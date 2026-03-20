“No, lamentablemente es solo un mito de internet”, responde Gemini. (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de los consejos virales para mejorar la señal de internet ha traído consigo toda clase de trucos caseros, y uno de los más populares es colocar una llave metálica sobre el router para “dirigir” el Wi-Fi a zonas específicas del hogar.

Ante la consulta sobre la efectividad de este método, Gemini, la inteligencia artificial de Google, aclara el trasfondo técnico y desmonta el mito con argumentos claros y precisos.

La consulta surge en un contexto donde muchos usuarios buscan soluciones rápidas y económicas para potenciar la señal inalámbrica en sus casas, especialmente ante la proliferación de dispositivos conectados. Por ello, se preguntó directamente a Gemini: ¿Poner una llave sobre el router Wi-Fi realmente dirige la señal hacia zonas específicas de la casa?

Si pones llaves, monedas o adornos encima y tapas las rejillas de ventilación, el procesador del router se calentará en exceso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué la llave sobre el router no mejora el Wi-Fi

“No, lamentablemente es solo un mito de internet”, responde Gemini. Aunque la idea se ha viralizado como una solución mágica y gratuita, la realidad es que poner una simple llave metálica sobre el router no tiene la capacidad de dirigir, enfocar o amplificar la señal Wi-Fi.

La inteligencia artificial explica que el truco no funciona porque el objeto es demasiado pequeño: “Es cierto que el metal refleja las ondas de radio del Wi-Fi. Sin embargo, para que un objeto metálico funcione como un ‘espejo direccional’ que empuje la señal hacia un pasillo o una habitación, necesitarías una superficie curva y mucho más grande (como una lámina de papel aluminio o una lata cortada colocada detrás de las antenas)”.

“Una llave no tiene la superficie suficiente para alterar el patrón de las ondas de manera útil”, agregó el chatbot.

La inteligencia artificial explica que el truco no funciona porque el objeto es demasiado pequeño. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gemini también advierte sobre posibles efectos negativos: “Colocar un trozo de metal sólido directamente sobre la carcasa es más propenso a desintonizar esas antenas y causar pequeñas interferencias que a ayudarte”.

Además, señala el riesgo de sobrecalentamiento: “Muchos routers disipan el calor a través de la parte superior. Si pones llaves, monedas o adornos encima y tapas las rejillas de ventilación, el procesador del router se calentará en exceso. Cuando un router se sobrecalienta, automáticamente reduce su rendimiento, haciendo que tu internet se ponga lento o sufra microcortes”.

En lugar de trucos virales, Gemini recomienda seguir principios básicos: ubicar el router en el centro de la casa, colocarlo en alto y mantenerlo alejado de la cocina o el microondas, que es “el enemigo mortal del Wi-Fi”. Así, la física y la ubicación estratégica siguen siendo las mejores aliadas para optimizar la señal en casa.

Gemini recomienda seguir principios básicos: ubicar el router en el centro de la casa, colocarlo en alto y mantenerlo alejado de la cocina. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué el microondas afecta la señal Wi-Fi en casa

El microondas es uno de los electrodomésticos más conocidos por causar interferencias en la señal de Wi-Fi doméstica, y esto se debe principalmente a que ambos operan en la misma banda de frecuencia: los 2,4 GHz.

Cuando un microondas está en funcionamiento, emite ondas electromagnéticas para calentar los alimentos, pero parte de esa energía se escapa y “compite” con la señal inalámbrica, provocando interferencias que pueden ralentizar la conexión o incluso desconectar temporalmente los dispositivos cercanos.

El problema se agrava en hogares donde el router y el microondas están ubicados cerca uno del otro. La carcasa metálica del microondas está diseñada para contener la radiación, pero no es perfecta: pequeñas fugas pueden ser suficientes para saturar la banda de 2,4 GHz, lo que dificulta que el router envíe y reciba datos correctamente.

El microondas es uno de los electrodomésticos más conocidos por causar interferencias en la señal de Wi-Fi doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto suele notarse con mayor intensidad cuando se usan redes antiguas o routers que no soportan la banda de 5 GHz, que es menos susceptible a este tipo de interferencia.

Además, la interferencia del microondas no solo afecta la velocidad de internet, sino que puede generar cortes intermitentes, pérdidas de señal o dificultades para conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Por ello, se recomienda ubicar el router lo más lejos posible de la cocina y, si es posible, utilizar la banda de 5 GHz para minimizar el impacto de los electrodomésticos en el rendimiento de la red Wi-Fi.