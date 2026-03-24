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Tu “Yo Digital” sin límites: truco de Gemini para crear un clon con IA que puedes usar donde quieras

La nueva función busca integrar la imagen y voz del usuario en contenidos creados con inteligencia artificial

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Gemini ahora te permitirá crear
Gemini ahora te permitirá crear tu propio avatar.

Gemini prepara una nueva función que permitirá a los usuarios crear avatares realistas mediante inteligencia artificial y utilizarlos sin restricciones en distintas aplicaciones del ecosistema de Google.

La herramienta, aún en desarrollo, apunta a convertirse en uno de los próximos avances clave de la compañía en el terreno de la IA generativa, con una integración completa en sus servicios.

El objetivo de esta función es que cada usuario pueda diseñar una versión digital de sí mismo, capaz de protagonizar contenidos generados con IA en distintos contextos.

Con Gemini podrás crear un
Con Gemini podrás crear un avatar con tus características. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Android Authority, estos avatares podrán utilizarse en diversas experiencias dentro del entorno de Gemini, incluyendo herramientas como Nano Banana, donde sería posible crear escenas personalizadas con solo describirlas mediante texto.

El desarrollo de esta tecnología forma parte de una estrategia más amplia de Google para reforzar su posición en el mercado de la inteligencia artificial, en un contexto donde compite con iniciativas como Sora de OpenAI y propuestas de Meta. En este caso, la apuesta se centra en la personalización, permitiendo que los usuarios no solo generen contenido, sino que también participen en él a través de representaciones digitales propias.

Las primeras pistas sobre esta función surgieron a partir de hallazgos en el código de la aplicación de Google para Android, específicamente en la versión 17.11.54sa.arm64.

Gemini prepara un sistema para
Gemini prepara un sistema para crear avatares realistas de los usuarios. (Android Authority)

El análisis reveló referencias a una herramienta denominada inicialmente “Character”, ahora rebautizada como “Avatar”. Aunque el sistema aún no está habilitado para el público, su presencia en el código sugiere que el desarrollo se encuentra en una fase avanzada.

Este nuevo sistema se apoyaría en tecnologías previas desarrolladas por Google, como Likeness, una solución vinculada a Android XR que ya permitía crear representaciones digitales del usuario. La evolución hacia avatares más realistas y funcionales indicaría una continuidad en la investigación de la compañía en este campo.

El funcionamiento previsto implica capturar tanto la imagen como la voz del usuario para generar un avatar que pueda replicar su apariencia y expresividad.

Gemini podrá crear un avatar
Gemini podrá crear un avatar con tus mismas características y hasta voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los detalles disponibles, el proceso incluiría grabaciones con movimientos de cabeza y registro de voz, lo que permitiría crear una representación más precisa. A partir de ese momento, el avatar podría ser utilizado en múltiples escenarios generados por IA, desde viajes virtuales hasta situaciones cotidianas o creativas.

Uno de los puntos destacados del desarrollo es el enfoque en la privacidad. Google ha señalado que no utilizará la información recopilada para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y que los usuarios podrán eliminar tanto el avatar como los datos asociados en cualquier momento. Esta promesa busca responder a las preocupaciones habituales sobre el uso de datos personales en tecnologías de este tipo.

La herramienta también tendría compatibilidad multiplataforma, ya que se espera que funcione tanto en dispositivos móviles como en navegadores web. Esto la diferenciaría de otras soluciones del mercado que han limitado su disponibilidad a aplicaciones específicas.

Lo nuevo de Gemini aún
Lo nuevo de Gemini aún se encuentra en desarrollo y no tiene fecha de llegada al público. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A pesar del avance, aún no hay una fecha oficial de lanzamiento ni detalles definitivos sobre su implementación. El hecho de que la función no esté completamente operativa sugiere que Google continúa afinando aspectos técnicos y de experiencia de usuario antes de su presentación pública.

El interés de la compañía en este segmento responde a una tendencia creciente en la industria tecnológica: la creación de contenido personalizado con inteligencia artificial. Si bien algunas iniciativas previas han enfrentado dificultades para consolidarse, el potencial de los avatares digitales sigue siendo alto, especialmente en áreas como el entretenimiento, la comunicación y la producción de contenido.

La propuesta de Gemini podría representar un paso importante en la evolución de la IA generativa, al integrar la identidad del usuario dentro de las herramientas digitales. La combinación de personalización, accesibilidad y control sobre los datos será clave para determinar su aceptación cuando finalmente llegue al mercado.

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