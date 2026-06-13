Deportes

El árbitro de la final ante Francia, designado para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El juez polaco será el encargado de impartir justicia en el estreno de la Albiceleste

Guardar
Google icon
El árbitro polaco Szymon Marciniak impartirá justicia en el debut de Argentina ante Argelia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El árbitro polaco Szymon Marciniak impartirá justicia en el debut de Argentina ante Argelia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La FIFA designó a Szymon Marciniak, árbitro polaco de amplia experiencia internacional, como responsable de impartir justicia en el debut de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.

La designación de Marciniak representa un reconocimiento a su trayectoria en el máximo nivel del fútbol. Con 43 años y una carrera consolidada, el polaco suma antecedentes de peso en torneos globales. Dirigió la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Además, tuvo a su cargo partidos clave como el cruce entre Francia y Dinamarca, así como el choque de octavos de final entre Argentina y Australia en esa misma edición. Este compromiso será su primera incursión dentro del torneo que se está llevando adelante en Estados Unidos, Canadá y México.

PUBLICIDAD

La FIFA lo considera uno de los árbitros más confiables de Europa, en parte por su capacidad para mantener el control en compromisos de alta presión. Su perfil técnico destaca por una preparación física notable y un dominio disciplinario que ha sido valorado por sus pares y las autoridades del fútbol mundial.

Marciniak inició su carrera profesional en 2009 y, desde 2015, forma parte de la nómina internacional de la FIFA. Su salto a la elite se consolidó en 2018, cuando dirigió la final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ese mismo año, arbitró el debut de la selección argentina en el Mundial de Rusia, donde el equipo igualó 1 a 1 frente a Islandia, en un partido recordado por el penal fallado por Lionel Messi.

PUBLICIDAD

Arbitro debut argentina Mundial 2026

Otro dato relevante es su experiencia en el ámbito de clubes europeos. El polaco estuvo presente en duelos trascendentes de la Liga de Campeones de la UEFA, como la caída del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 4-0 en 2017, y la victoria de la Juventus sobre el conjunto catalán en Turín por 3-0, ambos durante los cuartos de final. En abril de 2022, se convirtió en el primer árbitro polaco en dirigir una semifinal de Champions League, reforzando su estatus como referente del arbitraje continental.

En el cuerpo arbitral que lo acompaña destacan otros compatriotas, como Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como asistentes, y Tomasz Kwiatkowski en el VAR. El estadounidense Ismail Elfath completa el plantel como cuarto árbitro.

La relación de Marciniak con la selección argentina ahora se extiende a tres Copas del Mundo consecutivas. En todas ellas, tuvo la responsabilidad de controlar partidos clave para el conjunto sudamericano, aportando una visión externa y una aplicación estricta del reglamento. Su intervención en la final de Qatar 2022 fue interpretada como un aval de la FIFA a su capacidad para gestionar compromisos de máxima exigencia, con jugadores de talla internacional y escenarios de alta visibilidad mediática.

Además de los choque mencionados ante Islandia en Rusia 2018 y la final de Qatar 2022, también estuvo presente en el triunfo albiceleste por 2-1 ante Australia en los octavos de final hace cuatro años.

La designación del árbitro polaco para el debut ante Argelia genera expectativas entre los protagonistas y el entorno futbolístico, ya que su historial reciente incluye encuentros sin incidentes mayores y decisiones ajustadas al reglamento.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Selección argentinaMundial 2026CopaMundial2026Szymon MarciniakSelección de Argelia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Tras tres entrenamientos con un rendimiento discreto, el argentino buscará lograr un buen resultado en la qualy en Cataluña

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El combinado brasileño pone en marcha su ilusión contra el poderoso representativo africano. Jugarán en Nueva York por el Grupo C

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El rumor que sacude a la Fórmula 1: Alpine estaría interesado en la vuelta de Fernando Alonso

El piloto español dejó abierta la posibilidad de cambiar de equipo y en el paddock de Barcelona surgió la versión de un posible regreso a la escudería francesa

El rumor que sacude a la Fórmula 1: Alpine estaría interesado en la vuelta de Fernando Alonso

El desafío de Mauricio Pochettino de generar una identidad futbolera en EEUU y el sueño de ser la sorpresa en el Mundial: “¿Por qué no?”

El entrenador argentino busca impulsar el talento local y formar un equipo unido, superando prejuicios y apostando por una transformación desde el juego y el vínculo social

El desafío de Mauricio Pochettino de generar una identidad futbolera en EEUU y el sueño de ser la sorpresa en el Mundial: “¿Por qué no?”

Encontraron un cadáver en descomposición frente al centro de entrenamiento de la selección de Irán durante el Mundial

La policía localizó el cuerpo dentro de una camioneta estacionada en un supermercado, mientras el equipo nacional de Irán se preparaba para su debut en la Copa del Mundo

Encontraron un cadáver en descomposición frente al centro de entrenamiento de la selección de Irán durante el Mundial

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Colapinto terminó 14° en la última práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

El rumor que sacude a la Fórmula 1: Alpine estaría interesado en la vuelta de Fernando Alonso

El desafío de Mauricio Pochettino de generar una identidad futbolera en EEUU y el sueño de ser la sorpresa en el Mundial: “¿Por qué no?”

Encontraron un cadáver en descomposición frente al centro de entrenamiento de la selección de Irán durante el Mundial

TELESHOW

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Leticia Bredice vuelve al teatro y cuenta su historia: “En el colegio nunca me llamaron para actuar”

Kristian Ramírez: “Aparte de cantar en Los del Fuego, trabajo de encargado”

Juanse anticipa sus shows en los Estados Unidos durante el Mundial: “Argentina va a llegar a la final”

Iliana Calabró a los 60 años: “Aprendí más de las caídas que de los días color de rosa”

INFOBAE AMÉRICA

Esta son las razones por las que un residente permanente puede perder la Green Card, según USCIS

Esta son las razones por las que un residente permanente puede perder la Green Card, según USCIS

Más de 170 artistas e intelectuales piden que se restituya el ‘Mural del Hermanamiento’ que Rep dibujó en Alcalá de Henares

Ucrania inició la mayor transformación de su ejército desde el comienzo de la invasión rusa

Gobierno de Costa Rica presenta plan nacional para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas e inundaciones en ocho estados de EEUU