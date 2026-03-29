Meta crea nuevos cargos en IA como ‘AI Builder’: qué significan estos roles

Meta redefine su estructura laboral y adopta roles clave de inteligencia artificial para liderar la transformación interna. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Hoy, los empleados en áreas clave pueden alcanzar uno de tres títulos que definen el futuro de la organización: AI builder, AI pod lead y AI org lead.

Estos nuevos cargos, revelados en un informe de Business Insider, no se limitan a una cuestión de nomenclatura. Representan la apuesta de Meta por convertirse en una compañía “AI-native”, donde la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino el núcleo de la operación diaria y el criterio principal de productividad.

La reestructuración en Reality Labs, una de las divisiones más importantes de la empresa, ha sido el laboratorio de prueba para este nuevo modelo. Allí, un equipo de mil personas fue reorganizado en pequeños grupos llamados “pods” de IA. Cada puesto funciona como una célula autónoma, en la que todos los integrantes asumen uno de los tres roles principales.

Con los cargos de AI builder, AI pod lead y AI org lead, Meta busca consolidarse como una empresa AI-native a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El AI builder es el encargado de crear, programar y mantener herramientas y soluciones basadas en inteligencia artificial. Su perfil combina habilidades de ingeniería con la capacidad de diseñar productos que respondan a las necesidades de la organización. La polivalencia es fundamental: un AI builder puede asumir tareas que tradicionalmente estaban reservadas a diseñadores, y viceversa.

El AI pod lead lidera uno de estos grupos. Su función central es coordinar y guiar a los AI builders para alcanzar los objetivos de productividad y calidad definidos por la empresa. Además, debe asegurar que el uso de IA en el grupo esté alineado con las metas corporativas y que cada miembro aproveche al máximo las herramientas disponibles.

Por encima de estos dos perfiles está el AI org lead, responsable de supervisar y definir la estrategia de inteligencia artificial a mayor escala. Este cargo implica una visión transversal sobre los distintos pods y la capacidad de conectar la operativa diaria con la apuesta de Meta por una infraestructura de IA robusta y eficiente.

Convertirse en uno de estos perfiles requiere más que experiencia técnica. El nuevo enfoque de Meta demanda adaptabilidad, dominio de herramientas de IA y disposición para trabajar en equipos altamente interdisciplinares. La empresa ya ha dejado claro en sus comunicados internos que busca personas capaces de “rediseñar fundamentalmente cómo operan, cómo se estructuran y cómo se apoyan entre sí”.

La compañía exige que el 65% de sus ingenieros escriba más del 75% de su código utilizando herramientas de IA en 2026.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

El cambio de estructura en Meta responde a una estrategia definida desde la alta dirección. El objetivo explícito es lograr un salto en productividad de ingeniería y calidad del producto, y para eso la compañía está “fundamentalmente reconfigurando cómo opera”.

Un memo interno filtrado a Business Insider describe el experimento en Reality Labs. Cada empleado fue reasignado a uno de los tres nuevos cargos. “Nuestro objetivo es lograr un salto en productividad de ingeniería y calidad de producto. Para eso, estamos rediseñando fundamentalmente cómo operamos, cómo nos estructuramos y cómo nos apoyamos entre nosotros”, se menciona en el documento.

La nueva estructura tiene metas cuantificables. En la primera mitad de 2026, Meta espera que el 65% de sus ingenieros escriba más del 75% de su código utilizando IA. Para la organización de Machine Learning, el objetivo ya se situaba entre el 50% y el 80% de código asistido por inteligencia artificial desde febrero.

Otros equipos, que abarcan productos centrales como Messenger, WhatsApp y Facebook, tienen como meta que el 80% de los ingenieros de nivel medio a sénior adopten herramientas de IA como DevMate, Metamate o Gemini.

El 55% de los cambios de código en Meta ya debe realizarse con la asistencia de agentes de inteligencia artificial, según metas internas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 55% de los cambios de código realizados por los ingenieros debe ser asistido por agentes de inteligencia artificial. Estas cifras no solo evidencian la escala de la apuesta, sino también la presión sobre los empleados para adaptarse al nuevo paradigma.