A qué temperatura colocar el aire acondicionado antes de dormir

La configuración se puede hacer manual o hay opciones automáticas integradas en el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien depende de muchos factores, pero uno que suele pasarse por alto es el ajuste de la temperatura ambiental en el dormitorio, y si se tiene aire acondicionado en la habitación, existe un rango de temperatura sugerido para este electrodoméstico según la estación del año.

La temperatura excesivamente baja o alta puede alterar el ciclo de descanso, provocando despertares durante la madrugada o dificultando la conciliación del sueño. Por ello, conocer el rango ideal para cada época es relevante tanto para la salud como para el ahorro energético.

Se explica la temperatura ideal del aire acondicionado para cada estación del año, sumado a aspectos a considerar al utilizar este electrodoméstico para ahorrar energía y dinero al mes.

Cómo varía la temperatura del aire acondicionado según la estación

La temperatura del interior depende de la época del año que se está atravesando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la primavera y el otoño, el rango ideal para dormir se sitúa entre 17°C y 19°C. En estas estaciones, las temperaturas son moderadas y permiten utilizar ropa de cama más ligera en primavera y un poco más abrigada en otoño, según la información de Repsol.

En verano, las madrugadas pueden ser muy cálidas, así que la temperatura debe ajustarse entre 15°C y 17°C. Optar por pijamas frescos y ropa de cama de algodón mejora la ventilación y la absorción del sudor, lo que evita interrupciones en el sueño.

En invierno, se aconseja elevar ligeramente la temperatura hasta un rango de 17°C a 20°C, empleando mantas y pijamas térmicos para conservar el calor sin necesidad de aumentar mucho el consumo energético.

Cuál es el impacto que tiene una temperatura errónea en la calidad del sueño

Una mala calibración puede ocasionar constantes interferencias en el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir en un ambiente muy frío o muy caluroso puede perjudicar tanto el inicio como la continuidad del sueño. Según Repsol, la temperatura óptima ayuda a regular el ritmo circadiano y favorece un descanso profundo.

Un dormitorio muy frío puede provocar despertares frecuentes y sensación de incomodidad, mientras que el exceso de calor aumenta la probabilidad de sudoración y malestar.

Además, la falta de regulación térmica adecuada incide directamente en la calidad del sueño, aumentando la fatiga y el malestar al día siguiente. La utilización de aire acondicionado debe ser siempre moderada, buscando alcanzar la temperatura recomendada sin sobrepasar los límites que puedan interferir en el ciclo natural del descanso.

Qué opciones existen para ahorrar energía al usar el aire acondicionado

El modo ECO permite ahorrar el 30% del consumo del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lograr un equilibrio entre confort y ahorro energético es posible aprovechando las funciones del aire acondicionado. Muchos aparatos cuentan con un “modo ECO”, que ajusta automáticamente la potencia y la temperatura para optimizar el rendimiento y puede reducir el consumo hasta en un 30%.

Asimismo, el uso eficiente de la tecnología disponible, como temporizadores y modos automáticos, contribuye a evitar el funcionamiento continuo del electrodoméstico durante todo el día.

En este sentido, regular el encendido y apagado del aire acondicionado, en función de la temperatura ambiente, ayuda a limitar el consumo eléctrico y a prolongar la vida útil del aparato.

Por qué el mantenimiento es clave para mejorar el rendimiento y reducir el consumo

Es clave realizar un mantenimiento exhaustivo para prolongar la vida útil del sistema. (Foto: Imagen ilustrativa)

Un aspecto frecuentemente olvidado es el mantenimiento de los sistemas de climatización. Expertos sugieren limpiar los filtros del aire acondicionado al menos una vez al año.

Los filtros sucios obligan al aparato a realizar un esfuerzo extra para climatizar la habitación, lo que se traduce en un mayor consumo de energía y en un desgaste prematuro del dispositivo.

Por esta razón, el buen mantenimiento garantiza un funcionamiento eficiente y un aire más limpio y saludable en el ambiente. Revisar el estado general del equipo, como el nivel de gas refrigerante y el correcto sellado de ventanas y puertas, puede evitar pérdidas de energía y mejorar el rendimiento del sistema durante todo el año.