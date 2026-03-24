Apple rompe su propio techo y suma la mayor cantidad de nuevos usuarios de Mac

Este logro se atribuye directamente a la introducción del MacBook Neo. REUTERS/Shannon Stapleton

La llegada del MacBook Neo ha marcado un hito para Apple: la compañía ha registrado el mayor ingreso de nuevos usuarios de Mac en toda su historia. La noticia fue confirmada por Tim Cook en X, subrayando que el reciente lanzamiento no solo renovó la línea de portátiles, sino que amplió la base de clientes como nunca antes.

Récord de nuevos compradores de Mac impulsado por el MacBook Neo

El anuncio realizado por Tim Cook destaca la magnitud del fenómeno: Apple ha superado su propio récord en cuanto a la cantidad de personas que adquieren un Mac por primera vez.

Este logro se atribuye directamente a la introducción del MacBook Neo, un modelo que ha conseguido atraer a usuarios que hasta ahora permanecían ajenos al ecosistema de la compañía.

El logo de Apple en una tienda, el 16 de diciembre de 2020, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El contexto es claro. Durante años, Apple ha liderado el segmento premium de portátiles, pero sus precios elevados dejaban fuera a numerosos consumidores, sobre todo a quienes provenían de Windows o Chromebook.

El MacBook Neo, con su precio de lanzamiento de 699 euros (y 599 euros para estudiantes), representa el primer intento serio de la marca por conquistar ese segmento del mercado.

El impacto del MacBook Neo se refleja en la ausencia de una base de usuarios previa. A diferencia del MacBook Air y del MacBook Pro, que cuentan con clientes fieles que suelen renovar sus equipos, el Neo fue diseñado desde cero para captar a quienes nunca han tenido un Mac. Este perfil coincide con quienes buscan dar el salto desde otras plataformas, motivados ahora por una propuesta más accesible.

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Estrategia de precios y su efecto en la demanda de Apple

Apple ha dado un giro en su estrategia al lanzar un modelo de portátil significativamente más económico. El MacBook Air con chip M5 continúa siendo una opción premium con un precio de 1.199 euros, pero el Neo baja considerablemente el umbral de acceso.

Este movimiento ha permitido a la compañía llegar a un público que tradicionalmente optaba por PCs con Windows, Chromebooks o incluso prescindía de ordenador propio.

El resultado no se hizo esperar: la demanda del MacBook Neo ha superado las expectativas iniciales de la marca. Según el portal 9to5Mac, apenas una semana después del lanzamiento, todos los modelos del Neo en la tienda online de Apple mostraban fechas de entrega entre dos y tres semanas.

Este grado de espera, habitual en los lanzamientos de iPhone, es inédito en la gama Mac y evidencia un verdadero cambio en la dinámica de ventas de la compañía.

Unas manos interactúan con un moderno ordenador portátil amarillo que muestra un fondo de pantalla abstracto. (Apple)

El MacBook Neo y la captación de nuevos usuarios para el ecosistema Apple

La estrategia de Apple con el MacBook Neo está orientada a captar a quienes nunca antes habían considerado la compra de un Mac. Al no contar con una base instalada previa, cada venta del Neo representa la expansión directa del ecosistema de la marca.

Se trata de un producto pensado para quienes buscan iniciarse en el entorno Apple, ya sea por motivos de precio o de interés por probar un sistema operativo diferente.

En definitiva, el lanzamiento simultáneo de tres nuevos ordenadores —MacBook Neo, MacBook Air M5 y MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max— ha dado lugar a la mayor semana de novedades para la línea Mac en años.

El MacBook Neo, en particular, ha demostrado ser el motor de un récord histórico de nuevos usuarios para la marca, confirmando que abrir la puerta a una mayor accesibilidad puede cambiar radicalmente el perfil de quienes eligen Apple por primera vez.