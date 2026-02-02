SpaceX solicita autorización para poner en órbita un millón de satélites solares como centros de datos de IA

El logotipo de SpaceX y un modelo de satélite en miniatura se ven en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha solicitado autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos para desplegar una constelación de hasta un millón de satélites solares en órbita terrestre.

El objetivo es que estos satélites sirvan como centros de datos de inteligencia artificial alimentados por energía solar, una propuesta que busca transformar la infraestructura tecnológica global y reducir el impacto ambiental de los centros de datos convencionales.

Satélites solares para centros de datos de IA: la apuesta de SpaceX

La presentación ante la FCC detalla que los satélites aprovecharían la energía solar casi constante en el espacio para operar centros de datos de IA, minimizando los costos de funcionamiento y mantenimiento.

SpaceX es la compañía fundada por Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según el documento, esto permitiría “una eficiencia energética y de costos transformadora, al tiempo que reduciría significativamente el impacto medioambiental asociado a los centros de datos terrestres”.

Este ambicioso plan llega en un momento clave, ya que los centros de datos son esenciales para el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial, pero requieren enormes cantidades de energía.

La propuesta de SpaceX pretende utilizar la ubicación orbital y la capacidad de captación solar para alimentar estos centros de datos de forma más sostenible y eficiente.

SpaceX es una empresa aeroespacial privada estadounidense. REUTERS/Cheney Orr

Fusión entre SpaceX y xAI: un impulso a la carrera de la inteligencia artificial

La solicitud de SpaceX se conoció un día después de que Reuters informara sobre las conversaciones para fusionar SpaceX con xAI, otra empresa de Elon Musk dedicada a la inteligencia artificial.

Esta posible fusión, previa a una oferta pública de venta, daría nuevo impulso a los planes de poner en órbita centros de datos y fortalecería la posición de Musk en la competencia global de la IA frente a gigantes como Google, Meta y OpenAI.

El desarrollo de esta red de satélites estaría estrechamente vinculado con Starship, el cohete reutilizable de última generación que SpaceX está perfeccionando. Starship ha realizado 11 vuelos de prueba desde 2023, y se espera que juegue un papel clave en la ampliación de la infraestructura de Starlink y el lanzamiento de satélites más potentes.

El megacohete Starship de SpaceX realiza un vuelo de prueba el lunes 13 de octubre de 2025, desde Starbase, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Precedentes y el futuro de los satélites Starlink

Aunque la solicitud ante la FCC contempla un millón de satélites, es poco probable que SpaceX despliegue esa cantidad exacta. Actualmente, hay unos 15.000 satélites en órbita alrededor de la Tierra, y SpaceX ya solicitó autorización previa para 42.000 satélites Starlink, de los cuales ha desplegado cerca de 9.500.

Estas solicitudes ofrecen flexibilidad para adaptar el diseño y el despliegue de la constelación a futuras necesidades tecnológicas o regulatorias.

La aprobación de la FCC es un paso esencial para que SpaceX avance en su proyecto, que podría revolucionar la arquitectura global de centros de datos y posicionar a la empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética en el espacio.

Starlink es un proveedor de internet satelital desarrollado por SpaceX. (Foto: Starlink)

Cuáles son los planes de Elon Musk para 2026

Elon Musk analiza una serie de fusiones estratégicas que podrían transformar el panorama de sus empresas. SpaceX contempla la posibilidad de integrarse con Tesla, y no se descarta que xAI también se una a este conglomerado, configurando un ecosistema tecnológico interconectado y colaborativo.

Esta estrategia apunta a fusionar capacidades en inteligencia artificial, robótica, conducción autónoma, energía renovable y exploración espacial, lo que podría aumentar el valor de sus compañías y captar el interés de grandes inversores globales.

Entre las alternativas consideradas figura una fusión inversa con un SPAC, una vía para facilitar la salida a bolsa de SpaceX y simplificar el proceso frente a una oferta pública tradicional.

Elon Musk analiza una serie de fusiones estratégicas que podrían transformar el panorama de sus empresas. REUTERS/Denis Balibouse

De acuerdo con Business Insider España, las principales sinergias potenciales incluyen la mejora de la conducción autónoma de Tesla gracias al soporte de la red Starlink, así como el impulso de los proyectos de IA de xAI mediante el uso de infraestructura computacional en órbita.

La integración de tecnologías de energía solar espacial y los progresos en robótica de Tesla podrían aportar beneficios directos a SpaceX, impulsando la innovación a través de la colaboración entre divisiones.