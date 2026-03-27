Internet en pleno vuelo: cómo Starlink busca transformar la conectividad aérea

Starlink se prepara para llevar a los vuelos comerciales.

La conectividad a internet durante los vuelos comerciales está cerca de experimentar un cambio significativo con la expansión de sistemas satelitales como Starlink, que prometen ofrecer una experiencia de navegación similar a la de tierra firme, incluso a miles de metros de altura.

Este servicio, desarrollado por SpaceX, se basa en una red de miles de satélites en órbita baja capaces de transmitir señal directamente a las aeronaves.

A diferencia de los sistemas tradicionales de conectividad aérea —que dependen de torres terrestres o satélites geoestacionarios—, esta tecnología reduce la latencia y mejora la estabilidad de la conexión, permitiendo velocidades que oscilan entre los 135 y 310 Mbps, con picos de hasta 450 Mbps.

Starlink prepara una tecnología que permite a los vuelos comerciales usar internet de alta calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance supone un cambio relevante en la experiencia de los pasajeros. Hasta ahora, la mayoría de los vuelos obligan a mantener los dispositivos en modo avión, una medida que responde a razones de seguridad y eficiencia.

Los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos emiten señales de radiofrecuencia que, en determinadas condiciones, podrían interferir con los sistemas de navegación y comunicación de la aeronave, especialmente durante el despegue y el aterrizaje.

Aunque los aviones modernos están diseñados para resistir este tipo de interferencias, las regulaciones se mantienen como una medida preventiva. Esto implica que, durante buena parte del vuelo, los pasajeros permanecen sin conexión a internet o con acceso limitado, lo que restringe el uso de aplicaciones que dependen de datos, como mensajería, redes sociales, videojuegos o plataformas de streaming.

Los aviones podrían recibir servicio de internet directamente de los satélites de Starlink.

En este escenario, la llegada de soluciones como Starlink abre la puerta a una conectividad continua y de mayor calidad. Su infraestructura permite una cobertura global, incluso en rutas que atraviesan océanos o regiones sin infraestructura terrestre, donde los sistemas tradicionales presentan mayores limitaciones.

El funcionamiento de esta tecnología se basa en la comunicación directa entre los satélites y antenas instaladas en los aviones. Estas antenas captan la señal y la distribuyen a los pasajeros a través de redes internas, lo que posibilita una experiencia más fluida, con menor retraso en la transmisión de datos.

En términos técnicos, la latencia puede mantenerse por debajo de los 99 milisegundos, un factor clave para actividades en tiempo real como videollamadas o juegos en línea.

Starlink de SpaceX podría llevar internet a los aviones comerciales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Además de mejorar la experiencia del usuario, esta tecnología también tiene implicancias para la industria aérea. Una conectividad más robusta puede habilitar nuevos servicios a bordo, optimizar la operación de las aerolíneas y abrir oportunidades comerciales vinculadas al entretenimiento y la comunicación durante el vuelo.

Sin embargo, la implementación de este tipo de sistemas no será inmediata ni uniforme. La adopción dependerá de factores como la inversión necesaria, la infraestructura de cada aerolínea y las regulaciones de los distintos países.

Según estimaciones del sector, las principales compañías podrían integrar este tipo de conectividad como estándar entre 2028 y 2030, mientras que aerolíneas regionales o de bajo costo podrían tardar algunos años más.

Los primeros aviones con internet de Starlink se verían recién entre el 2028 y 2030. (SpaceX)

También entran en juego aspectos regulatorios. Las autoridades aeronáuticas deberán evaluar el impacto de estas tecnologías en la seguridad y establecer marcos normativos que permitan su uso sin comprometer los sistemas críticos de las aeronaves.

Más allá de estos desafíos, el desarrollo de internet satelital en aviación forma parte de una tendencia más amplia orientada a cerrar la brecha digital. Inicialmente pensado para llevar conectividad a zonas remotas, el sistema también está encontrando aplicaciones en entornos donde la conexión tradicional es limitada o inexistente, como el transporte aéreo.

De consolidarse, esta tecnología podría redefinir la experiencia de volar, eliminando una de las principales limitaciones actuales: la desconexión. En un mundo donde la conectividad constante se ha vuelto la norma, la posibilidad de mantenerse en línea durante todo el viaje apunta a convertirse en un nuevo estándar dentro de la industria aérea.