IA de Google Maps resolverá dudas en tiempo real: pregúntale por paradas recomendadas o restaurantes en tu destino

La función Ask Maps de Google Maps revoluciona la búsqueda con inteligencia artificial basada en modelos Gemini para resultados rápidos y personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Ask Maps, la función de inteligencia artificial que transforma la manera de interactuar con Google Maps, marca un nuevo hito en la experiencia dentro de la aplicación.

Gracias a la integración de los modelos Gemini, la herramienta va mucho más allá de la simple consulta de rutas, permitiendo a los usuarios formular preguntas complejas en lenguaje natural y obtener respuestas precisas, visuales y personalizadas en tiempo real.

Al activar el modo de voz dentro de la aplicación, el usuario puede simplemente pulsar el botón del micrófono y comenzar a dialogar con Google Maps. La clave de esta innovación reside en su capacidad de comprender el contexto y responder dudas que antes parecían demasiado sofisticadas para un asistente de navegación convencional.

Qué es Ask Maps y cómo funciona

La función “Pregúntale a Maps” o Ask Maps permite que cualquier persona consulte sobre rutas, puntos de interés, actividades o recomendaciones locales de manera conversacional. El sistema utiliza la base de datos de más de 300 millones de lugares y la colaboración de más de 500 millones de usuarios a nivel global, lo que garantiza respuestas actualizadas y adaptadas a cada contexto.

Más de 300 millones de lugares y la colaboración global de usuarios respaldan la precisión y actualización de las recomendaciones en Google Maps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de uso es intuitivo: se accede al botón “Ask Maps” dentro de la interfaz de conducción o exploración, se formula la pregunta en lenguaje natural y la IA responde de inmediato. Esta respuesta no sólo incluye datos, sino también acciones asociadas, como reservar en un restaurante, mostrar horarios de sitios de interés, guardar lugares en listas o compartir ubicaciones con otros usuarios.

Según Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, la función permite “transformar la exploración en una conversación sencilla”, fusionando el mapa más actualizado del mundo con la inteligencia conversacional de Gemini.

Ask Maps personaliza los resultados según el historial de búsqueda o los sitios guardados por el usuario en la aplicación. Esto significa que las recomendaciones tienden a alinearse con los gustos y necesidades individuales, agilizando la toma de decisiones cotidianas y la organización de viajes.

La función de voz de Google Maps es una herramienta de inteligencia artificial que habilita la posibilidad de hacer preguntas en lenguaje natural sobre rutas, negocios, actividades y lugares, recibiendo respuestas contextuales y personalizadas en tiempo real.

La integración de voz en Google Maps facilita consultas sobre rutas, actividades y negocios, agilizando la toma de decisiones durante la navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos prácticos de uso en Google Maps

Google ha mostrado ejemplos concretos que ilustran el salto cualitativo respecto a las funciones tradicionales de los GPS:

Uno de los ejemplos presentados describe la situación de un conductor que advierte que le quedan 70 kilómetros de combustible y solicita a la IA encontrar el mejor restaurante de carnes a la parrilla en su ruta, teniendo en cuenta esa limitación. Google Maps procesa la información, filtra las opciones dentro del radio posible y recomienda lugares para comer donde también sea factible repostar.

Otra consulta posible: “Cuando llegue a mi destino, quiero cenar en un restaurante japonés donde tengan uno de los mejores takoyakis de la zona”. Ask Maps no solo detecta la preferencia culinaria, sino que revisa reseñas de usuarios para identificar el restaurante ideal y verifica la disponibilidad de mesas según la hora prevista de llegada.

El usuario puede preguntar también: “¿Hay alguna pista de pádel pública con luces donde pueda jugar esta noche?”. La IA localiza canchas cercanas, verifica si cuentan con iluminación nocturna y comprueba los horarios de apertura, mostrando solo las alternativas que cumplen todos los requisitos.

La nueva función de inteligencia artificial de Google Maps actualmente está disponible para Android e iOS en Estados Unidos e India, con pronta expansión global. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El sistema permite diseñar rutas turísticas personalizadas. Por ejemplo, ante la pregunta: “Me dirijo a los Lagos de Covadonga, ¿tienes alguna recomendación de parada en la ruta o alguna actividad que hacer allí?”, Google Maps sugiere puntos de interés, rutas de senderismo o actividades de aventura adaptadas al itinerario, todo presentado en un mapa interactivo que facilita la visualización y elección.

Actualmente, Ask Maps y la Navegación Inmersiva están disponibles solo en Estados Unidos y la India para usuarios de Android e iOS. Google señala que la funcionalidad llegará próximamente a la versión de escritorio, y la expansión a otros mercados podría producirse en un plazo breve, dado que la adaptación principal es lingüística.