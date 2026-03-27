Google activa la búsqueda visual en vivo con audio de Gemini: dile adiós al teclado con Search Live

La función Search Live de Google, que permite usar la cámara del celular para interactuar con Gemini, ya está disponible globalmente en todos los idiomas compatibles con el Modo IA. (Google)

La función Search Live del buscador de Google, que permite activar la cámara del celular para interactuar con Gemini, ya está disponible a nivel global en todos los idiomas donde está habilitado el Modo IA.

Para utilizarla, es necesario abrir la aplicación de Google en un celular Android o iPhone con la última actualización de iOS y tocar el ícono Live ubicado debajo de la barra de búsqueda.

El usuario puede hacer preguntas en voz alta y recibir respuestas de audio, continuar la conversación con consultas adicionales o profundizar en el tema mediante enlaces web sugeridos.

Search Live está diseñada para brindar ayuda inmediata cuando escribir no es suficiente. (Google)

Si se desea preguntar sobre un objeto que se tiene enfrente, por ejemplo, cómo instalar una estantería, se puede activar la cámara para aportar contexto visual. Así, el buscador analiza la imagen capturada y ofrece recomendaciones específicas, similar a una videollamada con un experto.

Search Live también está disponible al utilizar Google Lens. Solo es necesario tocar la opción Live en la parte inferior de la pantalla. La función de compartir la cámara está activada por defecto, lo que permite mantener una conversación instantánea sobre objetos del entorno.

Cómo usar Search Live de Google

Para utilizar Search Live de Google, abre la aplicación de Google en tu celular Android o iOS y localiza el ícono Live debajo de la barra de búsqueda. Toca ese ícono para activar la función.

Para usar Search Live, abre la app de Google en Android o iOS y toca el ícono Live bajo la barra de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, puedes formular tu pregunta en voz alta; recibirás una respuesta en audio y tendrás la opción de seguir conversando o explorar enlaces web útiles.

Si quieres consultar sobre algo que tienes delante, como un objeto o una situación específica, activa la cámara para que el buscador obtenga contexto visual y brinde recomendaciones precisas. También puedes acceder a Search Live desdeGoogle Lens, seleccionando la opción Live en la parte inferior de la pantalla para obtener respuestas sobre lo que ves.

Para qué sirve Search Live de Google

Search Live de Google permite obtener ayuda en tiempo real utilizando la cámara y la voz. La herramienta está diseñada para responder consultas que requieren contexto visual o interacción inmediata, como identificar objetos, resolver dudas sobre lo que tienes enfrente o recibir instrucciones paso a paso.

Search Live de Google ofrece asistencia instantánea mediante la cámara y la voz gracias a Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al combinar la cámara del celular con el reconocimiento de voz, Search Live ofrece respuestas personalizadas y recomendaciones precisas en situaciones donde escribir no es suficiente.

De este modo, facilita la búsqueda de información sobre objetos, instalaciones o problemas cotidianos, brindando una experiencia similar a consultar con un experto en tiempo real.

En qué países e idiomas está disponible el modo IA de Google

El Modo IA de la Búsqueda de Google está disponible en más de 200 países y territorios, incluyendo Latinoamérica, como resultado de su lanzamiento en más de 35 idiomas nuevos y en más de 40 países y territorios adicionales.

Esta expansión permite a los usuarios realizar consultas en su idioma preferido y acceder a capacidades de búsqueda avanzadas proporcionadas por los modelos Gemini de Google.

El Modo IA de Google facilita búsquedas complejas y precisas usando inteligencia artificial avanzada. (Google)

Gracias a la comprensión del lenguaje natural y a la capacidad de interpretar texto e imágenes, el Modo IA reconoce las sutilezas de los diferentes idiomas locales, ofreciendo información relevante y adaptada a cada contexto.

Este avance facilita que personas de diversas regiones puedan profundizar en temas complejos y realizar preguntas de mayor extensión que en la búsqueda tradicional.

Para qué sirve el modo IA de Google

El Modo IA de Google permite realizar búsquedas más precisas y complejas utilizando inteligencia artificial avanzada.

Esta función está diseñada para comprender preguntas formuladas en lenguaje natural, analizar tanto texto como imágenes y ofrecer respuestas detalladas adaptadas al contexto y al idioma local del usuario.