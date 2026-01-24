Tecno

Nokia 1100: cuánto cuesta nuevo y cuándo salió

Conseguir un ejemplar de este popular celular nuevo en la actualidad puede ser complicado, pero se puede encontrar de segunda mano por un precio de 70 dólares

El Nokia 1100 fue uno
El Nokia 1100 fue uno de los teléfonos más icónicos, lanzado en 2003 por unos 100 dólares. (Nokia)

Uno de los teléfonos móviles más recordados es el Nokia 1100, lanzado al mercado en 2003 con un precio aproximado de 100 dólares. Su costo accesible facilitó que personas de todo el mundo adquirieran un dispositivo confiable, resistente y con una notable autonomía.

Actualmente, conseguir un Nokia 1100 nuevo resulta difícil. En plataformas como eBay, algunos vendedores ofrecen unidades de segunda mano desde 70 dólares.

Qué especificaciones tiene el Nokia 1100

El Nokia 1100 se diseñó con un enfoque en la funcionalidad y la resistencia. Entre sus principales especificaciones técnicas se encuentran una batería de larga duración, linterna LED integrada, carcasa robusta con bordes antideslizantes y un teclado de silicona de manejo sencillo.

En la actualidad, es complicado
En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano desde 70 dólares. (eBay)

Este modelo fue pionero en destacar la durabilidad y la practicidad, factores que impulsaron su éxito en mercados internacionales.

En cuanto al software, el Nokia 1100 incluye utilidades como recordatorios, despertador, calculadora y juegos clásicos, entre ellos Snake, conocido popularmente como “la viborita”.

Es posible usar WhatsApp en un Nokia 1100

No es posible usar WhatsApp en un Nokia 1100 debido a las limitaciones técnicas de este dispositivo. El Nokia 1100 fue lanzado en 2003 como un teléfono básico, enfocado en llamadas y mensajes de texto (SMS), sin capacidad para conectarse a internet ni ejecutar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Este modelo no cuenta con sistema operativo compatible, pantalla a color, conexión a redes móviles de datos ni acceso a tiendas de aplicaciones.

Debido a sus limitaciones técnicas,
Debido a sus limitaciones técnicas, no es compatible con WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp requiere como mínimo un teléfono inteligente con acceso a internet, ya sea a través de redes 3G, 4G o Wi-Fi, además de un sistema operativo como Android o iOS que permita la instalación de la aplicación. El Nokia 1100 no dispone de estas características, por lo que resulta incompatible con cualquier aplicación moderna de mensajería.

La popularidad del Nokia 1100 radica en su sencillez, resistencia y autonomía, pero justamente su diseño pensado para funciones básicas impide el uso de servicios que hoy se consideran esenciales.

Los usuarios que buscan comunicarse mediante WhatsApp deben optar por teléfonos inteligentes modernos, ya que ningún método alternativo permite instalar ni utilizar la aplicación en un Nokia 1100.

La combinación entre robustez, batería
La combinación entre robustez, batería duradera y precio accesible explica por qué el Nokia 1100 logró liderar el mercado global, incluso frente a competidores con tecnología más avanzada - crédito Visual Capitalist

Cuál fue el Nokia más vendido de la historia

El Nokia 1100 es el teléfono móvil más vendido de la historia. Según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia, ningún otro modelo ha superado sus cifras de ventas, ni siquiera aquellos que incorporaron tecnologías más avanzadas en años posteriores.

En segundo lugar se encuentra el Nokia 1110, con 248 millones de unidades comercializadas a nivel mundial. Este dato refuerza la estrategia de la marca finlandesa de apostar por dispositivos asequibles y robustos orientados al usuario promedio.

El tercer puesto en la lista lo ocupa Apple con el iPhone 6 y 6 Plus, que suman 222 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Aunque se trata de una cifra destacada para la era de los smartphones, aún queda por detrás del sencillo y resistente Nokia 1100.

Actualmente, la marca Nokia sigue
Actualmente, la marca Nokia sigue operando bajo la gestión de la empresa finlandesa HMD Global. REUTERS/Rafael Marchante -/File Photo

Por qué ya no está disponible Nokia

Nokia, como marca de teléfonos móviles, dejó de estar disponible de la forma tradicional por varios factores ligados a la evolución del mercado y a cambios estratégicos de la compañía.

Durante la primera década de los 2000, Nokia lideró el sector gracias a modelos sencillos, resistentes y de bajo costo. Sin embargo, la llegada de los smartphones, especialmente con los sistemas operativos iOS y Android, marcó un cambio de paradigma en la industria.

Actualmente, la marca Nokia sigue presente, pero bajo la gestión de la empresa finlandesa HMD Global, que produce teléfonos inteligentes y básicos bajo licencia. Estos equipos, aunque llevan el nombre Nokia, ya no ocupan el liderazgo que tuvieron en el pasado.

