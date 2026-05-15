Detuvieron en Tucumán a una mujer por entregar a su ex novio para que lo asesinaran en Pilar

La acusada sigue detenida en San Miguel de Tucumán a la espera de ser trasladada hacia Buenos Aires

A casi un mes del crimen de Marcos Nahuel Varas, un hombre de 30 años que fue asesinado de un disparo en el rostro en Pilar, la Policía detuvo en San Miguel de Tucumán a su ex novia, A. Y. H., acusada de actuar como entregadora. En el ataque, también resultó herido otro hombre de 33 años. Se investiga un presunto ajuste de cuentas.

La captura se concretó este jueves en un comercio de belleza ubicado en la calle San Juan al 4600 de la capital tucumana, que sería propiedad de la hermana de la sospechosa. Tras detectarse que la sospechosa había viajado hacia el norte argentino la misma noche del crimen, se envió una solicitud para contar con la colaboración de la Policía de Tucumán.

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Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el operativo de detención fue llevado a cabo por la División de Homicidios de la policía tucumana, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal local. Además, se confirmó el secuestro de un teléfono celular que será sometido a un análisis pericial y el inicio de los trámites para poder trasladar a A. Y. H. a Buenos Aires.

La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Pilar y fue caratulada como homicidio y lesiones. Las autoridades están a la espera de que la acusada regrese a la provincia, para poder citarla a una audiencia formal de imputación.

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La zona en donde se encontraba la estética donde fue atrapada la sospechosa

El caso tuvo su origen el 18 de abril, cuando el personal policial acudió a la intersección de Colodrero y Florida en Pilar, donde encontró a Varas sin vida sobre la vía pública, con una herida de arma de fuego en el rostro. En el lugar también se hallaba su amigo, identificado como J. E. M., quien presentaba una lesión superficial en el cuero cabelludo.

En ese momento, el herido contó que ambos se encontraban con amigos cuando llegó un auto oscuro del que descendieron cuatro hombres armados y encapuchados, que les gritaron: “Al piso, policía”. Acto seguido, los agresores golpearon a las víctimas y efectuaron varios disparos, antes de huir en el vehículo sin llevarse pertenencias.

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Las primeras tareas investigativas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona. A partir de las imágenes, se identificó el vehículo utilizado por los atacantes: un Peugeot 208 oscuro, registrado en Campana. Por este motivo, se desplegaron operativos para ubicar el rodado, mientras seguían indagando la posible motivación del ataque.

Por el momento, no se descartó la hipótesis de un ajuste de cuentas, dada la información recabada sobre los antecedentes penales de Varas. Según indicaron fuentes oficiales a este medio, la víctima contaba con causas formuladas por los delitos de amenazas, tenencia ilegal de armas, drogas y un antecedente por homicidio agravado.

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La esquina en donde las víctimas fueron baleadas

Con el avance de la investigación, el 20 de abril surgió la vinculación de A. Y. H. como posible entregadora. Tras determinarse que la mujer había sido pareja de Varas y actual pareja de E. G. (titular del Peugeot identificado), encontraron indicios de que habría verificado la presencia de la víctima en el domicilio y alertado telefónicamente a los autores materiales.

De la misma manera, señalaron que el modus operandi presentó similitudes con otros hechos delictivos registrados en la zona, donde delincuentes vestidos como policías simularon operativos para cometer robos y privaciones ilegítimas de la libertad.

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A raíz de esto, los investigadores también consideraron la posibilidad de que el móvil del crimen estuviera relacionado con el cobro de una indemnización por accidente de tránsito recibida por Varas. En paralelo, se obtuvo una orden de allanamiento, por lo que la policía incautó un Chevrolet Corsa azul que era propiedad de la sospechosa y varios teléfonos celulares en una vivienda de Del Viso, partido de Pilar.