Actualiza Windows 11 ya y recupérate de la falla crítica de Microsoft este 2026

Algunos usuarios de Windows 11 han experimentado dificultades para revertir la actualización. (Imagen ilustrativa Infobae)

La actualización KB5074109 de Windows 11, lanzada el 13 de enero, ha generado una serie de problemas críticos que afectan tanto a usuarios domésticos como a entornos empresariales. Lo que comenzó como un parche de seguridad destinado a corregir más de un centenar de vulnerabilidades, terminó desencadenando fallos graves en la estabilidad del sistema, obligando a Microsoft a emitir dos actualizaciones de emergencia.

A continuación, se detallan los errores más comunes y las soluciones recomendadas para quienes enfrentan inconvenientes tras instalar esta actualización.

KB5074109: errores reportados y su impacto en Windows 11

Tras la publicación de KB5074109, usuarios y administradores de sistemas comenzaron a reportar una variedad de problemas, entre los que destacan la imposibilidad de establecer conexiones de escritorio remoto, bloqueos al apagar o hibernar el equipo, fallos en la ejecución de juegos y aplicaciones como el panel de control de Nvidia, así como errores en tarjetas gráficas AMD.

La actualización KB5074109 de Windows 11, lanzada el 13 de enero, ha generado una serie de problemas críticos. (Microsoft)

También se identificaron inconvenientes con Outlook, que dejó de funcionar correctamente por conflictos con servicios en la nube como OneDrive y Dropbox, así como bloqueos en el Explorador de archivos y fallas en el Escritorio remoto de Citrix.

Uno de los fallos más graves es el de arranque: algunos dispositivos afectados muestran una pantalla azul con el código UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, quedando atrapados en un bucle de reinicio que requiere intervención manual.

Incluso, algunos usuarios de Windows 11 han experimentado dificultades para revertir la actualización, encontrándose con el error 0x800f0905, lo que complica aún más la recuperación del sistema.

Actualización de Windows 11 prioriza la eficiencia energética con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft reconoció oficialmente estos problemas en las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11 y lanzó parches fuera de banda para intentar resolver los errores más críticos. Sin embargo, la incertidumbre entre los usuarios persiste, ya que los reportes de bloqueos, reinicios y aplicaciones que dejan de responder no han dejado de aumentar.

Cómo actuar si tu PC está afectada por KB5074109

Si tu computadora presenta fallos tras instalar la actualización KB5074109, la primera recomendación es intentar desinstalar todas las actualizaciones recientes, priorizando la mencionada KB5074109. Es aconsejable posponer la instalación de nuevos parches hasta que Microsoft confirme su estabilidad.

En casos donde no sea posible revertir los cambios o restaurar una versión anterior, la opción más efectiva es restablecer o restaurar el sistema a su estado de fábrica.

Un parche de seguridad en una PC es una actualización de software diseñada para corregir vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este proceso, accesible desde Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación > Restablecer, reinstala Windows 11 y elimina aplicaciones y configuraciones, devolviendo el equipo a su condición original. También puede realizarse rápidamente desde la consola con el comando systemreset –factoryreset.

Es pertinente señalar que para evitar futuros problemas, se recomienda pausar temporalmente las actualizaciones desde Configuración, lo que permite retrasar los parches entre una y cinco semanas.

Los usuarios avanzados pueden recurrir a herramientas como el registro de Windows o las directivas de grupo, que ofrecen un mayor control sobre la administración y el aplazamiento de actualizaciones, especialmente útil en entornos empresariales o educativos.

Si tu PC presenta fallos tras instalar la actualización KB5074109, la primera recomendación es intentar desinstalar todas las actualizaciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la magnitud de los errores introducidos por KB5074109, la recomendación general es extremar las precauciones antes de aceptar nuevas actualizaciones, especialmente en equipos críticos para la productividad o el trabajo diario.

Qué es un parche de seguridad y por qué es clave para proteger tu PC

Un parche de seguridad en una PC es una actualización de software diseñada para corregir vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo o en las aplicaciones instaladas. Estas fallas pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes para acceder de forma no autorizada, robar información o causar daños en el equipo.

Al aplicar un parche de seguridad, se refuerzan las defensas del sistema y se previenen posibles ataques. Por eso, los fabricantes y desarrolladores publican estos parches de manera periódica, permitiendo que los usuarios mantengan sus dispositivos protegidos frente a nuevas amenazas.