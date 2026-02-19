Tecno

El proyecto que Bill Gates respalda para la construcción de un sol artificial

Junto con la empresa Type One Energy están apostando por la energía de fusión, como una alternativa sin contaminación

Bill Gates respalda un innovador proyecto de energía de fusión en Tennessee junto a Type One Energy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tennessee, un ambicioso proyecto busca cambiar la forma en que el mundo genera electricidad. La iniciativa cuenta con el respaldo de Bill Gates y la empresa Type One Energy, quienes apuestan por la energía de fusión como el gran salto hacia un futuro sin emisiones contaminantes.

Qué es el proyecto respaldado por Bill Gates

El objetivo central es construir un tipo especial de reactor nuclear llamado stellarator en el sitio donde antes funcionaba la planta de carbón Bull Run Fossil Plant, en Claxton, Tennessee. Este reactor, conocido como Infinity One, pretende lograr lo que durante décadas ha sido un sueño para científicos e ingenieros: generar energía ilimitada, limpia y segura, imitando el proceso de las estrellas.

Bill Gates, reconocido por su interés en tecnologías disruptivas, ha decidido apoyar a Type One Energy, la compañía responsable de este desarrollo. Su respaldo no solo aporta fondos, sino que también ayuda a atraer atención internacional y establecer alianzas estratégicas.

La energía de fusión promete electricidad limpia e ilimitada, sin emisiones de carbono ni residuos radiactivos peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué consiste la energía de fusión

La energía de fusión busca recrear en la Tierra el mismo proceso que alimenta al sol. A través de la fusión de átomos ligeros a altísimas temperaturas, se libera una enorme cantidad de energía. A diferencia de las plantas nucleares tradicionales, que funcionan por fisión y generan residuos radiactivos peligrosos, la fusión no produce dióxido de carbono ni residuos de alto nivel, y utiliza como combustible elementos abundantes, como el hidrógeno extraído del agua de mar.

Expertos consideran que la fusión es el “santo grial” de la energía sostenible, ya que podría proporcionar electricidad ilimitada sin los riesgos ni la contaminación asociados a otras fuentes. Sin embargo, hasta ahora, mantener una reacción de fusión estable y rentable ha sido uno de los mayores desafíos científicos.

Qué diferencia al reactor Infinity One de otros intentos

El Infinity One es un stellarator, un tipo de reactor menos conocido que el famoso tokamak. Ambos buscan confinar el plasma, un gas súper caliente donde ocurre la fusión, usando campos magnéticos. Mientras el tokamak tiene forma de rosquilla, el stellarator utiliza una configuración de bobinas torcidas y complejas para lograr un control más estable del plasma.

Uno de los principales problemas del tokamak es la dificultad para mantener el plasma estable durante largos periodos. Los stellarators, en teoría, ofrecen una mayor estabilidad, aunque su diseño y construcción resultan mucho más complejos.

Infinity One utilizará la avanzada tecnología stellarator para lograr un plasma estable y seguro durante la generación de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Type One Energy incluye expertos que han trabajado en proyectos de stellarator en Estados Unidos y Alemania, como el Wendelstein 7-X, el mayor de su tipo en el mundo.

Cómo se implementará el proyecto

El plan contempla varias fases. La primera es la construcción del prototipo Infinity One y un centro de formación para capacitar a trabajadores en tecnología de fusión. Estos estarán ubicados en el antiguo complejo energético de Bull Run, reutilizando la infraestructura existente. Este enfoque, conocido como “repurposed energy”, permite aprovechar terrenos y recursos donde antes operaban plantas fósiles, facilitando la transición hacia energías más limpias.

La Tennessee Valley Authority (TVA), empresa pública de electricidad, participa activamente en el proyecto. TVA colaboró con Type One Energy y el Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee (TDEC) para gestionar la solicitud inicial de licencia, un paso clave para comenzar la construcción del reactor.

Infinity One debe estar operativo en 2029, seguido por Infinity Two, un segundo reactor que inyectará hasta 350 MWe al sistema eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el cronograma, el Infinity One debería estar listo y funcionando en 2029. Paralelamente, se prevé iniciar la construcción de un segundo reactor de mayor capacidad, el Infinity Two, que aportaría hasta 350 megavatios eléctricos (MWe) al sistema.

El propósito principal es demostrar que la energía de fusión puede ser práctica, confiable y escalable. Los responsables esperan que Infinity One no solo produzca electricidad, sino que también sirva como modelo para formar una nueva generación de técnicos y científicos en esta área.

