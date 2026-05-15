República Dominicana: Mujer denunció que era vigilada con GPS por su expareja y fue asesinada poco después

Esmeralda Moronta fue asesinada por su expareja tras denunciar vigilancia por GPS. (Cortesía: Esmeralda Moronta)

La denuncia formal de vigilancia electrónica mediante GPS y acoso presentada por Esmeralda Moronta de los Santos no fue suficiente para evitar su asesinato la tarde del miércoles en el sector Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este en República Dominiacana. La víctima, de 36 años, había expuesto ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género que su expareja, Omar T. de 48 años, utilizaba tecnología para rastrear sus movimientos, además de hostigarla y confrontarla desde el término de la relación.

Según informó la Policía Nacional de República Dominicana, por medio de su portavoz, Diego Pesqueira, el hecho violento ocurrió en la calle Puerto Rico de Alma Rosa I. El reporte policial establece que el agresor habría perseguido a la víctima por la vía pública hasta el interior de un colmado, donde la mujer intentó refugiarse para evitar la agresión. Sin embargo, Omar T. ingresó al establecimiento y disparó en varias ocasiones con un arma de fuego calibre 9 milímetros, provocando la muerte inmediata de la víctima. Posteriormente, el hombre se suicidó en el mismo lugar.

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Pesqueira confirmó que la investigación se realiza en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer en detalle las circunstancias que rodearon el caso. La institución policial informó que ofrecerá mayores detalles a medida que avance el proceso investigativo.

El vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, Diego Pesqueira, señaló que investigan el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, quien fue atacada a tiros por su expareja, Omar T., quien se suicidó tras cometer el crimen. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

La denuncia que terminó en un trágico final

Previo al ataque, Esmeralda había acudido a las autoridades para denunciar el acoso y vigilancia constantes de su expareja, solicitando una orden de alejamiento y medidas de protección. Según el documento de denuncia, citado por El Día, la víctima detalló que Omar T. utilizaba dispositivos GPS para seguir sus movimientos, además de enviarle mensajes reiterados y confrontarla en cada encuentro relacionado con el hijo que tenían en común.

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El caso ha provocado conmoción en Alma Rosa y sectores aledaños. Familiares de la víctima, como su hermana Estefanía Moronta, han pedido públicamente una revisión profunda de los protocolos de atención a mujeres que denuncian acoso o violencia. “Cuando una persona se dirige a las oficinas debe haber un proceso, una empatía con esa secretaria, ese fiscal que te asiste, debe haber esa chispa de empatía hacia el ser humano. Ponerse en su lugar”, expresó la familiar.

En redes sociales, Esmeralda compartía frecuentemente videos relacionados con la pastelería artesanal, una actividad que representaba su principal fuente de ingresos para mantener a sus dos hijos. Sus publicaciones mostraban recetas, decoraciones y productos terminados, reflejando el empeño y la dedicación que ponía en ese emprendimiento.

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En redes sociales, Esmeralda Moronta mostraba su trabajo en pastelería artesanal, fuente de sustento para sus dos hijos y reflejo de su esfuerzo diario. (Cortesía: Esmeralda Moronta)

La comunidad y los familiares insisten en la urgencia de fortalecer los sistemas de prevención, vigilancia y protección de quienes denuncian amenazas, especialmente cuando existen antecedentes de acoso sistemático y vigilancia tecnológica.

El feminicidio de Esmeralda vuelve a poner de relieve la necesidad de respuestas más eficaces y coordinadas por parte de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres en situaciones de riesgo. La vigilancia electrónica y el acoso digital constituyen riesgos crecientes que muchas víctimas enfrentan, y ante los cuales la respuesta institucional todavía presenta vacíos.

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