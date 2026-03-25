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Así es la nueva función de Spotify que te dice cómo se creó la canción que estás escuchando

Spotify lanzó SongDNA, una función exclusiva para usuarios Premium que revela en detalle los créditos, colaboradores y conexiones creativas detrás de cada canción

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La nueva función muestra información
La nueva función muestra información sobre samples, versiones y otros proyectos de los involucrados en cada tema. (Europa Press)

Spotify ha comenzado el despliegue global de SongDNA, una función que permite a los usuarios explorar en profundidad la creación de sus canciones favoritas. Disponible en fase beta para suscriptores Premium en dispositivos iOS y Android, la herramienta ofrece una experiencia interactiva centrada en revelar los detalles del proceso creativo y la red de colaboradores detrás de cada tema.

SongDNA amplía notablemente la información ofrecida por la función “Acerca de la canción”, tradicional en la plataforma. Ahora, los usuarios pueden descubrir no solo al cantante o compositor, sino también productores, ingenieros, mezcladores y otros colaboradores que participaron en la realización del tema. Además, la herramienta permite ver qué otros proyectos han compartido estos profesionales, así como identificar si la canción contiene samples, interpolaciones o si ha sido versionada por otros artistas.

Por ejemplo, al escuchar el reciente álbum ‘Arirang’ de BTS, la función permite identificar rápidamente la participación de Ryan Tedder, conocido líder de OneRepublic y responsable de éxitos mundiales como ‘Halo’ de Beyoncé o ‘Bleeding Love’ de Leona Lewis. SongDNA expone así la compleja red de talento que interviene en la industria musical.

SongDNA permite a los usuarios
SongDNA permite a los usuarios de Spotify conocer todos los colaboradores y productores detrás de una canción. (Spotify)

Reivindicación y visibilidad para los creadores

La nueva función responde a una demanda creciente de reconocimiento para quienes trabajan tras bambalinas en la producción musical. Según Jacqueline Ankner, responsable de alianzas con compositores y editoras en Spotify, “al reunir colaboradores, samples y versiones en un solo lugar, facilitamos que los fans descubran nueva música y vean cómo las canciones se conectan y cobran vida, a la vez que damos a compositores, productores y titulares de derechos el reconocimiento que merecen”.

En la era del streaming, muchos de estos profesionales han quedado fuera del foco mediático, pese a ser esenciales en la creación de éxitos globales. SongDNA busca revertir esta tendencia al ofrecerles una nueva visibilidad.

Cómo funciona SongDNA

Para acceder a SongDNA, los usuarios Premium deben seleccionar una canción en la aplicación y desplazarse hasta la sección correspondiente. Allí se despliega un panel con los créditos completos del tema, los proyectos relacionados de cada colaborador, las versiones existentes y los samples utilizados. El sistema integra datos de la base colaborativa WhoSampled, adquirida por Spotify en 2023, lo que permite ofrecer información detallada y verificable sobre las conexiones musicales.

Spotify utiliza datos de WhoSampled
Spotify utiliza datos de WhoSampled para ofrecer detalles precisos sobre la creación musical. (Spotify)

Esta función también puede resultar útil para profesionales del sector, quienes pueden identificar y contactar nuevos colaboradores, ingenieros o productores para futuros proyectos.

Competencia en la industria del streaming

SongDNA compite con propuestas similares como los créditos interactivos de TIDAL, que también buscan destacar a los profesionales detrás de las canciones. La apuesta de Spotify parte de la integración de bases de datos abiertas y una interfaz intuitiva que incentiva la exploración de la historia y las conexiones entre obras musicales.

El lanzamiento de SongDNA había sido anticipado desde el otoño pasado, cuando el co-CEO de Spotify, Gustav Söderström, mencionó la nueva función en un panel de SXSW. Su llegada definitiva a todos los usuarios Premium está prevista para abril, consolidando la estrategia de Spotify por ofrecer valor añadido en la experiencia musical.

SongDNA busca dar mayor reconocimiento
SongDNA busca dar mayor reconocimiento a compositores, ingenieros y otros profesionales del sector. (Spotify)

La función SongDNA se suma a otras iniciativas de Spotify orientadas a personalizar la experiencia del usuario y fomentar el descubrimiento de música a través del conocimiento profundo de las obras. Los oyentes más curiosos podrán no solo disfrutar de sus canciones favoritas, sino también entender la compleja red de influencias, colaboraciones y creatividad que hay detrás de cada pista.

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