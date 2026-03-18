Tecno

Qué puede hacer un atacante en tu Wi-Fi y cómo protegerte fácilmente

Cuando un intruso logra acceder a una red Wi-Fi ajena, suele seguir un proceso estandarizado para obtener el máximo beneficio

Guardar
El verdadero riesgo es que
El verdadero riesgo es que muchas veces estas intrusiones pasan desapercibidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de las redes Wi-Fi domésticas están protegidas por contraseña y cifrado, ninguna es completamente invulnerable. Un atacante con los conocimientos adecuados puede acceder a tu red, analizar los dispositivos conectados y aprovecharse de tus datos.

El verdadero riesgo es que muchas veces estas intrusiones pasan desapercibidas, lo que convierte a cualquier usuario en un posible objetivo. Por eso, es fundamental conocer qué puede hacer un intruso en tu Wi-Fi y qué medidas tomar para blindar tu conexión.

Qué hace un atacante cuando entra en tu Wi-Fi

Cuando un intruso logra acceder a una red Wi-Fi ajena, suele seguir un proceso estandarizado para obtener el máximo beneficio:

  • Reconocimiento: Una vez dentro, escanea los dispositivos conectados para identificar móviles, ordenadores, televisores y otros aparatos, recopilando información sobre cada uno.
Una vez dentro, el ciberdelincuente
Una vez dentro, el ciberdelincuente escanea los dispositivos conectados para identificar móviles, ordenadores, televisores y otros aparatos. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Identificación de objetivos: Evalúa cuáles de estos dispositivos son más valiosos o vulnerables. Un ordenador con archivos personales o un servidor multimedia pueden convertirse en objetivos prioritarios.
  • Acceso al router: Intentará acceder al panel de configuración del router, desde donde puede abrir puertos, modificar la red o cambiar la lista negra de dispositivos.
  • Explotación: Con el control de la red, el atacante puede robar archivos, obtener datos personales, o incluso utilizar tu conexión para actividades ilegales, ocultando su identidad.
  • Redirección de DNS: Puede modificar la configuración del router para redirigirte a páginas falsas, como bancos o servicios de streaming, y así robar tus credenciales o información financiera.

Estas acciones suelen ejecutarse en silencio. Es habitual que el atacante permanezca inactivo durante un tiempo para evitar ser detectado, esperando el momento oportuno para actuar.

Aunque la mayoría de las
Aunque la mayoría de las redes Wi-Fi domésticas están protegidas por contraseña y cifrado, ninguna es completamente invulnerable. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos clave para proteger tu red Wi-Fi

Blindar tu Wi-Fi es mucho más sencillo que localizar a un intruso. Aquí tienes recomendaciones prácticas:

  • Cambia el nombre y la contraseña predeterminados de tu red. Usa claves seguras y rotar la contraseña regularmente.
  • Modifica la contraseña de acceso al router y evita usar nombres como “admin”. Elige credenciales complejas y únicas.
  • Utiliza aplicaciones como Fing para ver qué dispositivos están conectados. Si detectas alguno desconocido, cambia la contraseña y reinicia el router.
  • Crea una red separada para dispositivos IoT y domótica, asegurando que cada red esté cifrada y protegida.
  • Desactiva el acceso compartido de archivos si no lo necesitas y protege los reproductores multimedia en red con la máxima seguridad posible.
  • Vigila el registro de accesos del router (log) para detectar actividades sospechosas.
  • Comprueba de vez en cuando la configuración de DNS para asegurarte de que no ha sido modificada.
La forma más sencilla de
La forma más sencilla de conocer qué dispositivos están accediendo a tu red es ingresando al panel de administración de tu router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas adicionales para minimizar riesgos

Un atacante experimentado suele observar y esperar antes de actuar, pero siempre deja huellas. Revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados, el log del router y la configuración de DNS puede ayudarte a detectar accesos no autorizados. Si notas algo extraño, actúa de inmediato: cambia contraseñas, reinicia el router y actualiza el firmware del dispositivo.

