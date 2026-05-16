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Lentes de contacto con IA y realidad aumentada: el dispositivo del futuro que ya está en desarrollo

Los prototipos ya incluyen sensores de glucosa, presión intraocular y microdisplays interactivos

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Lentes de contacto inteligentes
Xpanceo diseña lentes de contacto con IA y realidad aumentada para reemplazar pantallas tradicionales. (XPANCEO)

El futuro de la interacción entre humanos y tecnología podría estar a punto da dar un paso significativo. Empresas como Apple, Meta, Google y Samsung están apostando por gafas de realidad aumentada (AR) como sucesoras de los smartphones, pero en Dubái, la compañía Xpanceo está desarrollando una propuesta aún más ambiciosa: lentes de contacto inteligentes que integran inteligencia artificial y realidad aumentada directamente en el ojo.

Fundada en 2021 por Roman Axelrod y el físico Valentyn Volkov, Xpanceo trabaja en una lente de contacto construida con materiales de grosor atómico. El objetivo es crear un entorno donde la visión, la monitorización de la salud, la biosensórica y las funciones de mejora visual se fusionen para formar una interfaz natural entre el cuerpo humano y la inteligencia artificial.

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A diferencia de otros dispositivos, la lente no busca ser una simple pantalla, sino ofrecer una capa universal de inteligencia integrada en la percepción humana, explica la empresa.

Las primeras aplicaciones serán médicas e industriales antes de llegar al consumidor general. (Europa Press)
Las primeras aplicaciones serán médicas e industriales antes de llegar al consumidor general. (Europa Press)

En declaraciones a Forbes, Axelrod lo definió como un “hábitat para la inteligencia”, donde las barreras entre el usuario y sus herramientas digitales desaparecen. Volkov, uno de los investigadores más citados en el campo de la nanofotónica, aporta la base científica y los materiales necesarios para que la visión se materialice.

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Progreso tecnológico: más de 25 prototipos y múltiples aplicaciones

Durante cuatro años, el equipo ha desarrollado más de veinticinco prototipos, superando retos en resolución, biosensado, flexibilidad, potencia y seguridad. Los modelos más recientes incluyen microdisplays interactivos, biosensores para medir glucosa y presión intraocular, y baterías sólidas en miniatura. Un dispositivo externo, que se lleva en el cuerpo, gestiona el procesamiento y la transferencia inalámbrica de energía.

La lente actúa tanto como sensor como interfaz. Al estar en contacto directo con el ojo, supera las limitaciones de los dispositivos AR actuales: no hay problemas de brillo, ni limitaciones en el campo visual y logra una eficiencia óptica casi total. La cercanía con la retina permite reducir drásticamente el consumo energético y mantener la calidad de la imagen.

Este avance abre nuevas posibilidades de uso en diagnósticos médicos, sistemas de visión para pilotos y astronautas, y monitorización del rendimiento en deportes de élite. En cada caso, la lente amplía la cantidad de datos que puede captar y el número de tareas que la IA puede interpretar en tiempo real.

Batería de gafas inteligentes
Recientemente, se desarrolló una batería del tamaño de un grano de arroz para alimentar a estos dispositivos. (XPANCEO/ITEN)

Un enfoque multidisciplinar y respaldo internacional

La startup cuenta con un equipo de cien científicos e ingenieros en Dubái, la mitad con doctorado, y dieciocho solicitudes de patente que cubren cincuenta y siete invenciones.

La startup ha sido reconocida entre las tres principales empresas de física del mundo según Nature Index y, en julio de 2025, recaudó 250 millones de dólares en una ronda de financiación que la valoró en 1.350 millones, la mayor inversión registrada en el sector AR/VR y wearables. La empresa rechazó al menos dos ofertas de adquisición por parte de grandes tecnológicas y compañías médicas.

El primer paso comercial será lanzar lentes médicas e industriales, donde la regulación y la escala son más manejables. Ya existe un acuerdo con la empresa italiana Intra-Ker, que permitió probar un implante intracorneal capaz de proyectar imágenes directamente en la retina de un ojo donante, con potencial para restaurar la visión. Esta experiencia validó la plataforma óptica de Xpanceo y su utilidad médica concreta.

El camino hacia la integración total de la IA

El equipo prevé presentar el primer prototipo completamente integrado de lente de contacto inteligente a finales de 2026, con una exhibición pública prevista para principios de 2027. La compañía utiliza sensores en las lentes para recolectar datos biológicos, que son interpretados por modelos de IA en la nube y devueltos al usuario a través de la visión.

(Xpanceo)
Xpanceo planea presentar su primer prototipo completamente integrado a finales de 2026. (Xpanceo)

Roman Axelrod explicó a Forbes que estos avances son pasos hacia una interacción continua con una capa inteligente y omnipresente, capaz de asistir al usuario en la gestión de todos los aspectos de su vida y otorgar capacidades antes inimaginables.

Aunque los progresos son notables, el reto de fabricar a gran escala, obtener certificaciones regulatorias y garantizar la biocompatibilidad a largo plazo determinarán cuándo podrá llegar esta tecnología al consumidor general. Otras empresas, como Mojo Vision, han intentado sin éxito avanzar en lentes de contacto inteligentes, abandonando el proyecto tras invertir más de 100 millones de dólares.

Axelrod y Volkov llaman a este futuro la “era post-gafas”. De alcanzar sus objetivos, el ordenador dejaría de ser un objeto externo: sería una interfaz viva y transparente entre la biología y el mundo digital.

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