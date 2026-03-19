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Microsoft evalúa llevar a OpenAI a los tribunales por su acuerdo en la nube

Recientemente, el CEO de Nvidia criticó la “falta de disciplina comercial” de OpenAI tras conocer su acuerdo estratégico con AMD

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Microsoft es uno de los
Microsoft es uno de los mayores inversores de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

La relación entre Microsoft y OpenAI, hasta ahora socios estratégicos en el desarrollo de inteligencia artificial, atraviesa un momento de tensión tras el anuncio de un acuerdo de OpenAI con Amazon para que AWS se convierta en el proveedor exclusivo de servicios en la nube de terceros para Frontier, la nueva plataforma empresarial de la compañía de IA orientada a agentes de IA.

Según informa el Financial Times, Microsoft considera que este pacto puede suponer una violación de los términos contractuales que mantiene con OpenAI y estudia acciones legales para proteger sus intereses.

Disputa por la exclusividad de la infraestructura en la nube para IA

Microsoft es uno de los mayores inversores de OpenAI y ha basado parte crucial de su estrategia de inteligencia artificial en la tecnología de la compañía, integrando sus modelos en productos como Copilot. La alianza entre ambas firmas incluía, hasta ahora, la exclusividad de Azure como plataforma en la nube para ejecutar las API sin estado de OpenAI.

La relación entre Microsoft y
La relación entre Microsoft y OpenAI, hasta ahora socios estratégicos en el desarrollo de IA, atraviesa un momento de tensión. (Foto: Infobae)

Un portavoz de Microsoft ha recordado: “Azure sigue siendo el proveedor exclusivo en la nube de las API sin estado de OpenAI… Confiamos en que OpenAI comprende y respeta la importancia de cumplir con esta obligación legal”.

La colaboración entre OpenAI y Amazon se valora en hasta 50.000 millones de dólares y representa un movimiento de gran relevancia estratégica para ambas partes, lo que ha intensificado la competencia en el sector de IA y servicios en la nube.

El ecosistema de alianzas en IA se fragmenta

Este conflicto no es un caso aislado en la industria. Recientemente, el CEO de Nvidia criticó la “falta de disciplina comercial” de OpenAI tras conocer su acuerdo estratégico con AMD, que incluye la posibilidad de adquirir hasta el 10% de las acciones de la compañía.

Las estrategias de OpenAI están
Las estrategias de OpenAI están reconfigurando el mapa de la IA a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic

Nvidia, a pesar de tener acuerdos de suministro y participación con OpenAI, busca diversificar su infraestructura y asegurar el acceso a chips a través de varios socios.

El dinamismo y la magnitud de las inversiones en inteligencia artificial están generando alianzas cambiantes y, ahora, también amenazas legales entre antiguos aliados.

Las estrategias de OpenAI, que busca evitar la dependencia de un solo proveedor y expandirse a través de nuevas colaboraciones, están reconfigurando el mapa de la IA a nivel global y forzando a gigantes como Microsoft a defender sus posiciones incluso en los tribunales.

Los servicios en la nube
Los servicios en la nube son plataformas, aplicaciones o recursos informáticos a los que se accede a través de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batalla legal en ciernes entre Microsoft y OpenAI refleja la creciente rivalidad en el sector de la inteligencia artificial y la importancia crítica del control sobre la infraestructura en la nube. A medida que la demanda de servicios de IA se multiplica y los intereses económicos crecen, las relaciones entre los grandes actores tecnológicos se vuelven cada vez más complejas y sujetas a disputas contractuales.

Microsoft simplifica Copilot: unifica sus versiones y reorganiza la estrategia de IA

Microsoft ha anunciado una reorganización en su división de inteligencia artificial para simplificar la estrategia alrededor de Copilot. Como parte de esta reestructuración, los equipos responsables de las distintas versiones del asistente han sido fusionados y Jacob Andreou ha sido nombrado nuevo líder del desarrollo de productos destinados tanto a usuarios particulares como a empresas.

La decisión fue comunicada internamente por el CEO Satya Nadella, en un contexto donde la existencia de múltiples variantes de Copilot había generado confusión entre clientes y usuarios corporativos. El objetivo de la compañía es clarificar su oferta y consolidar su posición en el competitivo sector de la inteligencia artificial.

Microsoft anunció una reestructuración en
Microsoft anunció una reestructuración en su división de inteligencia artificial con el objetivo de simplificar su estrategia en torno a Copilot. REUTERS/Dado Ruvic

En los últimos meses, Microsoft llegó a contar con más de una docena de versiones de Copilot, cada una dirigida a perfiles profesionales distintos, desde desarrolladores hasta expertos en ciberseguridad o finanzas. Esta variedad, sin embargo, complicó la comprensión del portafolio, incluso entre analistas e inversores.

La nueva estrategia busca unificar estos productos en una propuesta más simple y coherente. Microsoft ya había comenzado este proceso integrando las funciones de Copilot en herramientas populares como Word y Outlook, dejando de lado las aplicaciones independientes.

Adicionalmente, la empresa ha lanzado una versión premium de su paquete empresarial que incluye acceso a capacidades avanzadas del asistente, reforzando así su apuesta por incorporar la inteligencia artificial en toda su suite de productividad.

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