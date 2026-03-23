Nokia 1100 vs. Nokia 3310: en qué se diferencian estos teléfonos clásicos

Estos dos modelos fueron tendencia a principios de la década de los 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros años de la década del 2000, dos modelos de teléfonos clásicos lograron captar la atención de millones de usuarios en todo el mundo: el Nokia 3310 y el Nokia 1100.

Estos dispositivos, fabricados por la empresa finlandesa Nokia, marcaron un periodo en el que la telefonía comenzó a popularizarse y a integrar funciones que hoy se consideran básicas, pero que entonces representaban novedades para el público.

Ambos modelos ofrecieron distintas características técnicas y prestaciones que respondieron a las necesidades de usuarios de perfiles diversos. Mientras el Nokia 3310 se consolidó como símbolo de robustez y facilidad de uso, el Nokia 1100 apostó por la sencillez, la autonomía y la durabilidad.

Cómo se comparan en pantalla y visualización de datos los teléfonos

El Nokia 3310 incorporó una pantalla monocromática de 84 x 48 píxeles con menú circular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nokia 3310 integró una pantalla monocromática de 84 x 48 píxeles, estándar en aquellos años, que permitía mostrar gráficos sencillos y el tradicional menú circular de la marca.

La elección de una pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación en tono verde facilitó el uso en ambientes de poca luz y ofreció un contraste suficiente para visualizar textos y gráficos básicos.

El Nokia 1100, presentado en 2003, avanzó levemente en este aspecto. Su pantalla alcanzó los 96 x 65 píxeles, una mejora que se tradujo en mayor definición para los caracteres y los iconos del sistema.

Esta resolución permitía leer más líneas de texto simultáneamente. La densidad de puntos mejoró la experiencia al gestionar mensajes SMS y notificó al usuario con mayor claridad en cada operación.

En qué se diferencian en materia de software y personalización

El 1100 sumó una linterna LED y teclado de silicona sellado para mayor utilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nokia 3310 introdujo varias herramientas de personalización novedosas para su época. Permitía asignar tonos de llamada individuales a ciertos contactos y ofrecía un editor de melodías, lo que brindaba un elemento lúdico y diferenciador.

Además, la posibilidad de intercambiar carcasas Xpress-on facilitaba renovar el aspecto del dispositivo sin modificar su funcionamiento. El Nokia 1100, aunque orientado a la gama de entrada, heredó varias de estas funciones y sumó una linterna LED integrada en la parte superior.

Esta herramienta resultó útil en regiones con cortes eléctricos frecuentes o en actividades al aire libre. Otra innovación fue su teclado de silicona sellado, que protegía la circuitería interna del polvo y la humedad, lo que reforzó la durabilidad del dispositivo.

Qué rendimiento ofrece cada teléfono en términos de red y autonomía

La autonomía del Nokia 1100 superó a la del 3310 gracias a su batería de ion de litio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nokia 3310 funcionaba bajo redes GSM de banda dual (900/1800 MHz), una configuración que garantizaba conectividad en Europa y buena parte de Asia. Incorporaba una batería de 900 mAh de níquel-metal hidruro (NiMH), que proporcionaba hasta 260 horas en espera y hasta 4 horas y media de conversación.

El Nokia 1100 incorporó una batería de ion de litio (BL-5C) de 850 mAh, pero su eficiencia energética resultó superior gracias a un hardware optimizado. Este modelo podía funcionar hasta 400 horas en modo de espera y soportaba más de 7 horas de llamadas continuas.

Cómo es la capacidad de almacenamiento de cada teléfono

Ambos modelos presentaron limitaciones en almacenamiento, pero optimizaron la gestión de contactos y mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria interna de ambos modelos era limitada, pero existieron diferencias en la gestión de contactos y mensajes. El Nokia 3310 permitía guardar 100 contactos en la memoria del teléfono, sumado a los almacenados en la tarjeta SIM, y mantenía un registro de las últimas 8 llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

Asimismo, el Nokia 1100 redujo la cantidad de contactos almacenados en memoria interna a 50, pero optimizó el sistema de mensajería SMS. Permitía guardar hasta 50 mensajes de texto y habilitaba listas de distribución, lo que facilitaba el envío de un mismo mensaje a varios destinatarios.

Esta funcionalidad, poco común en modelos de teléfonos de bajo costo, ampliaba la utilidad del terminal para usuarios que necesitaban comunicarse de manera más eficiente.