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SpaceX pide ampliar el espectro para que Starlink sea más rápido y equilibrado

La empresa dirigida por Elon Musk ha presentado una solicitud ante la FCC para utilizar bandas de frecuencia situadas entre 13,75 y 14,0 GHz

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Conoce los requisitos para conectar tu celular con el internet satelital Starlink.
Muchos usuarios rurales de Starlink experimentan velocidades de descarga notoriamente superiores a las de subida. (SpaceX)

SpaceX ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ampliar el acceso al espectro radioeléctrico para su red de internet satelital Starlink. El objetivo declarado es incrementar de forma considerable la velocidad de subida, equiparándola a la descarga, y acercar el servicio a la experiencia de la fibra óptica, especialmente en zonas rurales.

La compañía busca operar en bandas de frecuencia adicionales, en medio de una fuerte presión competitiva y en un contexto clave para sus planes bursátiles.

Starlink y la búsqueda de mayor velocidad de subida para internet satelital

La empresa dirigida por Elon Musk ha presentado una solicitud ante la FCC para utilizar bandas de frecuencia situadas entre 13,75 y 14,0 GHz, así como de 14,5 a 14,8 GHz. De acuerdo con el planteamiento de SpaceX, el acceso a estas bandas permitiría un aumento significativo en las velocidades de subida, que actualmente se sitúan entre 10 y 30 Mbps para los usuarios de Starlink.

La compañía de Elon Musk busca operar en bandas de frecuencia adicionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La compañía de Elon Musk busca operar en bandas de frecuencia adicionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este ajuste técnico responde a una demanda creciente de conexiones simétricas, donde tanto la subida como la descarga de datos alcancen velocidades equivalentes.

En la actualidad, muchos usuarios rurales de Starlink experimentan velocidades de descarga notoriamente superiores a las de subida, una limitación que afecta a quienes necesitan enviar archivos grandes, realizar videoconferencias o trabajar en remoto.

Según SpaceX, el marco regulador vigente impide el desarrollo de tecnologías satelitales de nueva generación al priorizar la protección de sistemas geoestacionarios ya superados. La empresa sostiene que la modernización de las reglas beneficiaría a millones de consumidores estadounidenses que dependen de la banda ancha satelital como única alternativa viable.

Un teléfono móvil con el logo de Starlink en la pantalla se apoya sobre rocas, con montañas y niebla de fondo bajo un cielo claro al amanecer.
En la actualidad, muchos usuarios rurales de Starlink experimentan velocidades de descarga notoriamente superiores a las de subida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, SpaceX argumenta que la liberación de nuevas bandas de frecuencia permitiría a Starlink alcanzar velocidades simétricas para sus usuarios, acercando el servicio a la experiencia que ofrecen las conexiones de fibra óptica, pero desde la órbita terrestre.

Esto representaría un avance sustancial para quienes residen en áreas alejadas de los grandes núcleos urbanos y carecen de acceso a redes terrestres de alta velocidad.

Competencia y resistencias regulatorias en el espectro satelital

La propuesta de SpaceX ha generado una fuerte reacción de parte de otras empresas del sector. Viasat, uno de los principales competidores en el mercado de internet satelital, ha calificado la petición de SpaceX como un riesgo de interferencia inaceptable, especialmente debido al aumento de la potencia de transmisión que solicita la compañía de Musk.

SpaceX argumenta que la liberación de nuevas bandas de frecuencia permitiría a Starlink alcanzar velocidades simétricas para sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic
SpaceX argumenta que la liberación de nuevas bandas de frecuencia permitiría a Starlink alcanzar velocidades simétricas para sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

A pesar de las objeciones, la FCC ha respaldado hasta el momento las solicitudes de SpaceX, otorgándole permisos para operar en cinco frecuencias distintas.

La expectativa es que, con el despliegue de los satélites V3 de mayor capacidad, Starlink logre velocidades de gigabit, aunque hasta ahora las mejoras han beneficiado principalmente a la descarga, manteniéndose la subida en niveles significativamente más bajos.

Impacto en el contexto corporativo y la salida a bolsa de SpaceX

El impulso para ampliar el espectro asignado a Starlink coincide con un momento de alta relevancia para SpaceX en el ámbito empresarial. Según informaciones recientes, la compañía prepara la presentación de su folleto de oferta pública inicial ante los reguladores estadounidenses, un paso clave para su salida a bolsa.

La posibilidad de ofrecer un servicio Starlink más rápido y simétrico se perfila como un argumento de peso para captar el interés de inversores. STARLINK
La posibilidad de ofrecer un servicio Starlink más rápido y simétrico se perfila como un argumento de peso para captar el interés de inversores. STARLINK

Los analistas de mercado estiman que SpaceX podría buscar captar más de 75.000 millones de dólares en esta operación. La plataforma de predicciones Kalshi ha registrado apuestas por un valor superior a 950.000 dólares sobre la fecha precisa en la que se anunciará la oferta pública inicial, incrementando las expectativas de que el anuncio pueda realizarse en cuestión de días.

La posibilidad de ofrecer un servicio Starlink más rápido y simétrico se perfila como un argumento de peso para captar el interés de inversores públicos. Esta mejora tecnológica podría consolidar a la empresa como líder en el mercado de internet satelital, reforzando su valoración, que algunos pronósticos sitúan en 1,75 billones de dólares.

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