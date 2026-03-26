MacBook Neo vs. MacBook Air: ¿Cuáles son las diferencias si compras tu primer Mac?

Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)

Quien decida comprar su primer ordenador portátil de Apple en 2026 se enfrenta a una disyuntiva inédita: la llegada del MacBook Neo, el portátil más asequible en la historia de la marca, redefine el punto de acceso al universo macOS.

La competencia natural sigue siendo el tradicional MacBook Air, renovado con el chip M5 y pensado como estándar de referencia en la gama media.

La elección entre ambos dispositivos depende de factores que van más allá del precio. El perfil de usuario, el tipo de tareas habituales y la expectativa de durabilidad marcan diferencias sustanciales entre estas dos propuestas de Apple.

A quién está dirigido cada modelo de portátil

El modelo Neo es un modelo de entrada para los interesados en ordenadores de la marca. (Foto: Apple)

El MacBook Neo representa el nuevo escalón de entrada en la gama Mac. Este modelo está orientado a estudiantes, usuarios que provienen de sistemas Windows o Chromebook y quienes buscan un portátil para tareas básicas como navegación web, edición de textos y consumo de contenido audiovisual. Su precio, desde 599 dólares, lo convierte en el portátil más económico jamás lanzado por la marca.

Por su parte, el MacBook Air (M5) se consolida como la opción para quienes necesitan un ordenador más versátil. El Air responde a usuarios exigentes que requieren potencia para edición de fotos, multitarea pesada y una vida útil prolongada.

Con un chip de alto rendimiento y una configuración base de 16 GB de RAM, el Air está preparado para acompañar a su propietario durante varios años sin perder fluidez.

Qué diferencias técnicas hay entre el MacBook Neo y el MacBook Air

Procesador, memoria y almacenamiento separan las capacidades y el futuro rendimiento de ambos ordenadores. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Las diferencias técnicas entre ambos modelos son notables desde el primer vistazo. El MacBook Neo incorpora el chip A18 Pro, una variante adaptada del procesador del iPhone 16 Pro.

Solo está disponible con 8 GB de RAM, configuración suficiente para tareas básicas hoy, aunque limitada de cara al futuro. Su almacenamiento parte de 256 GB y alcanza 512 GB.

El MacBook Air (M5), en cambio, utiliza el chip M5, diseñado específicamente para portátiles y con una capacidad de procesamiento superior. Su configuración base incluye 16 GB de RAM, ampliable a 24 o 32 GB según las necesidades.

El almacenamiento arranca en 512 GB y puede llegar a 4 TB. Esta diferencia técnica se traduce en un rendimiento más alto y una vida útil más extensa para el Air.

Cómo impacta la pantalla y el teclado en la experiencia de uso

La calidad visual y la comodidad al escribir muestran claras ventajas en el modelo Air para usuarios exigentes. (Foto: Apple)

La pantalla marca una gran diferencia. El MacBook Air integra un panel Liquid Retina disponible en 13,6 o 15,3 pulgadas, con tecnología True Tone y gama cromática P3, que asegura colores más realistas y un brillo superior de hasta 500 nits.

El MacBook Neo utiliza una pantalla LED de 13 pulgadas con cobertura sRGB, adecuada para tareas cotidianas, pero con menor fidelidad cromática.

En cuanto al teclado, el Neo carece de retroiluminación, lo que puede dificultar el trabajo en entornos con poca luz. El MacBook Air incorpora teclado Magic Keyboard retroiluminado, funcionalidad apreciada por quienes suelen escribir de noche o en espacios oscuros.

Qué opciones de puertos y métodos de carga ofrecen cada modelo

El MacBook Air incluye dos puertos Thunderbolt 4 y un conector MagSafe 3 para carga magnética, tecnología que protege el dispositivo ante posibles tropiezos con el cable.

En materia de colores y conexiones hay varios contrastes a considerar. (Foto: Europa Press)

El MacBook Neo dispone de dos puertos USB-C, pero uno de ellos solo alcanza velocidades USB 2.0, dificultando la transferencia de archivos pesados desde dispositivos externos. La carga se realiza únicamente por USB-C.

Esta diferencia puede resultar determinante para quienes trabajan con discos externos o accesorios de alta velocidad. Asimismo, el MagSafe aporta un plus de seguridad y comodidad que el Neo no ofrece en su segmento.

Cuáles diferencias existen en diseño, colores y biometría

El MacBook Neo apuesta por la diferenciación estética con carcasas en colores cítrico, índigo, rosa nube y plata. El teclado combina con el color del cuerpo, aportando un toque juvenil. El MacBook Air, en sintonía con su perfil profesional, ofrece tonalidades más sobrias: medianoche, blanco estelar, plata y azul cielo.

En cuanto a biometría, el Neo solo incorpora Touch ID en su versión de 512 GB, mientras que el Air ofrece esta función de serie en todas sus variantes. La presencia de Touch ID facilita el acceso seguro y rápido, aspecto muy valorado en espacios laborales o académicos.