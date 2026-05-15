Trump advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más” y que “deberían llegar a un acuerdo” con Estados Unidos (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más” después de reunirse en Beijing con el mandatario chino, Xi Jinping, en medio de una escalada de tensión en el estrecho de Ormuz y de nuevos incidentes marítimos atribuidos a fuerzas iraníes frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

La Casa Blanca informó que ambos líderes coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de energía, luego de que Irán restringiera de facto la navegación en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

PUBLICIDAD

“No voy a ser mucho más paciente. Deberían llegar a un acuerdo”, declaró Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en el programa “Hannity” de Fox News.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron después de que la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportara que “personal no autorizado” abordó un barco anclado frente al puerto emiratí de Fujairah y lo dirigía hacia Irán. La firma británica de seguridad marítima Vanguard indicó que un oficial de seguridad de la empresa reportó que “el buque fue tomado por personal iraní mientras estaba anclado”.

PUBLICIDAD

En otro incidente registrado en la región, un buque de carga indio que transportaba ganado desde África hacia Emiratos Árabes Unidos se hundió el miércoles cerca de la costa de Omán. India condenó el ataque y afirmó que los 14 tripulantes fueron rescatados por la guardia costera omaní. Vanguard señaló que el barco probablemente recibió el impacto de “un misil o un dron”, lo que provocó una explosión.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegaron después de que la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportara que “personal no autorizado” abordó un barco anclado frente al puerto emiratí de Fujairah y lo dirigía hacia Irán (REUTERS)

La guerra alteró el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Antes del conflicto, cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado atravesaba el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Según la Casa Blanca, Xi expresó durante las conversaciones su oposición a la militarización del estrecho y a cualquier intento de imponer peajes para su utilización. Trump sostuvo además que el mandatario chino prometió no enviar equipamiento militar a Irán.

“Dijo que no va a dar equipo militar, lo cual es una declaración importante”, afirmó Trump durante la entrevista televisiva.

PUBLICIDAD

El mandatario estadounidense también señaló que Xi manifestó interés en aumentar las compras de petróleo estadounidense para reducir la dependencia china del estrecho de Ormuz. Según el comunicado oficial, ambos líderes coincidieron además en que Irán “nunca debería obtener armas nucleares”, aunque Teherán negó en reiteradas oportunidades que busque desarrollar ese tipo de armamento.

Según la Casa Blanca, Xi expresó durante las conversaciones su oposición a la militarización del estrecho y a cualquier intento de imponer peajes para su utilización (REUTERS)

Trump volvió además sobre la cuestión de las reservas iraníes de uranio enriquecido, uno de los principales puntos de disputa en las negociaciones estancadas entre Washington y Teherán.

PUBLICIDAD

“No creo que sea necesario, salvo desde el punto de vista de las relaciones públicas”, dijo Trump sobre la posibilidad de asegurar las reservas iraníes de uranio. “La verdad es que me sentiría mejor si lo consiguiera. Pero creo que es más por relaciones públicas que por otra cosa”.

Estados Unidos suspendió sus ataques directos contra Irán el mes pasado, aunque mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes. Las conversaciones para poner fin a la guerra permanecen paralizadas después de que ambas partes rechazaran las propuestas más recientes.

PUBLICIDAD

Washington exige que Irán entregue sus reservas de uranio enriquecido y abandone definitivamente el enriquecimiento nuclear. Teherán reclama el levantamiento de las sanciones económicas, compensaciones por los daños de guerra y reconocimiento sobre su control del estrecho.

Mientras tanto, Irán comenzó a alcanzar acuerdos parciales con algunos países para permitir el tránsito marítimo bajo determinadas condiciones. Un petrolero japonés atravesó el estrecho el miércoles después de que la primera ministra de Japón solicitara ayuda al presidente iraní. También cruzó la zona un gran petrolero chino y la agencia iraní Fars informó que Teherán acordó permitir el paso de algunos barcos chinos.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi comenzó a alcanzar acuerdos parciales con algunos países para permitir el tránsito marítimo bajo determinadas condiciones (REUTERS)

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que 30 embarcaciones atravesaron el estrecho desde la noche del miércoles, una cifra todavía inferior a los niveles previos a la guerra, cuando circulaban unas 140 por día. Sin embargo, la consultora Kpler indicó que alrededor de 10 barcos navegaron por la vía marítima durante las últimas 24 horas, frente a los cinco o siete diarios registrados en semanas recientes.

En Washington, un alto funcionario del Departamento de Estado calificó como “productivas y positivas” las conversaciones mantenidas el jueves entre funcionarios israelíes y libaneses sobre el conflicto regional. Las negociaciones continuarán este viernes.

PUBLICIDAD

Trump sostuvo que sus objetivos al iniciar la guerra consistían en destruir el programa nuclear iraní, reducir la capacidad ofensiva de Teherán y facilitar un eventual cambio político interno en el país persa.

En el Congreso estadounidense, el almirante Brad Cooper afirmó ante un comité del Senado que la capacidad militar iraní sufrió un fuerte deterioro desde el comienzo de la guerra. “Ya no representan una amenaza para los socios regionales, ni para Estados Unidos, como lo eran antes, en todos los ámbitos”, declaró Cooper.

El militar evitó responder directamente sobre versiones publicadas por distintos medios acerca de que Irán todavía conserva capacidades relevantes de misiles y drones.

Pese a los ataques estadounidenses e israelíes y a las protestas internas registradas a comienzos de año, las autoridades iraníes no enfrentaron hasta ahora una oposición organizada desde el inicio de la guerra. El control parcial sobre el estrecho de Ormuz también fortaleció la posición negociadora de Teherán en medio del conflicto diplomático con Washington.

(Con información de REUTERS)