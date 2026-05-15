Crimen y Justicia

Detuvieron en Tucumán a una mujer por entregar a su ex novio para que lo asesinaran en Pilar

La sospechosa había viajado a San Miguel de Tucumán la misma noche en la que se produjo el ataque. Además, se encontraron registros de comunicaciones que habría mantenido con los agresores

Guardar
Google icon
La acusada sigue detenida en San Miguel de Tucumán a la espera de ser trasladada hacia Buenos Aires
La acusada sigue detenida en San Miguel de Tucumán a la espera de ser trasladada hacia Buenos Aires

A casi un mes del crimen de Marcos Nahuel Varas, un hombre de 30 años que fue asesinado de un disparo en el rostro en Pilar, la Policía detuvo en San Miguel de Tucumán a su ex novia, A. Y. H., acusada de actuar como entregadora. En el ataque, también resultó herido otro hombre de 33 años. Se investiga un presunto ajuste de cuentas.

La captura se concretó este jueves en un comercio de belleza ubicado en la calle San Juan al 4600 de la capital tucumana, que sería propiedad de la hermana de la sospechosa. Tras detectarse que la sospechosa había viajado hacia el norte argentino la misma noche del crimen, se envió una solicitud para contar con la colaboración de la Policía de Tucumán.

PUBLICIDAD

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el operativo de detención fue llevado a cabo por la División de Homicidios de la policía tucumana, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal local. Además, se confirmó el secuestro de un teléfono celular que será sometido a un análisis pericial y el inicio de los trámites para poder trasladar a A. Y. H. a Buenos Aires.

La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Pilar y fue caratulada como homicidio y lesiones. Las autoridades están a la espera de que la acusada regrese a la provincia, para poder citarla a una audiencia formal de imputación.

PUBLICIDAD

La zona en donde se encontraba la estética donde fue atrapada la sospechosa
La zona en donde se encontraba la estética donde fue atrapada la sospechosa

El caso tuvo su origen el 18 de abril, cuando el personal policial acudió a la intersección de Colodrero y Florida en Pilar, donde encontró a Varas sin vida sobre la vía pública, con una herida de arma de fuego en el rostro. En el lugar también se hallaba su amigo, identificado como J. E. M., quien presentaba una lesión superficial en el cuero cabelludo.

En ese momento, el herido contó que ambos se encontraban con amigos cuando llegó un auto oscuro del que descendieron cuatro hombres armados y encapuchados, que les gritaron: “Al piso, policía”. Acto seguido, los agresores golpearon a las víctimas y efectuaron varios disparos, antes de huir en el vehículo sin llevarse pertenencias.

Las primeras tareas investigativas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona. A partir de las imágenes, se identificó el vehículo utilizado por los atacantes: un Peugeot 208 oscuro, registrado en Campana. Por este motivo, se desplegaron operativos para ubicar el rodado, mientras seguían indagando la posible motivación del ataque.

Por el momento, no se descartó la hipótesis de un ajuste de cuentas, dada la información recabada sobre los antecedentes penales de Varas. Según indicaron fuentes oficiales a este medio, la víctima contaba con causas formuladas por los delitos de amenazas, tenencia ilegal de armas, drogas y un antecedente por homicidio agravado.

La esquina en donde las víctimas fueron baleadas
La esquina en donde las víctimas fueron baleadas

Con el avance de la investigación, el 20 de abril surgió la vinculación de A. Y. H. como posible entregadora. Tras determinarse que la mujer había sido pareja de Varas y actual pareja de E. G. (titular del Peugeot identificado), encontraron indicios de que habría verificado la presencia de la víctima en el domicilio y alertado telefónicamente a los autores materiales.

De la misma manera, señalaron que el modus operandi presentó similitudes con otros hechos delictivos registrados en la zona, donde delincuentes vestidos como policías simularon operativos para cometer robos y privaciones ilegítimas de la libertad.

