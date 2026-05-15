Crimen y Justicia

Cayó en Quilmes un peligroso sicario paraguayo buscado por Interpol por un crimen de hace 10 años

El hombre fue arrestado tras una investigación del Departamento de Homicidios. Estaba acusado de atacar a su ex pareja y a dos personas más

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Lo atraparon en Quilmes tras una denuncia por violencia de género y tentativa de homicidio contra su ex pareja (Foto: Departamento de Homicidios de Buenos Aires)

Un hombre de 40 años con ciudadanía paraguaya fue detenido este jueves en Quilmes, provincia de Buenos Aires, por el Departamento de Homicidios. Las autoridades lo buscaban desde el año pasado por un caso de violencia de género y tentativa de homicidios. El mes pasado se supo que tenía un pedido de captura de Interpol Paraguay por un crimen cometido bajo la modalidad de sicariato.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes vinculadas al caso, el acusado identificado como C. D. A. enfrenta cargos de homicidio agravado en grado de tentativa, por el ataque cometido el 2 de enero de 2025 donde tres personas resultaron heridas. La detención se concretó tras un operativo de vigilancia e inteligencia, con intervención de la UFIyJ 2 y el Juzgado de Garantías 6 de Quilmes.

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Todo ocurrió en una vivienda de la calle Bacquer al 700, en Bosques. La víctima principal, una mujer de 42 años identificada como N. E., junto a su pareja E. P. F. -un ciudadano también oriundo de Paraguay, de 33- sufrieron una agresión por parte del hombre de 40. El atacante, quien había mantenido una relación sentimental con la mujer, provocó heridas en la cabeza y el rostro de ambos utilizando un arma blanca.

En enero había agredido a tres personas incluyendo su ex pareja y lo buscaban por un crimen en Paraguay cometido en 2007 (Foto: Departamento de Homicidios de Bs As)
En enero había agredido a tres personas incluyendo su ex pareja y lo buscaban por un crimen en Paraguay cometido en 2007 (Foto: Departamento de Homicidios de Bs As)

La violencia no terminó allí. C. D. A. comenzó a perseguir a su ex hasta el exterior del complejo, donde se enfrentó con un vecino (J.A.Almada.) de 38 años, a quien también hirió en el cuero cabelludo antes de huir del lugar. La secuencia ocurrió bajo constantes amenazas de muerte.

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El caso fue caratulado como homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y en contexto de violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa, sumado a amenazas agravadas por el uso de arma.

Hace aproximadamente un mes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención del personal especializado para trabajar en el caso y fue en ese momento en donde se recibió información proveniente de la Oficina Central Nacional de Interpol en Paraguay. El comunicado señalaba que C. D. A. tenía una orden de captura vigente desde el 17 de enero de 2007 en ese país por homicidio doloso, vinculado a un caso de sicariato. Si bien no se entregaron mayores detalles sobre esa causa, la notificación llevó a que se emitiera una alerta roja en Interpol.

De esta manera, los investigadores desplegaron un operativo de inteligencia y vigilancia, tanto estáticas como dinámicas, para poder localizar al acusado de homicidio por encargo y los delitos mencionados en los párrafos anteriores.

Tras varios días de seguimiento, lograron identificar el domicilio donde residía, en el Barrio La Paz de Quilmes. La Policía procedió de manera encubierta lo que les permitió visualizar cuando el acusado salía de la vivienda. En ese instante fue interceptado y detenido por agentes del Departamento de Homicidios.

La Policía bonaerense llevó a cabo un operativo encubierto y lo atraparon saliendo de una vivienda. En enero había agredido a tres personas incluyendo su ex pareja.

El individuo quedó a disposición de la justicia argentina, mientras se coordinan acciones con las autoridades de Paraguay y Interpol para avanzar con el pedido de extradición si así lo requiere el país solicitante. La investigación continúa abierta y no se descarta la intervención de organismos internacionales para esclarecer los diferentes hechos por los que permanecía prófugo.

De acuerdo con los datos publicados a comienzo del año por parte del Gobierno, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de Argentina durante los últimos meses de 2025. Según la funcionaria, diciembre finalizó con 2.400 personas de otras nacionalidades que debieron abandonar el país, mientras que en enero se sumaron otros 2.300 casos. La ministra de Seguridad Alejanda Monteoliva, difundió estos datos a través de su cuenta oficial en X y los calificó como un récord para los controles migratorios.

La funcionaria atribuyó el aumento de las expulsiones y rechazos a los refuerzos implementados en los operativos de seguridad en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

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