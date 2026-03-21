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Gemini convierte la cámara del celular en una herramienta inteligente con estas cinco funciones

La herramienta no solo reconoce lo que ves, sino que también ofrece explicaciones, recomendaciones y guías prácticas

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Conoce qué puedes hacer con
Conoce qué puedes hacer con Gemini Live cuando usa la cámara de tu celular.

La inteligencia artificial da un nuevo paso en su integración con la vida cotidiana. Google ha potenciado las capacidades de Gemini al permitir que su sistema utilice la cámara del celular en tiempo real, transformándola en una herramienta capaz de interpretar el entorno, resolver dudas y asistir al usuario en múltiples tareas diarias.

A través de la función Gemini Live, los usuarios pueden interactuar con el asistente mediante voz mientras comparten lo que ven con la cámara. Este enfoque combina reconocimiento visual, procesamiento de lenguaje natural y acceso a información en línea, lo que amplía el alcance del asistente más allá del formato tradicional de texto o comandos simples.

La novedad no solo mejora la experiencia de uso, sino que posiciona a la inteligencia artificial como un apoyo constante en situaciones cotidianas, desde identificar objetos hasta resolver problemas domésticos o tomar decisiones de compra. Estas son cinco de las funciones más destacadas.

Gemini Live puede ver a
Gemini Live puede ver a través de la cámara de tu celular y reconocer lo que estás observando y resolver tus dudas.

Identificar objetos y entender el entorno

Una de las capacidades más útiles es el reconocimiento visual en tiempo real. Al apuntar la cámara hacia un objeto, Gemini puede explicar qué es, para qué sirve o qué significa.

Esto incluye desde elementos cotidianos hasta señales de tránsito, carteles en otros idiomas o etiquetas de productos. Incluso puede interpretar símbolos complejos, como los de lavado en prendas de ropa, ofreciendo explicaciones claras para evitar errores.

Gemini identifica el entorno y
Gemini identifica el entorno y te puede explicar algo que no sepas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resolver qué cocinar con lo que tienes en casa

La inteligencia artificial también se convierte en un asistente culinario. Al mostrar los ingredientes disponibles en la nevera o despensa, el sistema puede sugerir recetas, organizar menús e incluso recomendar qué alimentos faltan para mejorar la dieta.

Esta función apunta a resolver uno de los problemas más comunes del día a día: decidir qué comer. Además, permite optimizar el uso de alimentos y reducir el desperdicio, proponiendo alternativas a partir de lo que ya se tiene.

Si no sabes qué cocinar,
Si no sabes qué cocinar, Gemini te puede dar recetas solo mostrándole lo que tienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar productos y comparar opciones

Otra aplicación relevante es la asistencia en compras. Con solo enfocar un objeto, Gemini puede identificarlo, buscar dónde adquirirlo y comparar precios o características.

Esto incluye ropa, libros, dispositivos electrónicos o cualquier producto visible. También puede sugerir alternativas similares o brindar recomendaciones según las necesidades del usuario, facilitando decisiones informadas en tiempo real.

Si vas de compras, Gemini
Si vas de compras, Gemini puede comprar los precios de ciertos objetos con otras tiendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir en reparaciones y tareas del hogar

La cámara del celular también puede convertirse en una herramienta para resolver problemas domésticos. Al mostrar un objeto dañado o una situación específica, el asistente puede sugerir pasos para repararlo, indicar qué herramientas utilizar o advertir sobre precauciones.

Desde una puerta que no cierra bien hasta un electrodoméstico con fallas, la IA puede actuar como guía básica para quienes no tienen experiencia técnica, apoyándose en información disponible en internet.

Si tienes un desperfecto dentro
Si tienes un desperfecto dentro de casa, Gemini te puede ayudar a solucionarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leer, traducir y resumir textos

Otra de las funciones destacadas es la capacidad de analizar contenido escrito. Al enfocar libros, manuales o documentos, el sistema puede traducir, resumir o explicar la información en términos más sencillos.

Esto resulta especialmente útil en contextos académicos o laborales, donde el tiempo es limitado. Además, permite acceder rápidamente a información clave sin necesidad de leer documentos completos.

Con solo enfocar el libro,
Con solo enfocar el libro, Gemini puede traducirlo o hacer resúmenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de asistentes inteligentes como Gemini refleja una tendencia clara en la industria tecnológica: la integración de la inteligencia artificial como una capa transversal en los dispositivos personales.

En este escenario, la cámara deja de ser solo una herramienta para capturar imágenes y se convierte en una puerta de entrada a un sistema capaz de interpretar y responder al mundo en tiempo real.

Con cada actualización, Google refuerza su apuesta por llevar la IA a situaciones concretas de uso, donde la utilidad práctica marca la diferencia. La combinación de voz, imagen y datos en vivo redefine la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos, acercando la tecnología a un rol cada vez más activo en la vida diaria.

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