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Steam Bullet Fest 2026: detalles y juegos de disparos, acción frenética, bullet hell y heaven

Títulos como Vampire Survivors, Deep Rock Galactic: Survivor, Cuphead, Returnal, Enter the Gungeon, tienen descuentos del 25% al 80%

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Banner promocional para el 'Festival de las Balas de Steam' con fondo azul oscuro, proyectiles estilizados y texto rojo y blanco sobre bloques rojos
El festival de las balas de Steam integra descuentos en shooters por tiempo limitado. (Steam)

El Steam Bullet Fest 2026 llegó con diversos descuentos en shooters, roguelikes y juegos de balas para todos los gustos, y estará activo hasta el 15 de junio en la plataforma de Valve.

Desde clásicos del género hasta propuestas indie que se popularizaron en los últimos años, la vitrina cubre un espectro amplio de experiencias, con rebajas de hasta el 80% y demos gratuitas disponibles para quienes quieran probar antes de comprar.

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Títulos como Vampire Survivors, Deep Rock Galactic: Survivor, Cuphead, Returnal, Enter the Gungeon, Brotato y Gunfire Reborn integran la selección destacada, con rebajas que van del 25% al 80% según el juego.

Una interfaz de tienda digital con varias portadas de videojuegos en oferta, incluyendo 'Vampire Survivors' y 'Megabonk', con porcentajes de descuento visibles
Los usuarios pueden encontrar títulos de shooters de cualquier tipo. (Steam)

Cuándo termina el Steam Bullet Fest 2026: horarios por país

El evento cierra el 15 de junio de 2026 a las 10:00 AM, hora del Pacífico (PT). A continuación, los horarios de cierre equivalentes para cada región:

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América Latina:

  • México (Ciudad de México): 12:00 PM (mediodía)
  • Colombia, Perú y Ecuador: 1:00 PM
  • Venezuela: 1:30 PM
  • Bolivia: 2:00 PM
  • Argentina, Chile y Uruguay: 3:00 PM

España:

  • Hora peninsular (CEST): 7:00 PM

Estados Unidos:

  • Hora del Este (ET): 1:00 PM
  • Hora Central (CT): 12:00 PM
  • Hora del Pacífico (PT): 10:00 AM

Quien no concrete su compra antes de esos horarios perderá los precios rebajados hasta la próxima edición del festival o tendrá que esperar hasta un próximo descuento.

Un póster de videojuego con un guerrero robótico encapuchado en armadura blanca y roja, sosteniendo una escopeta, con un fondo rojo ardiente
Steam integra recomendaciones personalizadas. (Steam)

Los juegos más destacados del Steam Bullet Fest 2026

Algunos juegos destacados del Steam Bullet Fest 2026 son:

  • Vampire Survivors

El fenómeno roguelite de la empresa de videojuegos Poncle sigue siendo uno de los títulos más recomendados del evento con más de once mil reseñas positivas.

Con un precio rebajado a USD 3,74 (un 25% de descuento), Vampire Survivors propone sobrevivir oleadas de enemigos con controles mínimos y una curva de adicción máxima. Varios packs de DLC también entraron en la promoción. Su simpleza engaña: la profundidad estratégica aparece con cada partida.

  • Deep Rock Galactic: Survivor

El auto-shooter de Ghost Ship Publishing baja a USD 8,44 con un 35% de descuento. Los jugadores combaten enjambres alienígenas, minan recursos y desbloquean mejoras en un loop que escala en dificultad de forma constante. Las reseñas en Steam lo ubican entre los mejores lanzamientos recientes del género.

  • Cuphead

El clásico de Studio MDHR, conocido por su animación inspirada en los cartoons de los años 30 y sus jefes de dificultad extrema, alcanzó su precio histórico más bajo en Steam: USD 11,99. Es una de las compras más sólidas del festival para quienes buscan un desafío visual y mecánico al mismo tiempo.

Captura de pantalla de un ordenador personal mostrando la página de Steam de Vampire Survivors con gráficos pixelados y un banner de ofertas
Vampire Survivors es uno de los juegos con mayor cantidad de reseñas positivas. (Steam)
  • Returnal

La producción de ciencia ficción de Housemarque llega con un 67% de descuento, una de las rebajas más altas del evento. Su mezcla de shooter en tercera persona con estructura roguelite y narrativa fragmentada lo convierte en una experiencia de mayor peso para quienes buscan algo más allá de la acción pura.

  • Serious Sam 4

Con más de 15.000 reseñas muy positivas en Steam y un precio de USD 7,99, Serious Sam 4 de Croteam es la opción ideal para quienes extrañan el caos descarnado de los shooters clásicos. Cientos de enemigos en pantalla, movimiento constante y ninguna pretensión narrativa: pura diversión de vieja escuela.

  • Megabonk

Uno de los lanzamientos indie más celebrados de 2025 alcanzó su precio más bajo registrado: USD 6,99. Megabonk combina combate frenético, mapas aleatorios y una tabla de clasificación global que extiende la rejugabilidad más allá de lo esperado para un título de su tamaño.

El festival no es solo una venta masiva. Valve lo concibió como una celebración del género shooter en todas sus variantes: el bullet hell de precisión milimétrica, el roguelite de oleadas interminables, el shooter en primera persona clásico y los híbridos que mezclan acción con progresión RPG. Cientos de desarrolladores independientes y grandes estudios participan con descuentos activos y lanzamientos pensados específicamente para la ventana del evento.

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