Microsoft planea un Windows 11 menos saturado de anuncios y más enfocado en el usuario

Entre las principales novedades de esta nueva etapa se encuentra un menú Inicio más ágil. MICROSOFT

Microsoft ha decidido dar un giro estratégico a Windows 11, buscando recuperar la confianza de los usuarios y mejorar la experiencia general del sistema operativo. La compañía reconoce de manera indirecta que el exceso de interrupciones, recomendaciones y publicidad encubierta ha afectado negativamente la percepción de la plataforma.

Con una actualización reciente, Microsoft apunta a reducir estas molestias, priorizando un entorno más fluido, menos invasivo y ajustado a las verdaderas necesidades de quienes utilizan Windows a diario.

Cambios clave en Windows 11: menos recomendaciones y más tranquilidad

Entre las principales novedades de esta nueva etapa se encuentra un menú Inicio más ágil, nuevas opciones para pausar actualizaciones de forma ilimitada y una presencia reducida de Copilot, la herramienta de asistencia basada en IA.

Microsoft ha decidido dar un giro estratégico a Windows 11, buscando recuperar la confianza de los usuarios. REUTERS/Fabian Bimmer

Estos cambios forman parte de un esfuerzo consciente por minimizar las interrupciones y las sugerencias intrusivas, especialmente aquellas relacionadas con productos propios como Edge o Bing, que habían generado un rechazo por aparecer incluso en fases iniciales de configuración del sistema.

Scott Hanselman, responsable de ingeniería en Microsoft, expresó que la meta es lograr un sistema “más calmado y relajado, con menos recomendaciones”.

Esta declaración, aunque no constituye un anuncio formal, evidencia un cambio en la mentalidad de la empresa hacia una experiencia más centrada en el usuario y menos orientada a la promoción comercial.

HANDOUT - El logo de Windows 11 con un fondo de pantalla renovado. Foto: Microsoft/dpa

La compañía habría tomado en cuenta las críticas sobre la dificultad para desactivar manualmente muchas de estas sugerencias. Aunque es posible hacerlo desde la configuración, los usuarios sostienen que el sistema no debería requerir estos ajustes.

Microsoft, al reconocer que el problema no es solo técnico sino también de percepción, busca ahora equilibrar la innovación tecnológica con una experiencia de uso más limpia, menos presionada por intereses comerciales y realmente alineada con las expectativas de sus usuarios.

Microsoft permitirá pausar indefinidamente las actualizaciones de Windows 11

Microsoft ha respondido a años de críticas sobre las actualizaciones automáticas en Windows anunciando un cambio significativo en su política para las próximas versiones de Windows 11.

Por primera vez, los usuarios tendrán la opción de pausar las actualizaciones del sistema de manera indefinida, una función solicitada durante mucho tiempo tanto por consumidores como por administradores de sistemas que buscan mayor control y estabilidad en sus dispositivos.

Microsoft Corporation es una empresa tecnológica multinacional con sede en Redmond (Washington), Estados Unidos. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Desde la llegada de Windows 10 en 2015, la actualización automática se implementó como una medida para reforzar la seguridad, pero rápidamente se convirtió en una fuente de frustraciones: interrupciones imprevistas, reinicios en pleno trabajo, pérdida de archivos sin guardar y la instalación de funciones no deseadas.

Es pertinente señalar que la priorización de la seguridad sobre la autonomía del usuario generó una reacción negativa que Microsoft nunca logró revertir por completo.

El problema se acentuó con Windows 11, donde algunas actualizaciones recientes trajeron consigo la integración de botones de Copilot AI que saturaron la interfaz y, en enero de 2026, una actualización dejó a miles de computadoras incapaces de arrancar correctamente.

Usuarios de Windows 10 se niegan a migrar a Windows pese a recomendaciones de Microsoft.

Administradores y usuarios avanzados señalaron que, en vez de mejorar la experiencia, las actualizaciones automáticas a menudo introducían nuevas complicaciones e inestabilidad en el sistema.

Con la introducción de la pausa indefinida, Microsoft otorga a los usuarios mayor control sobre las actualizaciones sin eliminar por completo la instalación automática de parches de seguridad, que seguirá activa por defecto. Aquellos que lo prefieran podrán decidir cuándo y por cuánto tiempo suspender otras actualizaciones, adaptándolas a sus necesidades.

Este cambio refleja el reconocimiento por parte de la compañía de que los propios usuarios entienden mejor sus rutinas y el nivel de riesgo aceptable, más allá de cualquier política corporativa.

Una de las principales novedades de la actualización en Windows 11 es la reducción de la presencia de Copilot en el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión responde a una creciente demanda de la comunidad, especialmente relevante en un contexto en el que Microsoft intenta recuperar la confianza tras varias actualizaciones problemáticas.

El ajuste en la política de actualizaciones coincide además con el impulso de nuevas funciones de inteligencia artificial en Windows, donde la confianza y el apoyo de los usuarios serán esenciales para la adopción de innovaciones como Copilot.