Cómo evitar y reacionar ante un incendio en casa causado por un cargador de celular

Los incendios por cargadores de celulares se han vuelto frecuentes en hogares, advirtiendo sobre el peligro de dejar el dispositivo cargando durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los incendios provocados por cargadores de celulares en el hogar son algo más común de lo pensado. El uso constante del teléfono móvil y la costumbre de dejarlo cargando durante horas, especialmente por la noche, han hecho que este peligro pase desapercibido en muchas viviendas.

Por eso es clave entender las causas y las medidas para prevenir estos siniestros para evitar tragedias en casa, ya que es importante estar listo ante cualquier emergencia y llevar la situación hasta que lleguen los equipos de emergencia adecuados.

Cómo puede un cargador provocar un incendio

El cargador de un celular transforma la electricidad del enchufe en la energía que requiere el dispositivo. Cuando el cargador funciona correctamente y es compatible con el teléfono, no debería haber problema. Sin embargo, la situación cambia si el cargador es de mala calidad, está deteriorado o no tiene la capacidad adecuada para el aparato.

Los cargadores falsos suelen carecer de sistemas adecuados de regulación de energía, incumpliendo normas de seguridad básicas y elevando las posibilidades de un incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cargador de baja potencia conectado a un teléfono que demanda más energía puede calentarse. Si el cargador es de buena calidad, dispone de sistemas de regulación que cortan el paso de energía cuando la temperatura se eleva demasiado. Pero muchos cargadores alternativos solo incorporan un componente básico para regular la tensión, que ni siquiera la estabiliza.

Cuando un cargador defectuoso se sobrecalienta, puede fundirse o directamente cortocircuitarse. En ese caso, el plástico puede arder debido a una corriente sin control. Además, los cargadores falsos o de baja calidad suelen parecer idénticos a los originales, pero no cumplen las normas de seguridad necesarias, aumentando el riesgo de incendio.

Otra causa común de siniestros es la sobrecarga eléctrica, que se produce al enchufar varios aparatos en la misma regleta. El uso prolongado, como dejar el celular cargando toda la noche, también incrementa la temperatura del cargador y la batería, favoreciendo el sobrecalentamiento.

Qué hacer si se produce un incendio por un cargador

En declaraciones a Infobae, la gerente técnica para Latinoamérica en SACS Consultores, Carolina López, señala la importancia de trabajar desde la prevención y de contar con elementos básicos de seguridad en el hogar. El primer paso es tener un extintor adecuado y saber utilizarlo. Para esto, López recomienda realizar cursos básicos que se encuentran disponibles en Internet.

La prevención y el conocimiento sobre el uso de extintores y primeros auxilios ayudan a actuar correctamente frente a incidentes eléctricos y aumentan la seguridad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de detectar olor a quemado, humo o chispas provenientes de un cargador, se debe actuar rápidamente:

Desenchufar el cargador solo si es seguro hacerlo. Si existe riesgo de electrocución, es preferible cortar la corriente desde el cuadro eléctrico.

No arrojar agua sobre el incendio, ya que puede generar una descarga eléctrica.

Usar un extintor adecuado para fuegos eléctricos (tipo CO2 o polvo) si se dispone de uno y la situación lo permite.

Llamar a los bomberos en cuanto se detecte el siniestro, sin intentar controlar el fuego si este se extiende.

Carolina López refuerza la importancia de llamar siempre a los expertos en caso de incidentes eléctricos y de contar con un kit de emergencias accesible en el hogar. Además, sugiere estar preparados con conocimientos de primeros auxilios y primeros respondientes para actuar mientras llegan los servicios de emergencia.

Los riesgos eléctricos, cortocircuitos, fugas de gas y el uso inadecuado de velas conforman las principales amenazas de incendio en espacios domésticos, especialmente en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos eléctricos y otros peligros en el hogar

López también identifica los riesgos más comunes de incendio en el hogar: la fuga de gas, los incidentes eléctricos como cortocircuitos y el uso descuidado de velas. La cocina es una de las áreas de mayor riesgo por la presencia de gas y aparatos eléctricos. Los cortocircuitos en el circuito doméstico y el uso inadecuado de cargadores contribuyen significativamente a los incendios.

La experta insiste en la importancia de revisar periódicamente el estado de los enchufes, cables y dispositivos eléctricos. Una formación mínima en manejo de extintores y la presencia de equipos de emergencia pueden marcar la diferencia ante un incidente.

Qué tecnología usan los bomberos para prepararse y atender emergencias

López también explicó que su organización emplea tecnología para preparar a bomberos y personal industrial ante emergencias. En su centro de entrenamiento cuentan con escenarios industriales especializados para prácticas en fuego en vivo, explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas, permitiendo entrenar en situaciones reales.

El entrenamiento profesional de bomberos y personal industrial incluye ejercicios en escenarios reales, uso de realidad virtual, sensores y software especializado para simular emergencias y mejorar la respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizan también realidad virtual para simular emergencias específicas y table talks, combinando prácticas presenciales y virtuales. Además, SACS trabaja con plantas piloto y equipos de seguridad de procesos a escala, en alianza con la Universidad de América, para reproducir incidentes en entornos controlados.

En cuanto a prevención y análisis de riesgos, emplean sensores climatológicos y software que modelan el impacto potencial de explosiones, incendios o derrames, facilitando la toma de decisiones y la estrategia de respuesta.