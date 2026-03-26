Bill Gates advierte que para el 2050 el mundo necesitará el triple de energía que la que consume hoy

Bill Gates ha enfocado recursos en mitigar el impacto ambiental del sector energético. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, participó hace pocos días en la Cumbre de Inversores de Breakthrough Energy Ventures en Texas e identificó un cambio sin precedentes en el sector eléctrico global.

Según el empresario, para 2050 el mundo requerirá casi el triple de energía respecto al consumo actual, con la necesidad de electrificar sectores dependientes de combustibles fósiles para alcanzar una economía descarbonizada.

En su blog, subrayó que la transición energética implica un desafío de suministro: “Necesitamos suministrar una enorme cantidad de energía de forma limpia, fiable y asequible”.

Bill Gates afirmó que la transición energética mundial exige suministrar energía limpia, fiable y asequible para reducir la dependencia de combustibles fósiles. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

En la misma publicación, reveló que su empresa TerraPower recibió la autorización federal para iniciar la construcción de un reactor nuclear avanzado en Kemmerer, Wyoming, un paso que ejemplifica la rápida evolución tecnológica del sector.

Qué impacto tienen las nuevas fuentes de energía a nivel global

El empresario resaltó que “la energía eólica y solar están generando más electricidad que los combustibles fósiles en la UE por primera vez”. Este hito, mencionado a partir de informes, confirma la aceleración del cambio hacia fuentes renovables a escala global y la diversificación de las matrices energéticas.

Según Gates, los avances más importantes se centran en tres tecnologías clave: la energía geotérmica, la fusión nuclear y el hidrógeno geológico.

Por primera vez, la producción eléctrica de energía eólica y solar supera a la de combustibles fósiles en la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la energía geotérmica, nuevos métodos permiten perforar hasta 4.572 metros bajo tierra y extender pozos horizontalmente, lo que amplía los horizontes para su aplicación.

“Fervo quiere convertir la energía geotérmica en una opción viable en más lugares... Su proyecto piloto ha estado generando electricidad de forma continua desde 2023, y su planta Cape Station en Utah entrará en funcionamiento este año”, explicó Gates.

Cuál es la solución energética a largo plazo según Bill Gates

El segundo ámbito es la fusión nuclear, considerada una solución de largo plazo para la generación eléctrica sin carbono. “La fusión es la reacción que alimenta al sol y a las estrellas, y tiene el potencial de ser una fuente prácticamente ilimitada de electricidad limpia y segura”, sostuvo el empresario.

Según Gates, la fusión nuclear surge como una opción de electricidad limpia y segura. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Gates precisó que las primeras plantas comerciales probablemente emplearán campos magnéticos con dos configuraciones: el tokamak, “más fácil de construir pero más difícil de mantener estable”, y el estelarador, “más difícil de construir pero más fácil de mantener estable”.

En este sentido, empresas como Commonwealth Fusion Systems planean poner en marcha su tokamak SPARC el próximo año, mientras Type One Energy avanza con su estelarador Infinity One.

Qué tipo de energía es una de las mayores sorpresas según Bill Gates

En cuanto al hidrógeno geológico, Gates lo define como “una de las mayores sorpresas energéticas de la última década”. Explicó que se trata de una fuente renovable que la Tierra produce de forma continua bajo el suelo.

“Bourakébougou, un pueblo de Mali, se abastece de energía gracias al pequeño yacimiento de hidrógeno sobre el que se asienta, y los investigadores han encontrado depósitos en Estados Unidos, Francia y otros lugares”, señaló.

Bill Gates mencionó que el hidrógeno geológico, presente en países como Malí, Estados Unidos y Francia, se perfila como una de las grandes sorpresas energéticas recientes. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

Aunque reconoce que su escalabilidad es incierta, considera que el hallazgo de grandes reservas podría acelerar de forma súbita el desarrollo global de la tecnología, con empresas como Koloma y Mantle8 a la cabeza de la exploración.

Cuáles son las expectativas de Bill Gates al implementarse estas tecnologías

Gates es consciente que el plano energético mundial es más diverso y dinámico que el registrado hasta ahora. El empresario señaló que la simultaneidad de progresos en múltiples áreas garantizará opciones “para generar electricidad asequible, confiable y limpia a la escala que el futuro requiera”.

A su juicio, la posibilidad de que al menos una de las nuevas tecnologías provea una gran cuota de la energía mundial en las próximas décadas se consolida como una certeza tecnológica para la industria.