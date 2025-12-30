Tecno

Cómo proteger tu celular del calor extremo y evitar que baje su rendimiento en verano

Evitar la exposición al sol, reducir el consumo de energía y prestar atención a la carga son claves para proteger el celular durante los meses más calurosos

Conoce cómo evitar que tu celular se sobrecaliente en verano. (Composición Infobae: VisualesIA / blog.avast.com)

El aumento de las temperaturas durante el verano no solo afecta a las personas, también puede tener un impacto directo en el rendimiento y la vida útil de los celulares. La exposición prolongada al calor puede provocar desde un funcionamiento más lento hasta apagados inesperados, fallas en la batería o daños internos irreversibles.

Por eso, especialistas y fabricantes coinciden en que tomar medidas preventivas es clave para evitar el sobrecalentamiento de los celulares en esta época del año.

Los teléfonos móviles están diseñados para operar dentro de un rango de temperatura determinado. Cuando ese límite se supera, el propio sistema activa mecanismos de protección, como la reducción del rendimiento o el apagado automático, para evitar daños mayores.

Se recomienda evitar que el celular se encuentre expuesto al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, si estas situaciones se repiten con frecuencia, el deterioro del equipo puede acelerarse, especialmente en la batería, uno de los componentes más sensibles al calor.

Uno de los principales factores de riesgo en verano es la exposición directa al sol. Dejar el celular sobre una mesa al aire libre, en la playa o dentro del auto puede elevar rápidamente su temperatura.

El interior de un vehículo cerrado, por ejemplo, puede superar ampliamente los 60 grados, convirtiéndose en un entorno extremadamente peligroso para cualquier dispositivo electrónico. Por eso, la recomendación básica es evitar dejar el smartphone en lugares cerrados sin ventilación o bajo el sol directo, incluso por períodos cortos.

Tener el celular cargando y utilizándolo a la vez, puede recalentarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto clave es el uso de fundas protectoras. Si bien cumplen una función importante frente a golpes o caídas, muchas fundas, especialmente las más gruesas, dificultan la disipación del calor. En jornadas de altas temperaturas o durante un uso intensivo del equipo, quitar la funda puede ayudar a que el celular libere mejor el calor acumulado y mantenga una temperatura más estable.

El consumo de energía también juega un rol central en el sobrecalentamiento. Ajustes simples, como reducir el brillo de la pantalla o bajar la tasa de refresco a 60 Hz, pueden marcar una diferencia significativa.

Estas opciones disminuyen el esfuerzo del procesador y la pantalla, dos de los componentes que más calor generan. A esto se suma el cierre de aplicaciones que no se estén utilizando, en especial juegos, apps de streaming o aquellas que funcionan en segundo plano y demandan muchos recursos.

Quitar la funda del celular ayuda a que el calor se disipe mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de calor extremo, activar el modo avión puede ser una medida efectiva. Al desactivar las conexiones móviles, Wi-Fi y Bluetooth, el teléfono reduce considerablemente su actividad interna y, por lo tanto, la generación de calor. Esta opción resulta útil si no se necesita estar conectado de forma inmediata y se busca proteger el equipo durante un traslado o una pausa.

La carga del celular merece un capítulo aparte. Cargar el dispositivo ya implica un aumento de temperatura, por lo que hacerlo bajo el sol o mientras se ejecutan tareas exigentes puede ser contraproducente.

Lo ideal es cargarlo en un lugar fresco y ventilado, sin funda y evitando usarlo para juegos o videos durante ese proceso. Algunos usuarios optan por accesorios específicos, como pequeños ventiladores magnéticos, pensados para reducir la temperatura durante sesiones prolongadas de uso, aunque no son imprescindibles para un uso cotidiano.

Si el celular se encuentra muy caliente, apagarlo es una de las mejores opciones. (Pixabay)

Si el celular ya está caliente, lo más recomendable es actuar con calma. Llevarlo a un lugar con sombra, buena ventilación o aire acondicionado permitirá que se enfríe de forma gradual.

Apagarlo o activar el modo avión acelera este proceso y reduce el riesgo de daños. Lo que no se debe hacer bajo ningún punto de vista es colocarlo en la nevera o el congelador. Los cambios bruscos de temperatura pueden generar condensación interna y provocar fallas graves en los componentes electrónicos.

Una alternativa segura es colocar cerca del equipo una botella de agua fresca, sin que exista contacto directo. Esto ayuda a bajar la temperatura del entorno inmediato sin exponer el dispositivo a la humedad.

Evitar poner el celular caliente en el refrigerador o congeladora. (foto: BBC)

Finalmente, hay prácticas que conviene evitar de manera sistemática durante el verano. Usar el celular mientras se carga, especialmente para juegos o aplicaciones exigentes, es una de las más comunes y dañinas. También lo es dejar el dispositivo en lugares calientes, como mochilas expuestas al sol o el interior del auto.

