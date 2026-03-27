Adiós al Mac Pro: Apple dejará de vender este dispositivo luego de 20 años

Apple retira de forma definitiva el Mac Pro, su emblemático ordenador de escritorio dirigido a profesionales creativos. (REUTERS/Mason Trinca/File Photo)

Apple ha decidido retirar el Mac Pro de su catálogo y confirmó que no tiene planes para reemplazarlo. El icónico ordenador de escritorio, enfocado en el ámbito creativo y de alto rendimiento, ha desaparecido de la tienda oficial y la web de la compañía, redirigiendo cualquier intento de compra a la página principal de Mac.

Apple confirma el adiós definitivo al Mac Pro

Apple confirmó que el Mac Pro ha sido descatalogado oficialmente y ya no puede adquirirse a través de los canales oficiales de venta. Además, la empresa no lanzará una nueva versión ni ofrecerá un reemplazo, dejando al sector profesional sin la opción que, durante años, fue su principal herramienta de trabajo.

El periodista Mark Gurman, de Bloomberg, había anticipado en noviembre pasado que en Cupertino no existían planes para renovar la gama Mac Pro. Su pronóstico se cumplió ahora, cuando la empresa retiró de manera definitiva el producto de su plataforma digital.

El Mac Pro había dejado de recibir actualizaciones relevantes desde 2023, año en que se presentó el modelo con chip M2 Ultra. Esa configuración quedó desfasada rápidamente cuando la Mac Studio incorporó el procesador M3 Ultra, más moderno y potente, en un formato considerablemente más compacto y asequible.

La decisión de Apple responde a cambios en el mercado y su ecosistema, optando por equipos más pequeños y eficientes. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Por qué Apple deja de vender el Mac Pro

La decisión de descatalogar el Mac Pro responde a una realidad del mercado y a la propia evolución tecnológica de la compañía. Aunque la empresa no ha dado un razón oficial para su retiro, el ordenador dejó de tener sentido en el ecosistema de la marca: las prestaciones que antes justificaban su existencia ahora se encuentran en equipos más pequeños, eficientes y económicos.

Ahora la estrategia de computadores de sobremesa profesional estará centrada en el Mac Studio, acompañado de monitores como el Studio Display y el Studio Display XDR, presentados recientemente. La compañía no prevé lanzar una nueva versión del Mac Pro ni ofrecer un reemplazo directo. La retirada es definitiva y sin previsión de futuro.

Así fue la historia del Mac Pro durante sus 20 años

El Mac Pro debutó en 2006 como el sucesor del Power Mac G5, coincidiendo con la transición de Apple hacia procesadores Intel. El ordenador fue presentado como el equipo definitivo para profesionales que demandaban potencia, expansión interna y versatilidad.

Su diseño de torre clásica y la facilidad para intercambiar componentes le otorgaron una reputación de robustez y adaptabilidad, cualidades muy valoradas en sectores como el vídeo, la música y el diseño.

El rediseño del Mac Pro en 2013, conocido como 'la papelera', generó críticas y limitó la capacidad de expansión interna. (APPLE.)

Durante sus primeros años, los modelos 4.1 y 5.1, lanzados en 2009 y 2010 respectivamente, consolidaron esa imagen. Eran máquinas capaces de crecer y actualizarse conforme cambiaban las necesidades de los usuarios, una característica que distinguía al Mac Pro de otras propuestas de la marca.

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando Apple apostó por un rediseño radical. El Mac Pro cilíndrico rompió con la tradición de la torre y eliminó las ranuras PCIe accesibles, lo que limitó la capacidad de expansión interna. Phil Schiller, durante la presentación, respondió a las críticas previas con una frase que quedó registrada en la cultura de la marca: “¿Que ya no podemos innovar? Que les jodan”.

Sin embargo, el modelo pronto fue apodado “la papelera” por la comunidad, y se convirtió en sinónimo de una apuesta fallida tanto en diseño como en rendimiento térmico.

Apple centrará su oferta profesional en el Mac Studio y sus monitores Studio Display y Studio Display XDR tras el adiós del Mac Pro. (REUTERS/Mason Trinca/File Photo)

Este fracaso obligó a Apple a reconocer públicamente el error en 2017. Como solución temporal, la empresa lanzó el iMac Pro, aunque solo tuvo una generación y nunca llegó a ocupar el lugar del Mac Pro auténtico.

La espera terminó en 2019, con el regreso a un diseño de torre metálica con rejilla y amplias opciones de configuración, incluyendo hasta 1,5 TB de RAM y múltiples ranuras PCIe. A pesar de su potencia, el modelo de 2019 sería el último en mantener la esencia original del producto.