Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el celular más vendido de la historia

Entre las principales características de este teléfono básico está la capacidad de su batería, su resistencia a golpes y su compatibilidad con juegos como Snake II

El modelo fue lanzado hace más de 20 años pero sigue despertando interés entre coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el mercado de la tecnología retro encuentra en el Nokia 1100 una pieza codiciada por entusiastas y coleccionistas. A pesar de la supremacía de los teléfonos inteligentes y la consolidación de la tecnología táctil, este modelo sigue figurando como el teléfono más vendido de la historia.

Disponibles aún en portales como eBay y Amazon, las unidades del Nokia 1100 despiertan interés entre quienes buscan revivir la experiencia de la telefonía básica o desean ampliar su colección de dispositivos icónicos.

En qué plataformas se puede comprar hoy un Nokia 1100 y cuál es su precio

Al buscar una unidad del Nokia 1100 en 2026, las opciones principales se concentran en eBay y Amazon. Estas plataformas permiten acceder tanto a modelos usados como a modelos remanufacturados o, en ocasiones más excepcionales, unidades completamente nuevas con caja y accesorios originales.

En sitios como eBay y Amazon, el dispositivo se ofrece en distintas condiciones, desde usados hasta modelos sin uso en su caja original. (Fotocomposición Infobae)

Los precios varían de gran modo según el estado de conservación. Un modelo funcional suele costar entre 25 y 50 dólares estadounidenses, mientras que aquellos que incluyen la caja original y todos los accesorios pueden alcanzar los 100 dólares.

Cuál es la autonomía de la batería del Nokia 1100 y por qué marcó una diferencia

Uno de los atributos más destacados del Nokia 1100 es la autonomía de su batería. Equipado con una batería de ion de litio BL-5C de 850 mAh, este teléfono puede permanecer en espera hasta 400 horas y ofrece hasta 4,5 horas de conversación continua.

En condiciones normales de uso, la recarga se requiere solo una vez por semana, siempre que el empleo sea moderado. Esta autonomía resultó determinante para usuarios en zonas rurales o en contextos donde el acceso a la red eléctrica es limitado.

El Nokia 1100 destaca por una batería capaz de funcionar varios días sin recarga, lo que lo hizo popular en zonas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad del Nokia 1100 para funcionar durante largos periodos sin recarga consolidó su preferencia en mercados emergentes y en situaciones de emergencia.

Qué características de diseño explican la fama del Nokia 1100 de indestructible

La reputación de “indestructible” del Nokia 1100 responde a una combinación de diseño robusto y soluciones prácticas. El teclado de silicona sellada impide la entrada de polvo y salpicaduras, mientras que los bordes de goma absorben impactos por caídas accidentales.

Otra de sus innovaciones fue el sistema de carcasas intercambiables Xpress-on, que permitía reemplazar la cubierta exterior sin herramientas. Esta posibilidad extendió la vida útil del dispositivo y facilitó la personalización, aspectos valorados tanto por usuarios como por coleccionistas.

Cuáles funciones y utilidades ofrecen el nokia 1100

A pesar de su sencillez, el teléfono incluye utilidades como linterna, calculadora y el clásico juego Snake II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque básico en comparación con los celulares actuales, el Nokia 1100 ofrece utilidades clave para su época. Incluía linterna LED, cronómetro, calculadora y la posibilidad de crear tonos monofónicos. Entre los elementos más recordados figura el juego Snake II, que contribuyó a la popularidad del modelo.

El sistema operativo priorizaba la eficiencia y la simplicidad, concentrando las funciones en tareas esenciales, como llamadas, mensajes de texto y otras funciones básicas.

Cuándo perdió popularidad el Nokia 1100 en el mercado de los teléfonos

El Nokia 1100 comenzó a perder terreno en el mercado global hacia finales de la década de los 2000, cuando la industria de la telefonía experimentó una profunda transformación.

El avance de los smartphones y la irrupción del iPhone desplazaron a los modelos básicos y redefinieron el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance acelerado de los teléfonos inteligentes y la aparición de nuevos sistemas operativos cambiaron las expectativas de los usuarios, que empezaron a demandar pantallas táctiles, acceso a internet y aplicaciones multifunción.

Asimismo, el lanzamiento del primer iPhone en 2007 marcó un punto de inflexión para el sector. La propuesta de Apple redefinió el concepto de teléfono inteligente al integrar funciones de computadora personal, cámara, reproductor multimedia y navegador en un solo dispositivo.

La capacidad de interactuar con la pantalla mediante gestos táctiles y la aparición de una tienda de aplicaciones impulsaron una nueva era de celulares. Desde ese momento, la popularidad de dispositivos como el Nokia 1100 disminuyó, quedando relegados a nichos de mercado y usuarios que valoraban la sencillez y la resistencia por encima de la innovación.

