Nuevos precios para ingresar a los parques nacionales: cuánto cuesta la entrada general y quiénes tienen descuento

El nuevo cuadro tarifario establece que la entrada más cara corresponde al Parque Nacional Iguazú

A partir del 1° de junio de 2026, la Administración de Parques Nacionales modificará el sistema de cobro de tickets de acceso y categorías para más de 15 áreas protegidas de Argentina. La resolución difundida en el Boletín Oficial establece el nuevo cuadro tarifario para el acceso a los parques nacionales y áreas protegidas de Argentina. El texto regula las condiciones, montos y modalidades para la adquisición de entradas, contemplando tanto los valores generales como las tarifas diferenciadas según la categoría del visitante y el parque al que se desee ingresar.

Este ajuste está destinado a fortalecer la infraestructura y servicios en parques como Iguazú, Los Glaciares, Lago Puelo, Tierra del Fuego y Nahuel Huapi, entre otros. Según la Resolución publicada el 15 de mayo de 2026, aquellos parques con recientes incrementos en la visitación, como Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones y Monte León, recibirán especial atención en el refuerzo de servicios y control.

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El objetivo de la renovación no solo es preservar la biodiversidad y el valor paisajístico, sino también garantizar el estándar de seguridad y calidad para el visitante, integrando mejoras en senderos, instalaciones y servicios de atención. Sebastian Christian Martello, Guillermo Eduardo Diaz Cornejo, Pablo Ciocchini y Sergio Martin Alvarez firman la disposición, dictada al amparo de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Ley 22.351, que regula el funcionamiento y financiamiento del sistema nacional de áreas protegidas.

El texto dispone que los tickets comprados antes de la publicación de la nueva resolución seguirán rigiéndose por los valores al momento de adquisición. La resolución incorpora, además, precisiones sobre los procedimientos de control y acreditación en los ingresos, estableciendo la obligatoriedad de presentar la documentación correspondiente para cada categoría tarifaria.

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Bonificaciones generales

Las tarifas y descuentos para acceder a los parques nacionales en Argentina contemplan diferentes categorías y bonificaciones:

Descuento del 50% para el segundo día de visita: En los parques nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, se aplica una bonificación del 50% sobre el valor del derecho de acceso para el segundo día de visita, vigente por 72 horas desde el primer ingreso. El ticket con descuento puede adquirirse tanto en la web como en la boletería del parque, excepto en Tierra del Fuego, donde solo se accede mediante compra web.

Flexipass: Permite elegir entre acceder tres días pagando solo dos, o siete días pagando únicamente 3,5 días. Este pase debe utilizarse en un mismo parque nacional dentro de los seis meses desde su adquisición, de manera consecutiva o alternada. Hay opciones de compra tanto web como presencial, con condiciones específicas para cada modalidad.

Pase anual: Ofrece acceso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas durante 12 meses, independientemente del lugar de residencia. El valor corresponde a cinco días de la categoría adquirida y solo se adquiere por venta web.

Pasaporte Entre Ríos (exclusivo para El Palmar): Otorga bonificaciones a quienes acrediten el Pasaporte Entre Ríos, con valores diferenciados según categoría. No es acumulable con otras promociones o bonificaciones de la Administración.

El acceso a las áreas protegidas requiere presentar documentación vigente y cumplir con los requisitos específicos para cada categoría

Requisitos

Para acceder a los descuentos o ingresar sin costo a los parques nacionales, es indispensable presentar el Documento de Identidad o Pasaporte vigente al adquirir la entrada y/o al momento del ingreso. Los datos consignados en este documento determinan la categoría de visitante. Además, se debe acreditar la condición específica —como estudiante, jubilado, pensionado, persona con discapacidad o veterano de la Guerra de Malvinas— mediante la documentación correspondiente.

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Las personas exentas del pago son las siguientes:

Jubilados y pensionados con DNI argentino domiciliados en el país.

Niños menores de seis años, sin restricción de nacionalidad o residencia.

Integrantes de visitas educativas (alumnos hasta 18 años y adultos responsables de escuelas argentinas, en excursiones organizadas por el establecimiento y debidamente acreditadas ante las intendencias de las áreas protegidas).

Personas con discapacidad, argentinos o extrajeros, que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o documento equivalente. Si el CUD indica necesidad de asistencia, un acompañante también está exento.

Residentes locales, según lo disponga cada área protegida.

Agentes de la Administración de Parques Nacionales, guías acreditados

Veteranos de la Guerra de Malvinas (con la leyenda correspondiente en el DNI o certificado oficial).

No se consideran estudiantes a quienes realicen pasantías, cursos, actividades de extensión universitaria, ni otras modalidades que no se encuadren como educación formal regular. La presentación correcta de la documentación es indispensable para obtener el beneficio. Los beneficios y promociones no son acumulables, salvo indicación expresa.

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El precio de las entradas general, sin descuentos, se encuentran entre $25.000 y $60.000, dependiendo del parque. El Parque Nacional Iguazú presenta la tarifa más alta, con una entrada general de $60.000. Le siguen Los Glaciares con $50.000 y Tierra del Fuego con $40.000. Otros parques como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tienen un valor de $35.000. Los parques como El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco tienen una entrada general de $25.000.