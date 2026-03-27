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Así es como podemos salvar nuestros datos ante ciberataques y secuestro de datos privados

Junto con la cibervigilancia, este método es considerado la defensa más eficaz para proteger datos ante ciberataques y fallos

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Vista lateral de una persona con cabello corto y suéter azul operando una laptop con una interfaz de copia de seguridad. Dispositivos de almacenamiento externos están en la mesa.
El Día Mundial del Backup destaca la necesidad de proteger la información digital frente a amenazas crecientes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La protección de la información digital se ha convertido en una prioridad a nivel global. En un contexto donde los ataques informáticos crecen en frecuencia y sofisticación, las estrategias de backup y cibervigilancia se consolidan como herramientas indispensables para reducir el impacto de incidentes y garantizar la continuidad operativa de empresas y usuarios.

El 31 de marzo, Día Mundial del Backup, recuerda la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar pérdidas irreparables de datos.

La evolución de las amenazas y el rol crítico de los backups

Los ciberdelincuentes adaptan sus tácticas frente a los avances tecnológicos, enfocándose en los datos más sensibles y regulados para maximizar sus posibilidades de extorsión. No solo buscan acceder a información activa, sino también a las copias de seguridad, que pueden ser blanco de ataques como el ransomware.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las empresas deben combinar backup y cibervigilancia para anticipar y mitigar ciberataques avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración de datos, tras un ataque, no siempre resulta sencilla. El ransomware puede inutilizar no solo archivos originales, sino también los respaldos almacenados en el mismo entorno comprometido. Esto genera consecuencias que van más allá de la pérdida de información: afecta procesos, operaciones y cumplimiento normativo, con el riesgo de provocar daños financieros y reputacionales de gran magnitud.

Un ejemplo paradigmático sobre la importancia de una estrategia adecuada de backup es el caso de Code Spaces. En 2014, esta empresa de hosting y gestión de código sufrió un ataque que permitió al atacante eliminar servidores, datos y también todas las copias de seguridad, ya que estaban almacenadas en el mismo entorno comprometido.La

pérdida total de información forzó el cierre definitivo de la compañía pocos días después del incidente. Este caso expone la necesidad de diversificar la ubicación física y lógica de los respaldos.

Una mujer con gafas sonríe mientras mira su laptop, que muestra "Respaldo en curso". Está en una mesa de madera, con un disco duro externo conectado.
Estrategias como la regla 3-2-1 ayudan a reducir el riesgo de perder datos críticos en caso de ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias actuales: la regla 3-2-1 y la descentralización del backup

De acuerdo con el centro de operaciones de seguridad Sparkfound, una de las tendencias para 2026 será almacenar los backups en múltiples ubicaciones. La regla 3-2-1, ampliamente aceptada en la industria, establece que se deben mantener al menos tres copias de los datos, almacenadas en dos tipos distintos de medios o ubicaciones, y al menos una copia fuera del sitio principal, ya sea en otra sede física o en la nube. Esta diversificación reduce el riesgo de perder toda la información ante un ataque dirigido a un único entorno.

La capacidad de anticipar y gestionar amenazas cibernéticas se vuelve fundamental. Sergio Oroña, fundador y CEO de la organización, sostiene que los ciberataques son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar, lo que exige monitoreo constante, detección temprana y respuesta proactiva. Estas capacidades permiten identificar amenazas, analizar su alcance y mitigar su impacto antes de que comprometan la operación completa de una organización.

Las evaluaciones periódicas de ciberseguridad, realizadas por profesionales, son esenciales para conocer el grado de exposición de una organización y su capacidad de recuperación frente a incidentes. Existen herramientas especializadas que permiten detectar amenazas potenciales en pocos minutos, lo que acorta los tiempos de reacción y facilita la protección de los datos críticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial suma nuevas herramientas para detectar y responder a amenazas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo como inversión en continuidad y seguridad

Un plan de backup sólido acelera la recuperación ante incidentes como fallos de hardware, robos, pérdida de dispositivos o desastres naturales. Esta práctica minimiza el impacto sobre usuarios y operaciones diarias, y se convierte en un pilar fundamental para la continuidad del negocio y la protección de la información.

El sector tecnológico avanza en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para prevenir y mitigar ciberataques, añadiendo nuevas capas de defensa para las organizaciones.

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