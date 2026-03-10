Apple lanza iOS 26.4 beta: todas las novedades que llegan al iPhone

Solo un grupo específico de usuarios pueden acceder a estas características antes de su expansión a todo el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beta de iOS 26.4 introduce una serie de innovaciones que transforman la experiencia de los usuarios de iPhone y de todo el ecosistema Apple, adelantando funciones que abarcan desde la seguridad reforzada hasta la integración de capacidades de inteligencia artificial.

El lanzamiento general está previsto para finales de marzo o principios de abril de 2026, pero quienes participan de los programas para desarrolladores y betatesters ya pueden probar en exclusiva las novedades.

Qué novedades trae la versión beta de iOS en emojis y personalización

Entre las novedades más visibles destaca la llegada de nuevos emojis, como trombón, cofre del tesoro, cara distorsionada, criatura peluda, nube de lucha, orca y deslizamiento de tierra.

IOS 26.4 suma nuevos emojis, modificadores de tono de piel y opciones neutrales de género, mejorando la personalización y la inclusión visual en el sistema. (Foto: @Emojipedia)

Además, se suman modificadores de tono de piel para figuras de personas luchando y bailarines con orejas de conejo, junto a la disponibilidad de un emoji de bailarina de ballet con género neutral.

En el plano visual y funcional, la configuración de accesibilidad renombra la opción “Reducir efectos de resaltado” a “Reducir efectos brillantes”, la cual disminuye el parpadeo y enfatizado en la interacción con elementos como botones o el teclado, optimizando la experiencia para personas sensibles a estímulos visuales intensos.

Cuáles funciones de seguridad trae esta nueva actualización

Desde esta versión beta, la protección antirrobos se activa por defecto en todos los dispositivos compatibles. Esto elimina la necesidad de configuración manual y automatiza la defensa contra accesos no autorizados.

La autenticación facial o por huella digital es obligatoria para operaciones críticas en iOS 26.4, brindando mayor resguardo ante accesos no autorizados. (Foto: REUTERS)

El sistema exige autenticación facial o por huella digital al momento de realizar operaciones críticas, como la visualización de contraseñas, la gestión del modo Perdido en la app Buscar o las compras en Safari.

En el rubro de la mensajería, la compañía realizó pruebas del cifrado de extremo a extremo en RCS —el nuevo estándar para mensajes entre iPhone y Android— durante las tres primeras betas de iOS 26.4. Sin embargo, en la cuarta versión beta, la protección fue retirada.

Apple había anticipado que el cifrado no estará presente en el lanzamiento definitivo de iOS 26.4 pero sí llegará en una actualización futura, con el objetivo de que las conversaciones de texto entre iPhone y Android alcancen el mismo nivel de resguardo que los mensajes enviados mediante iMessage.

De qué forma la inteligencia artificial amplía las posibilidades en Apple Music

Apple Music integra inteligencia artificial generativa para crear playlists personalizadas según descripciones del usuario y estrena la función de conciertos cercanos. (Foto: Apple)

Otra de las innovaciones es la integración de la inteligencia artificial generativa en Apple Music. La función “Playground de Playlists” permite crear listas personalizadas de 25 canciones en forma instantánea a partir de descripciones escritas por el usuario, como “canciones para tomar café a la mañana” o “temas de disco que definieron los años 70”.

Este sistema otorga títulos propios a cada lista generada, optimizando la experiencia y adaptando la selección al estado de ánimo o preferencia del usuario.

Apple Music añade una sección de “Conciertos cerca de ti”, que identifica eventos en vivo de los artistas favoritos de cada usuario según su localización.

La compatibilidad de iOS 26.4 se amplía a los iPhone 17e y iPad Air M4, y añade funciones para la interoperabilidad según la Ley de Mercados Digitales en la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el rediseño visual en la aplicación se extiende a las portadas de álbumes y listas, que ahora emplean colores y efectos a pantalla completa. Un nuevo widget para música ambiental —tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo— posibilita reproducir sonidos para dormir, concentrarse o relajarse, incrementando la personalización del espacio sonoro.

Qué otras novedades trae la actualización de Apple

Entre otras novedades de la beta 4 de iOS 26.4 y de iPadOS 26.4, destaca que es la primera en estar disponible para los nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air M4.

Para los países de la Unión Europea, la actualización suma funciones necesarias para cumplir con la Ley de Mercados Digitales, como el reenvío de notificaciones a dispositivos wearables de terceros y la opción de emparejar accesorios no fabricados por Apple mediante proximidad.