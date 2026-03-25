Tecno

Meta decide que varios de sus empleados trabajen en casa mientras se anunciarían nuevos despidos

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg planea recortes de hasta el 20% del personal, un hecho que puede dejar a más de 10.0000 personas desempleadas

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La compañía tecnológica Meta registra
La compañía tecnológica Meta registra una caída cercana al 3% en el valor de sus acciones durante los últimos doce meses. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Al menos dos divisiones de Meta recibieron instrucciones para que sus empleados trabajaran de forma remota, mientras la compañía dirigida por Mark Zuckerberg avanza con ajustes estructurales en su organización interna y recortes de personal que podrían afectar a hasta el 20% de su plantilla global.

La medida, confirmada el martes por empleados a Business Insider, surge en un momento de cambios impulsados por nuevas estrategias enfocadas en la inteligencia artificial y la reconfiguración de las jerarquías para 2026.

En respuesta al mandato de trabajar desde casa, los empleados de los sectores de dispositivos portátiles y publicidad de Meta recibieron un correo de Recursos Humanos el martes en la noche, con la promesa de ampliar la información en próximas comunicaciones.

Recursos humanos les envió un
Recursos humanos les envió un correo a cada trabajador que debía operar de forma remota el miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las áreas afectadas está la división dedicada a gafas con inteligencia artificial y realidad aumentada, considerada por la firma como una de las “varias áreas clave de inversión” para el horizonte de 2026, según su último informe de resultados.

Qué recortes planea Meta a nivel global

El número total de empleados de Meta ascendía a casi 79.000 personas al cierre de 2025, según datos citados por Reuters, medio que fue el primero en informar sobre los despidos en curso.

De concretarse la reducción estimada por fuentes de Reuters, más de 16.000 trabajadores quedarían fuera de la empresa tecnológica valorada en 1,5 billones de dólares.

Meta implementa una reconfiguración jerárquica
Meta implementa una reconfiguración jerárquica inédita con gerentes supervisando 50 ingenieros, el doble del promedio tradicional en el sector tecnológico. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/)

El anuncio de recortes coincide con una transformación organizativa profunda: el equipo de inteligencia artificial aplicada de Meta adoptó un esquema de supervisión interna inusual, mediante el cual cada gerente liderará un grupo de 50 ingenieros. Este modelo duplica el umbral tradicionalmente considerado eficiente, que rondaba los 25 empleados por jefe directo.

Asimismo, esta proporción es sustancialmente superior a la media nacional en Estados Unidos, donde los datos recogidos por Gallup indican que la cantidad promedio de reportes directos pasó de 10,9 en 2024 a 12,1 en 2025.

Cuál sería el plan de Meta con la nueva organización en los puestos de trabajo

La estrategia de Meta pretende reducir la complejidad de la jerarquía e impulsar la operatividad, pero refleja la urgencia de reducir costos y acelerar la toma de decisiones para mantener la competitividad en áreas de superinteligencia artificial.

La intención de Meta es
La intención de Meta es mejorar la competitividad en búsqueda de la superinteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Esta búsqueda de eficiencia operativa llevó en enero a la compañía a despedir entre el 10% y el 15% del personal de su unidad Reality Labs, que gestiona proyectos vinculados al metaverso.

Las consecuencias de una reducción tan marcada de la estructura jerárquica generan interrogantes. Para André Spicer, decano ejecutivo de la Bayes Business School de Londres y profesor de comportamiento organizacional, “En definitiva, esto va a acabar en tragedia”, según declaraciones recogidas por Fortune.

Spicer advierte que este tipo de movimientos, que buscan presentar costos menores y cifras más atractivas en los balances trimestrales, conllevan riesgos a medio plazo: “Eso generará problemas a medio plazo”.

Qué desafíos hay al dejar muchos subordinados a cargo de un mismo jefe

Las investigaciones académicas sostienen que el tamaño ideal de un grupo gestionado directamente por un supervisor se sitúa alrededor de siete personas, según advierte el experto.

La simplificación en jerarquías puede
La simplificación en jerarquías puede generar problemas a largo plazo en la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los grupos crecen desproporcionadamente, tienden a reorganizarse informalmente y a restablecer jerarquías oficiosas, lo que neutraliza la pretendida horizontalidad organizacional.

Cuáles otras medidas ha comenzado a implementar Meta en el último año

En paralelo a estos cambios, otro comunicado que hizo Meta fue la implementación de un plan de compensación basado en acciones para altos directivos, excluyendo a Zuckerberg.

Este programa contempla la entrega de grandes cantidades de unidades de acciones restringidas y decenas de miles de opciones de compra de acciones con fecha límite de consolidación en marzo de 2031.

Mientras tanto, las acciones de la compañía han registrado una caída cercana al 3% en los últimos doce meses, una señal de que los mercados observan con cautela los procesos de ajuste y reinvención en el seno de una de las mayores tecnológicas del mundo.

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