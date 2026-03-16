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¿Vale la pena un router Wi-Fi 7?: descubre para qué sirve y si mejora tu velocidad de Internet

Este protocolo supera a los actuales Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, pero su impacto real en la experiencia de navegación depende de varios factores

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Wi-Fi 7 destaca por su
Wi-Fi 7 destaca por su capacidad para alcanzar velocidades máximas teóricas de hasta 46 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estándar Wi-Fi 7 llegó al mercado como la evolución más avanzada de las redes inalámbricas, prometiendo velocidades inéditas, mayor eficiencia y la capacidad de manejar múltiples dispositivos a la vez. Este protocolo supera ampliamente a los actuales Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, pero su impacto real en la velocidad y la experiencia de navegación depende de varios factores.

Antes de invertir en un router con esta tecnología, es fundamental entender qué ofrece, para qué sirve y en qué situaciones notarás una verdadera mejora en tu conexión.

Características y ventajas tecnológicas de Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 destaca por su capacidad para alcanzar velocidades máximas teóricas de hasta 46 Gbps, muy por encima de los cerca de 10 Gbps de Wi-Fi 6E. Esto se logra mediante el uso de canales de hasta 320 MHz, una modulación 4096-QAM y la tecnología MIMO 16x16 UL/DL MU-MIMO, que duplica la cantidad de flujos espaciales respecto a la generación anterior.

Wi-Fi 7 facilita la transmisión
Wi-Fi 7 facilita la transmisión de contenidos en 4K y 8K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, introduce la operación multi-enlace (MLO), permitiendo transmitir datos a través de diferentes bandas (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) simultáneamente, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia en entornos con alta demanda.

Entre sus ventajas más notables, Wi-Fi 7 facilita la transmisión de contenidos en 4K y 8K, optimiza el rendimiento en juegos online y se acerca al rendimiento de estándares cableados como USB 4.

El incremento en el ancho de banda y la reducción de interferencias posicionan a este protocolo como la base ideal para hogares hiperconectados y oficinas con múltiples usuarios o dispositivos inteligentes.

Si en tu empresa trabajan
Si en tu empresa trabajan con archivos muy pesados, Wi-Fi 7 ofrece una velocidad tan alta que puede igualar el rendimiento de una conexión por cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Realmente tendrás Internet más rápido con un router Wi-Fi 7?

Aunque la promesa de mayor velocidad es real, cambiar a Wi-Fi 7 no garantiza automáticamente una mejora evidente en todos los casos. Si tu router actual es antiguo y está creando un cuello de botella, un modelo nuevo con Wi-Fi 7 puede liberar todo el potencial de tu red, sobre todo si cuentas con una tarifa de fibra óptica de alta velocidad (1 Gbps o más).

Sin embargo, para aprovechar estas mejoras, es imprescindible que tus dispositivos (móvil, ordenador, smart TV, etc.) también sean compatibles con el estándar Wi-Fi 7. Si continúas usando tecnología Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 en los equipos conectados, el beneficio será limitado.

La ubicación del router y la correcta configuración también influyen. De nada sirve invertir en el modelo más avanzado si está mal colocado, cerca de interferencias o paredes gruesas. Además, la velocidad real nunca superará la de la tarifa que tengas contratada con tu proveedor de Internet.

La compra de un router
La compra de un router Wi-Fi 7 se justifica especialmente si tienes contratada una tarifa de Internet superior a 1 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

En qué casos compensa invertir en un router Wi-Fi 7

La compra de un router Wi-Fi 7 se justifica especialmente si:

  • Tu tarifa de Internet es superior a 1 Gbps y buscas exprimir al máximo la red inalámbrica.
  • Usas varios dispositivos de última generación compatibles con Wi-Fi 7.
  • Necesitas baja latencia para juegos en streaming o videollamadas de alta definición.
  • En tu hogar hay un alto consumo de contenidos 4K/8K o descargas pesadas.

En contextos donde la infraestructura y los equipos no estén preparados para el nuevo estándar, el salto a Wi-Fi 7 no será tan visible. Por eso, antes de decidir, analiza si tu entorno y tus dispositivos están listos para aprovechar todas sus ventajas o si es mejor esperar a que la compatibilidad sea más generalizada.

Finalmente, es pertinente indicar que Wi-Fi 7 marca un salto importante en la tecnología de redes inalámbricas, pero su impacto dependerá de la suma de router, dispositivos y condiciones de red. Solo así lograrás una conexión verdaderamente más rápida y eficiente.

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