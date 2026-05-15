Alemania cubre un lago con paneles solares verticales y resulta en un éxito rotundo: este es el motivo

La planta solar flotante alemana produce cerca de dos gigavatios-hora de electricidad al año. (SINN Power)

El desarrollo de energías renovables en Alemania ha dado un nuevo paso con la instalación de la primera planta solar flotante vertical del mundo. El proyecto, impulsado por la empresa local SINN Power, se ubica en la cantera de grava de Jais, en el distrito de Starnberg, Baviera, y se ha convertido en un modelo de eficiencia y sostenibilidad para la generación de energía limpia sobre cuerpos de agua.

La planta cuenta con una capacidad instalada de 1,87 megavatios (MW) y se estima que podrá producir cerca de dos gigavatios-hora (GWh) de electricidad al año. Esta cantidad resulta suficiente para abastecer a cientos de hogares, utilizando solo el 4,65 % de la superficie del lago.

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El innovador sistema, denominado Skipp-Float, destaca por la disposición vertical este-oeste de los paneles solares, separados por corredores de agua de al menos cuatro metros de ancho. Este diseño permite una mejor reflexión de la luz y una circulación de aire más eficiente, además de favorecer una producción de energía más equilibrada durante todo el día.

A diferencia de los sistemas fotovoltaicos convencionales, que suelen tener picos de producción al mediodía, la orientación vertical incrementa la generación eléctrica en horas de la mañana y la tarde.

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Solo el 4,65% de la superficie del lago está cubierta, manteniéndose muy por debajo del límite ambiental permitido. (SINN Power)

Eficiencia energética y reducción de impacto ambiental

Durante su fase inicial, la planta redujo el consumo de energía de la red eléctrica de la cantera en casi un 60 %. Los responsables del proyecto esperan alcanzar una eficiencia del 70 % cuando el sistema esté completamente optimizado.

La estructura se ancla bajo el agua a una profundidad de 1,6 metros, lo que le otorga flexibilidad ante la acción del viento y los cambios en el nivel del lago. Además, la conexión a la red eléctrica se realiza mediante un cable flotante y un punto de conexión en tierra, lo que facilita la transferencia de energía sin alterar el ecosistema acuático.

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El diseño cumple con los requisitos de la Ley Federal de Recursos Hídricos de Alemania, ya que la cobertura superficial de la planta se mantiene muy por debajo del límite legal del 15 %. Incluso con la ampliación prevista de una segunda fase de 1,7 MW, la huella ambiental total no superará el 10 % del lago.

El diseño flotante mejora la calidad del agua y crea hábitats para peces y aves acuáticas. (SINN Power)

Beneficios ecológicos y perspectivas de futuro

Uno de los resultados más destacados del proyecto es la ausencia de impacto ambiental negativo, según el monitoreo inicial. Por el contrario, la presencia de los paneles flotantes ha mejorado la calidad del agua y ha favorecido la creación de nuevos hábitats para peces y aves acuáticas. De esta manera, el sistema no solo produce energía sostenible, sino que también contribuye positivamente al entorno natural.

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La flexibilidad del sistema Skipp-Float permite su adaptación a cuerpos de agua artificiales con una profundidad superior a 1,6 metros, lo que lo hace especialmente atractivo para usuarios industriales y consumidores de alto volumen que buscan una fuente eléctrica estable y confiable. Además, el diseño está preparado para funcionar en entornos marinos y cumple con los requerimientos técnicos para su operación en alta mar.

Un modelo replicable para la transición energética

El éxito de esta planta solar flotante vertical abre nuevas posibilidades para la expansión de las energías renovables, especialmente en regiones donde el espacio terrestre es limitado. La utilización de superficies acuáticas para instalar paneles solares reduce el uso de suelo agrícola o urbano, minimizando conflictos de uso y optimizando recursos.

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El sistema utiliza paneles solares verticales con orientación este-oeste para optimizar la generación de energía. (SINN Power)

“Seguimos con interés el tema del almacenamiento y la conversión de energía y estamos deseosos de ver si pronto habrá soluciones viables y económicas también en este ámbito”, expresó Gottfried Jais, director de la cantera que alberga el proyecto, citado por pv magazine.

La experiencia alemana con este modelo innovador marca un precedente para la integración de la energía solar en cuerpos de agua, combinando eficiencia, protección ambiental y avance tecnológico. El sistema Skipp-Float se perfila como una alternativa viable para ampliar la matriz energética limpia y acelerar la transición hacia fuentes renovables en Europa y el resto del mundo.

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