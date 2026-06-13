El árbitro de la final ante Francia, designado para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El árbitro polaco Szymon Marciniak impartirá justicia en el debut de Argentina ante Argelia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La FIFA designó a Szymon Marciniak, árbitro polaco de amplia experiencia internacional, como responsable de impartir justicia en el debut de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026.

La designación de Marciniak representa un reconocimiento a su trayectoria en el máximo nivel del fútbol. Con 43 años y una carrera consolidada, el polaco suma antecedentes de peso en torneos globales. Dirigió la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Además, tuvo a su cargo partidos clave como el cruce entre Francia y Dinamarca, así como el choque de octavos de final entre Argentina y Australia en esa misma edición. Este compromiso será su primera incursión dentro del torneo que se está llevando adelante en Estados Unidos, Canadá y México.

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La FIFA lo considera uno de los árbitros más confiables de Europa, en parte por su capacidad para mantener el control en compromisos de alta presión. Su perfil técnico destaca por una preparación física notable y un dominio disciplinario que ha sido valorado por sus pares y las autoridades del fútbol mundial.

Marciniak inició su carrera profesional en 2009 y, desde 2015, forma parte de la nómina internacional de la FIFA. Su salto a la elite se consolidó en 2018, cuando dirigió la final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ese mismo año, arbitró el debut de la selección argentina en el Mundial de Rusia, donde el equipo igualó 1 a 1 frente a Islandia, en un partido recordado por el penal fallado por Lionel Messi.

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Otro dato relevante es su experiencia en el ámbito de clubes europeos. El polaco estuvo presente en duelos trascendentes de la Liga de Campeones de la UEFA, como la caída del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 4-0 en 2017, y la victoria de la Juventus sobre el conjunto catalán en Turín por 3-0, ambos durante los cuartos de final. En abril de 2022, se convirtió en el primer árbitro polaco en dirigir una semifinal de Champions League, reforzando su estatus como referente del arbitraje continental.

En el cuerpo arbitral que lo acompaña destacan otros compatriotas, como Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como asistentes, y Tomasz Kwiatkowski en el VAR. El estadounidense Ismail Elfath completa el plantel como cuarto árbitro.

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La relación de Marciniak con la selección argentina ahora se extiende a tres Copas del Mundo consecutivas. En todas ellas, tuvo la responsabilidad de controlar partidos clave para el conjunto sudamericano, aportando una visión externa y una aplicación estricta del reglamento. Su intervención en la final de Qatar 2022 fue interpretada como un aval de la FIFA a su capacidad para gestionar compromisos de máxima exigencia, con jugadores de talla internacional y escenarios de alta visibilidad mediática.

Además de los choque mencionados ante Islandia en Rusia 2018 y la final de Qatar 2022, también estuvo presente en el triunfo albiceleste por 2-1 ante Australia en los octavos de final hace cuatro años.

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La designación del árbitro polaco para el debut ante Argelia genera expectativas entre los protagonistas y el entorno futbolístico, ya que su historial reciente incluye encuentros sin incidentes mayores y decisiones ajustadas al reglamento.

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