A raíz de esto, los investigadores también consideraron la posibilidad de que el móvil del crimen estuviera relacionado con el cobro de una indemnización por accidente de tránsito recibida por Varas. En paralelo, se obtuvo una orden de allanamiento, por lo que la policía incautó un Chevrolet Corsa azul que era propiedad de la sospechosa y varios teléfonos celulares en una vivienda de Del Viso, partido de Pilar.

Temas Relacionados

TucumánSan Miguel de TucumánPilarHomicidioEx novioLesionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó en Quilmes un peligroso sicario paraguayo buscado por Interpol por un crimen de hace 10 años

El hombre fue arrestado tras una investigación del Departamento de Homicidios. Estaba acusado de atacar a su ex pareja y a dos personas más

Cayó en Quilmes un peligroso sicario paraguayo buscado por Interpol por un crimen de hace 10 años

Imputaron a dos hombres por el crimen del policía durante un operativo en Córdoba: estaban detenidos en Salta

Los sospechosos enfrentan cargos por homicidio en ocasión de robo. La Justicia había liberado a un hombre vinculado al crimen de Luis Alejandro Azabal, aunque continúa imputado. Todo sucedió en el marco de un presunto robo a una casa

Imputaron a dos hombres por el crimen del policía durante un operativo en Córdoba: estaban detenidos en Salta

Detuvieron a un hombre que intimidó a su expareja y la amenazó con matar a sus hijos en Mar del Plata: “Te voy a prender fuego”

Las investigaciones revelaron que el acusado usó plataformas digitales para intimidar a su expareja durante varias semanas, incluyendo mensajes que hacían referencia directa a sus hijos

Detuvieron a un hombre que intimidó a su expareja y la amenazó con matar a sus hijos en Mar del Plata: “Te voy a prender fuego”

Rescataron a una mujer de un violento ataque por parte de su pareja en La Plata

El agresor huyó y se escondió entre la maleza. Las autoridades buscan dar con el hombre

Rescataron a una mujer de un violento ataque por parte de su pareja en La Plata

Dictaron prisión preventiva para el joven acusado de matar a su padre y denunciar su desaparición en Santa Fe

A. L., de 22 años, quedó detenido en Rufino, por el crimen de Juan Emilio López, de 50 años. Se sabe que golpeó, apuñaló y envolvió el cadáver en frazadas para arrastrarlo con una camioneta hasta un canal

Dictaron prisión preventiva para el joven acusado de matar a su padre y denunciar su desaparición en Santa Fe

DEPORTES

La promesa de una actriz de cine para adultos al arquero del PSG antes de la final de Champions: la filosa reacción de su esposa

La promesa de una actriz de cine para adultos al arquero del PSG antes de la final de Champions: la filosa reacción de su esposa

La increíble anécdota del Oveja Hernández con Carlos Bianchi en Boca Juniors que lo marcó: “Un fuera de serie”

Revelaron el detrás de escena del escándalo entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: “Es indefendible”

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Camilo Ugo Carabelli venció a un ex Top 10 y avanzó a cuartos de final en Valencia: Sebastián Báez quedó eliminado

TELESHOW

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

Abel Pintos y L-Gante, en la mira de Telefe para la vuelta de MasterChef Celebrity: quiénes serían los convocados

La inesperada confesión de Adabel Guerrero sobre su ex, Martín Lamela: “Ahora me cachondea”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Mujer denunció que era vigilada con GPS por su expareja y fue asesinada poco después

República Dominicana: Mujer denunció que era vigilada con GPS por su expareja y fue asesinada poco después

Guardia de Honor en Honduras agrede a periodistas; Presidente Asfura ofrece disculpas públicas

Tras 21 días de tensión: la Universidad de Costa Rica recuperó la Rectoría luego de negociar 69 demandas con estudiantes

Más de 10 mil multas en cuatro meses: Policía de Tránsito endurece controles contra conductores costarricenses que se estacionan mal

Nivel educativo de los jefes de hogares panameños impacta en niños, niñas y adolescentes