Proteger tu red Wi-Fi es esencial para salvaguardar tu privacidad y evitar que terceros utilicen tu conexión para actividades maliciosas. Con buenas prácticas y revisiones regulares, puedes reducir significativamente los riesgos y mantener a salvo tus datos y dispositivos.

Cómo ver los dispositivos conectados a tu Wi-Fi

La forma más sencilla de conocer qué dispositivos están accediendo a tu red es ingresando al panel de administración de tu router. Normalmente, puedes hacerlo escribiendo la dirección IP del router (como 192.168.1.1 o 192.168.0.1) en el navegador e iniciando sesión con tus credenciales.

Una función oculta de muchos
Una función oculta de muchos routers es la creación de una red Wi-Fi para invitados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez dentro, busca la sección que muestra la lista de dispositivos conectados, que suele llamarse “Dispositivos”, “Clientes” o “Lista de dispositivos”.

Otra alternativa práctica es utilizar aplicaciones como Fing, disponibles para móviles Android e iOS. Estas apps escanean tu red y muestran todos los dispositivos conectados, incluyendo información como la dirección IP y el nombre o modelo de cada aparato.

Temas Relacionados

Wi-FiRouterSeguridadPrivacidadLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

Un cable corto y de buena calidad suele ofrecer mejor rendimiento que uno largo y económico

Cómo aprovechar al máximo tu

Google expande su función Inteligencia Personal: no solo estará disponible para usuarios de pago

Desde recomendaciones basadas en tus compras y fotos hasta itinerarios de viaje a medida, esta IA ofrece ahora una experiencia mucho más afinada para usuarios comunes

Google expande su función Inteligencia

PlayStation Portal se renueva: descubre todas las novedades de su última actualización

La principal novedad anunciada por Sony es la incorporación del modo 1080p High Quality

PlayStation Portal se renueva: descubre

Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U: GameStop las declara oficialmente consolas retro

El reconocimiento oficial de estas consolas como retro consolida su legado y resalta cómo el tiempo modifica el valor de la tecnología en la cultura digital

Xbox 360, PlayStation 3 y

Investigadores usan impresión 4D para construir robots autónomos a partir de residuos de azufre

El equipo ha logrado desarrollar estructuras reciclables que responden a calor, luz y campos magnéticos

Investigadores usan impresión 4D para
DEPORTES
Se completó la fecha 11

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

Carlos Tevez fue sondeado desde el exterior: su respuesta ante el interés de un gigante de Brasil y un equipo de la MLS

El sugestivo mensaje de Enzo Fernández sobre su futuro en el Chelsea tras quedar eliminado de la Champions League

Los videos de la final de la Copa Africana que la CAF le dio por ganada a Marruecos dos meses después: el penal que provocó la ira Senegal

TELESHOW
La honestidad brutal de Thiago

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

Wanda Nara rompió en llanto al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity: “Estuviste en mi momento más difícil”

La decisión de Nicole Neumann de adoptar un gallo: “No era feliz porque lo maltrataban las gallinas”

Ellos son los finalistas de MasterChef Celebrity: la sorprendente eliminación de dos favoritos de la competencia

María Belén Ludueña reveló el nombre de su primer hijo y el significado detrás de su elección: “Fue una decisión mía”

INFOBAE AMÉRICA

"Cumbres borrascosas": la novela que

"Cumbres borrascosas": la novela que viene escandalizando desde el siglo XIX, ahora en versión abreviada

El dictador Miguel Díaz-Canel respondió las advertencias de Donald Trump y afirmó que Cuba tendrá una “resistencia inexpugnable”

Cuba, al fin un rayo de luz

Embajadora de Canadá pide a panameños tramitar con tiempo visas para ver partidos del Mundial

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv: al menos dos muertos