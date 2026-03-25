Descargar Magis TV o XUPER TV en el celular es mala idea: abre la puerta a troyanos y software espías

Hay varias alertas que demuestran que el uso de estas alternativas genera diferentes riesgos a nivel personal y en los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso gratuito a películas y series resulta tentador para muchos usuarios. Aplicaciones como Magis TV o XUPER TV prometen un catálogo extenso sin costo, lo que ha impulsado su descarga en dispositivos como celulares.

No obstante, especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de plataformas piratas pueden representar una gran amenaza para los datos personales y la integridad de los dispositivos.

De acuerdo con un informe de ESET, el atractivo de estas aplicaciones reside en la posibilidad de evitar pagos por suscripción, pero ese ahorro inicial puede derivar en consecuencias graves.

Un análisis técnico mostró que la descarga e instalación de Magis TV o XUPER TV implica la exposición del usuario a troyanos, spyware y software no deseado, poniendo en juego la privacidad y el funcionamiento habitual del celular.

Qué riesgos existen al usar apps de plataformas streaming piratas

Estos servicios piratas solo están disponibles como APK. (Fotocomposición Infobae)

Las plataformas streaming ilegales como Magis TV y XUPER TV no suelen estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a buscar archivos APK en sitios web de extraños, donde las garantías de seguridad y control de calidad son mínimas.

Según los expertos, la ausencia de supervisión en estos canales facilita la propagación de software malicioso que puede infectar el dispositivo al momento de la instalación.

El riesgo principal radica en que estas aplicaciones, al no pasar por los filtros de las tiendas oficiales, pueden contener código diseñado para comprometer la seguridad.

Una vez instaladas, pueden habilitar permisos críticos sin que el usuario lo perciba, lo que convierte al teléfono en una posible puerta de acceso para amenazas como spyware, troyanos y programas destinados a robar información personal.

Por qué los permisos que solicitan estas apps ilegales son peligrosos

Permisos invasivos posibilitan el acceso a información personal y el control del sistema operativo del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis del archivo APK de Magis TV identificó que solicita permisos inusuales para un servicio streaming convencional. Entre ellos se encuentran accesos a tareas en ejecución, montaje y desmontaje de sistemas de archivos, publicación de notificaciones, lectura y escritura en el almacenamiento externo, e instalación de otros paquetes de software.

Estos permisos permiten a la aplicación manipular archivos importantes, acceder a información privada y modificar el sistema operativo del dispositivo. En este sentido, el permiso para leer el almacenamiento externo otorga acceso a fotos, videos y documentos.

Además, la posibilidad de instalar paquetes adicionales habilita la descarga de programas adicionales que pueden contener malware o spyware.

Otro permiso, como la publicación de notificaciones, puede ser usado para distribuir mensajes de spam o intentos de phishing, lo que incrementa el riesgo de que el usuario comparta sin saberlo datos sensibles con ciberdelincuentes.

Qué consecuencias legales puede tener el uso de estas plataformas piratas

Todos los países han generado sanciones a aquellos que infringen los derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a los riesgos técnicos, el uso de aplicaciones como Magis TV y XUPER TV implica un riesgo legal. Estas plataformas suelen retransmitir contenido protegido por derechos de autor sin contar con la autorización correspondiente, lo que constituye una vulneración de la propiedad intelectual.

Los expertos advierten que los usuarios pueden enfrentarse a bloqueos de sus proveedores de servicios de internet y a acciones judiciales por el uso y la difusión de contenido ilegal.

Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente en muchos países, la retransmisión o descarga de material sin licencia puede derivar en sanciones económicas o en la apertura de procedimientos legales.

Cuáles alternativas seguras existen para acceder a películas y series

En el mercado hay un amplio número de servicios streaming que cuentan con suscripción y producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para evitar problemas, se sugiere acceder a contenido audiovisual únicamente a través de plataformas oficiales y reconocidas, como Netflix, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video.

Estas aplicaciones cumplen con los estándares de seguridad y calidad, y no requieren permisos invasivos para su funcionamiento. Esto debe complementarse con el uso de tiendas oficiales, porque reduce la probabilidad de descargar software malicioso.

Por esta razón, aunque la oferta de contenido gratuito puede parecer atractiva, los riesgos asociados a las plataformas no oficiales superan ampliamente los beneficios inmediatos.