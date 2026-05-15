Honduras

Guardia de Honor en Honduras agrede a periodistas; Presidente Asfura ofrece disculpas públicas

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ofreció disculpas públicas luego de que periodistas denunciaran agresiones por parte de miembros de la Guardia de Honor Presidencial durante la cobertura de una ceremonia militar en Campo de Parada Marte, incidente que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

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Asfura aseguró que los hechos no tienen justificación y ofreció reunirse personalmente con los periodistas afectados. (FOTO: Infobae)
Asfura aseguró que los hechos no tienen justificación y ofreció reunirse personalmente con los periodistas afectados. (FOTO: Infobae)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió disculpas públicas este jueves luego de que periodistas denunciaran haber sido agredidos por miembros de la Guardia de Honor Presidencial durante la cobertura de la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas realizada en Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa.

El incidente ocurrió mientras varios comunicadores daban cobertura al evento oficial encabezado por el mandatario y altos mandos militares.

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Según las versiones difundidas, los periodistas se encontraban inicialmente en un área asignada para la prensa junto a otros medios de comunicación.

Sin embargo, la situación comenzó a tensarse cuando algunos reporteros lograron acercarse a la zona donde permanecía el presidente Asfura, provocando que otros comunicadores también intentaran avanzar para obtener imágenes y declaraciones.

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En ese momento, miembros de la Guardia Presidencial intervinieron para impedir el acceso, generándose empujones y forcejeos que quedaron grabados en videos difundidos posteriormente en redes sociales

Videos difundidos en redes sociales mostraron forcejeos entre periodistas y miembros de la Guardia Presidencial. (VIDEO: El Confidencial HN)

Entre los periodistas afectados figuran Eddy Quintero y Flabio Pavón, del medio Televicentro, quienes denunciaron públicamente las agresiones.

En el caso de Quintero, compañeros de prensa señalaron que agentes de seguridad incluso lo sujetaron del cuello mientras evitaban que continuara acercándose al área presidencial.

Las imágenes rápidamente provocaron reacciones de indignación entre periodistas, sectores políticos y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión.

Presidente pide disculpas

Horas después de la polémica, el presidente Nasry Asfura reaccionó públicamente y ofreció disculpas a los comunicadores afectados.

“Las personas que me rodean son personas que están entrenadas, no es ninguna excusa la que estoy dando. Mil disculpas”, expresó el mandatario.

El presidente de la República, Nasry Asfura, se disculpa con la prensa por lo ocurrido este día en el Campo Parada Marte. (VIDEO: X)

El gobernante también invitó a los periodistas afectados a reunirse personalmente con él en Casa Presidencial.

“Aquí los espero en la oficina a todos los periodistas. Somos seres humanos y cometemos errores, pero aquí estoy yo pidiendo las disculpas”, agregó.

La declaración representa la primera reacción oficial del mandatario tras la difusión de los videos que evidenciaron el forcejeo entre miembros de seguridad presidencial y periodistas durante el acto militar.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, condenó públicamente lo ocurrido y exigió explicaciones a las autoridades responsables del operativo de seguridad.

El incidente volvió a abrir debate sobre las condiciones en las que periodistas realizan coberturas oficiales en Honduras y sobre los límites de actuación de cuerpos de seguridad durante eventos públicos.

El Colegio de Periodistas de Honduras condenó públicamente lo ocurrido y pidió explicaciones a las autoridades. (FOTO: CPH)
El Colegio de Periodistas de Honduras condenó públicamente lo ocurrido y pidió explicaciones a las autoridades. (FOTO: CPH)

Diversos sectores señalaron que, aunque los actos presidenciales requieren estrictos protocolos de protección, estos no deben derivar en agresiones físicas ni restricciones arbitrarias contra la labor periodística.

Aunque no se reportaron lesiones graves, las imágenes del incidente generaron fuertes críticas en redes sociales, donde ciudadanos y comunicadores cuestionaron el comportamiento de la Guardia Presidencial.

La ceremonia donde ocurrió el incidente correspondía al acto oficial de ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, actividad que reunió a representantes del Poder Ejecutivo, autoridades militares y funcionarios estatales.

En los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública en Honduras.

Mientras tanto, las disculpas del mandatario buscaron bajar la tensión generada tras el incidente y enviar un mensaje de respaldo hacia los medios de comunicación afectados durante la cobertura oficial.

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