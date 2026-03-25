El celular se calienta al cargar: consejos para evitar que la batería se dañe

El comportamiento inusual del aparato durante la carga puede revelar problemas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batería figura entre los componentes más vulnerables y costosos de cualquier celular. Los usuarios deben prestar atención al sobrecalentamiento durante la carga, porque representa uno de los principales riesgos para la vida útil de la batería, situación que se vuelve más frecuente con el uso diario y el paso del tiempo.

Como parte fundamental del dispositivo, la batería requiere cuidados específicos para mantener su capacidad y seguridad. En este contexto, resulta relevante conocer los factores que contribuyen al calentamiento del celular y las mejores formas de cargarlo.

Las pautas de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) remarcan que las malas prácticas al cargar el celular pueden provocar daños irreversibles, disminuir la autonomía y, en casos extremos, causar accidentes.

Por qué se calienta el teléfono al cargarlo

El calentamiento durante la carga suele ser por la transferencia de energía eléctrica y al funcionamiento intensivo de los circuitos internos.

Las altas temperaturas y los fallos en cargadores pueden acelerar el desgaste de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU advierte que cargar el celular cerca de fuentes de calor, como radiadores o estufas, incrementa el riesgo de daños. Las altas temperaturas externas, sumadas al calor generado por la corriente eléctrica, pueden acelerar el desgaste de la batería.

Otra causa común es el uso de cargadores o cables defectuosos. De acuerdo con la OCU, un cargador defectuoso o un cable en mal estado podrían no regular adecuadamente el flujo de electricidad y provocar un sobrecalentamiento en la batería.

Este tipo de fallas técnicas suele pasar inadvertido hasta que la batería muestra signos de deterioro o el dispositivo presenta un funcionamiento anómalo.

En qué espacios no es seguro cargar el celular

El lugar donde se carga el teléfono es determinante para evitar el sobrecalentamiento. La OCU sugiere no dejar el celular cargando en superficies que retengan calor, como radiadores o calefactores.

Es importante dejar el celular alejado de fuentes de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el celular en ambientes bien ventilados y alejados de objetos que acumulen temperatura ayuda a disipar el calor de forma natural. Además, la OCU señala que nunca se debe cargar el celular sobre superficies altamente inflamables, como la cama, sofás o libros.

Esta precaución busca minimizar riesgos en caso de un desperfecto grave, porque en el improbable caso de que explote, la propagación del fuego no sería tan rápida. Optar por superficies planas y no inflamables reduce los riesgos asociados.

Qué tipo de cargador se debe utilizar para evitar accidentes

El cargador cumple una función crítica en la seguridad y longevidad de la batería. Según la OCU, solo deben emplearse cargadores originales o certificados por el fabricante.

Los cargadores genéricos o de baja calidad pueden suministrar una corriente inadecuada, lo que deriva en el calentamiento excesivo y el deterioro acelerado de la batería.

El uso de accesorios originales o certificados reduce el riesgo de sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión periódica del cargador y sus cables es clave. Si existen daños visibles, como cables pelados o enchufes sueltos, la OCU aconseja reemplazarlos de inmediato para evitar incidentes.

Para quienes adquieren un teléfono nuevo sin cargador incluido, la organización sugiere consultar las especificaciones de carga y elegir un accesorio compatible.

Cuáles son los riesgos de cargar el celular en un lugar expuesto al sol

Exponer el celular a la luz solar directa durante la carga representa un riesgo tangible para la batería. La OCU advierte que dejar el dispositivo en el salpicadero de un auto o sobre un asiento expuesto al sol puede provocar un aumento brusco de temperatura interna.

La exposición directa a la luz solar durante la carga incrementa el peligro de avería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque breves exposiciones no suelen causar daños inmediatos, en verano o en días calurosos el peligro se incrementa. La acumulación de calor por la luz solar, sumada a la energía generada durante la carga, puede llevar a un sobrecalentamiento crítico.

Este fenómeno afecta tanto al celular como al cargador, incrementando las posibilidades de avería o daño definitivo. Por ello, los expertos insisten en evitar la carga en lugares donde la temperatura ambiental sea elevada.

Qué señales indican que la batería del celular está dañada

El estado de la batería puede advertir sobre posibles fallas. La OCU menciona que el abombamiento es uno de los signos más claros de daño. Si la batería presenta una forma irregular o se percibe hinchada, el uso del dispositivo debe suspenderse de inmediato. Esta condición puede derivar en fugas, explosiones o incendios.

Asimismo, los golpes, perforaciones o dobleces en la batería pueden causar daños internos invisibles. En todos estos casos, los expertos sugieren no intentar reparar la batería ni seguir utilizándose, sino acudir a un servicio técnico autorizado.