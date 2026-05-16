La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

El ejecutivo identifica la falta de capacidad de procesamiento ante la demanda como el principal obstáculo para la expansión de Anthropic (Imagen Ilustrativa Infobae).

Dario Amodei dijo en voz alta lo que ningún ejecutivo de una empresa en ascenso suele admitir: que preferiría crecer menos. Lo hizo en el escenario de Code with Claude, la conferencia de desarrolladores de Anthropic en San Francisco, en conversación con su hermana y cofundadora Daniela Amodei y la directora de producto Ami Vora.

El número que disparó la frase no admite matices. Anthropic, la empresa detrás del modelo de inteligencia artificial Claude, había planificado su infraestructura para soportar un crecimiento de diez veces en un año. Es la hipótesis optimista con la que trabaja cualquier compañía de tecnología en expansión. En el primer trimestre, anualizada, la cifra real fue de 80 veces.

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Un crecimiento que desbordó toda la planificación

Amodei lo describió sin rodeos. La empresa preparó escenarios que iban desde un crecimiento mínimo hasta uno de diez veces y la realidad entregó ocho veces ese techo. “Espero que el crecimiento de 80 veces no continúe”, dijo, antes de aclarar que prefería volver a “un mero 10X”, un número más manejable.

La confesión no es una pose de modestia. Es la explicación de un problema concreto que los usuarios ya venían sintiendo. Amodei conectó el dato directamente con las dificultades de cómputo de la empresa: los límites de uso, las restricciones de acceso, las esperas. Cuando la demanda octuplica lo previsto, la capacidad de procesamiento no alcanza. No hay chips suficientes ni contratos firmados a tiempo para sostener semejante curva.

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En el mismo evento, Anthropic mencionó un acuerdo de cómputo con SpaceX. Amodei lo nombró al pasar, como parte del esfuerzo por conseguir más capacidad y trasladarla a los desarrolladores lo antes posible. Pidió disculpas por las demoras y prometió seguir adquiriendo todo el procesamiento que pudiera.

El cuello de botella ya no es el modelo

Acá está el dato que cambia la lectura para cualquiera que use estas herramientas. Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial giró alrededor de una sola pregunta: qué tan inteligente es el modelo. La carrera se medía en capacidades, en exámenes aprobados, en tareas resueltas.

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La inteligencia artificial ha sido evaluada históricamente en función de la inteligencia del modelo en el sector tecnológico (Imagen Ilustrativa Infobae).

El testimonio de Amodei mueve el foco a otro lado. El límite hoy no es la inteligencia de Claude. Es la cantidad de cómputo disponible para que millones de personas lo usen al mismo tiempo. La inteligencia artificial dejó de ser un problema de software y pasó a ser un problema de hardware, de energía y de logística industrial. De silicio, no de algoritmos.

Esa es, a mi lectura, la razón de fondo de las restricciones de acceso que aparecen del lado del usuario. No funcionan como una decisión comercial para empujar planes pagos. Son el síntoma visible de una empresa que no logró construir su capacidad física al ritmo al que el mundo decidió adoptar su producto.

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La paradoja del éxito sin control

Daniela Amodei definió a los desarrolladores como los usuarios más importantes de Claude, el grupo que da la retroalimentación más honesta y del que la empresa más aprende. Anthropic incluso detectó una inflexión hacia arriba en la cantidad de cambios de código internos gracias al uso de su propia herramienta.

Y sin embargo, todo ese éxito se traduce en una empresa que corre detrás de su propia demanda. El crecimiento de 80 veces no es una buena noticia sin matices. Es una curva que ningún equipo de planificación supo anticipar y que ninguna cadena de suministro de chips puede satisfacer de un trimestre al otro.

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Ningún equipo de planificación anticipó la curva de crecimiento exponencial de Claude, lo que impactó en la capacidad de respuesta de la empresa (Imagen Ilustrativa Infobae).

El episodio deja una lección que, a mi juicio, excede a Anthropic. La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido que la infraestructura que la sostiene, y esa brecha es hoy el verdadero limitante del sector. La pregunta que importa ya no es cuánto puede mejorar un modelo. Es cuánta electricidad, cuántos centros de datos y cuántos chips hacen falta para que esa mejora llegue a alguien.

Cuando el creador de una de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo pide en público que su producto crezca más despacio, el problema dejó de ser la ambición y pasó a ser la física.

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