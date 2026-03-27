El efecto de BTS con Arirang en Spotify: su nuevo álbum fue guardado más de 12 millones de veces

El álbum Arirang de BTS generó un notable impacto en plataformas digitales, con especial destaque en Spotify. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS

El lanzamiento del nuevo álbum Arirang de BTS tuvo un impacto considerable en diversas plataformas digitales, especialmente en Spotify. Durante el fin de semana de estreno, los fans agregaron canciones del álbum a sus listas personales de Spotify más de 11,7 millones de veces.

El 20 de marzo, BTS alcanzó el primer puesto en el ranking diario de artistas más escuchados de Spotify en 70 mercados diferentes. En ese mismo fin de semana, la banda obtuvo más de 260 posiciones dentro del Top 50 global de canciones y artistas más escuchados diariamente en Spotify.

Tras el concierto de regreso en Seúl, las reproducciones del tema “Mikrokosmos” de BTS en Corea del Sur aumentaron un 250% respecto al día anterior. Además, en las horas posteriores al evento, las reproducciones del nuevo álbum en Spotify crecieron cerca de un 120%.

El 20 de marzo, BTS lideró el ranking diario de artistas más escuchados en Spotify en 70 mercados. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Finalmente, el fin de semana posterior al lanzamiento de Arirang, la cantidad de oyentes primerizos de BTS en Spotify se incrementó en más de un 690%.

Por otra parte, el especial de concierto en vivo de BTS, titulado BTS The Comeback Live: Arirang, alcanzó 18.4 millones de espectadores en Netflix, según datos proporcionados por la plataforma.

La cifra incluye tanto a quienes sintonizaron la transmisión inicial en vivo como a aquellos que lo vieron durante el día siguiente.

Cómo repetir el concierto de regreso de BTS

El concierto de regreso de BTS fue transmitido en Netflix y está disponible para volver a verse en la misma plataforma.

El concierto de regreso de BTS se transmitió por Netflix y permanece disponible en la plataforma. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. EDITORIAL USE ONLY.

Cómo fue el concierto de regreso de BTS

El repertorio del concierto de regreso de BTS incluyó una selección de los principales éxitos del grupo, junto con interpretaciones inéditas de canciones del álbum recientemente lanzado, Arirang.

Entre los temas interpretados se encuentran: “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0”, “Butter”, “MIC Drop”, “Aliens”, “FYA”, “SWIM”, “Like Animals”, “NORMAL”, “Dynamite” y “Mikrokosmos”.

La presentación se abrió con una fusión de instrumentos tradicionales coreanos y elementos modernos, generando expectación en el público. Cincuenta bailarines avanzaron por la plataforma superior del Palacio Gyeongbokgung y se apartaron para dar paso a BTS, que saludó con: “¡Hola, Seúl! Hemos vuelto”.

“Body to Body”, que incorpora una melodía de la canción folclórica coreana “Arirang”, inauguró el espectáculo ante los gritos de la audiencia. Desde la primera nota, la interpretación estableció un tono emotivo y simbólico, con imágenes y coreografías que sumergieron al público en la experiencia.

La apertura del espectáculo combinó instrumentos tradicionales coreanos con recursos modernos, lo que despertó expectativa entre los asistentes. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY

El show incluyó un total de doce canciones, de las cuales ocho pertenecen al álbum Arirang y fueron interpretadas en vivo por primera vez: “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0”, “Aliens”, “FYA”, “SWIM”, “Like Animals” y “NORMAL”.

BTS mantuvo la energía del público con éxitos como “Butter” y “Dynamite”, que llenaron el recinto de entusiasmo colectivo, y con una interpretación enérgica de “MIC Drop”.

Las canciones “NORMAL”, “Like Animals”, “SWIM” y “FYA” incorporaron referencias visuales a los patrones Geon, Gon, Gam y Ri del Taegeuk, reforzando la identidad y las raíces coreanas del álbum a lo largo de la producción.

El recital abarcó doce canciones, incluidas ocho de Arirang, que se interpretaron en directo por primera vez. Kim Min-Hee/Pool via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY

Al cierre, RM pronunció el mensaje: “Pase lo que pase, prometemos seguir nadando juntos”, seguido de las interpretaciones de “Dynamite” y “Mikrokosmos”.

Qué es el “Easter Egg” de BTS en Google

En la actualidad, al buscar BTS en Google, se muestra un ícono de barco dentro de una botella, en alusión al videoclip del reciente sencillo “SWIM”.

Al seleccionar este ícono, se inicia una búsqueda del tesoro interactiva en la que los usuarios deben responder trivias para obtener tarjetas digitales. De acuerdo con Google, los participantes han completado ya más de 16 millones de misiones en esta actividad.

Qué significa Arirang

Arirang es una canción tradicional reconocida como el himno nacional no oficial de Corea del Sur. Esta obra simboliza la identidad cultural coreana, así como sentimientos de nostalgia y reencuentro, elementos centrales en el nuevo álbum de BTS, el primero que el grupo publica tras concluir el servicio militar en 2025.