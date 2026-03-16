¿Vale la pena un router Wi-Fi 7?: descubre para qué sirve y si mejora tu velocidad de Internet

Wi-Fi 7 destaca por su capacidad para alcanzar velocidades máximas teóricas de hasta 46 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estándar Wi-Fi 7 llegó al mercado como la evolución más avanzada de las redes inalámbricas, prometiendo velocidades inéditas, mayor eficiencia y la capacidad de manejar múltiples dispositivos a la vez. Este protocolo supera ampliamente a los actuales Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, pero su impacto real en la velocidad y la experiencia de navegación depende de varios factores.

Antes de invertir en un router con esta tecnología, es fundamental entender qué ofrece, para qué sirve y en qué situaciones notarás una verdadera mejora en tu conexión.

Características y ventajas tecnológicas de Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 destaca por su capacidad para alcanzar velocidades máximas teóricas de hasta 46 Gbps, muy por encima de los cerca de 10 Gbps de Wi-Fi 6E. Esto se logra mediante el uso de canales de hasta 320 MHz, una modulación 4096-QAM y la tecnología MIMO 16x16 UL/DL MU-MIMO, que duplica la cantidad de flujos espaciales respecto a la generación anterior.

Wi-Fi 7 facilita la transmisión de contenidos en 4K y 8K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, introduce la operación multi-enlace (MLO), permitiendo transmitir datos a través de diferentes bandas (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) simultáneamente, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia en entornos con alta demanda.

Entre sus ventajas más notables, Wi-Fi 7 facilita la transmisión de contenidos en 4K y 8K, optimiza el rendimiento en juegos online y se acerca al rendimiento de estándares cableados como USB 4.

El incremento en el ancho de banda y la reducción de interferencias posicionan a este protocolo como la base ideal para hogares hiperconectados y oficinas con múltiples usuarios o dispositivos inteligentes.

Si en tu empresa trabajan con archivos muy pesados, Wi-Fi 7 ofrece una velocidad tan alta que puede igualar el rendimiento de una conexión por cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Realmente tendrás Internet más rápido con un router Wi-Fi 7?

Aunque la promesa de mayor velocidad es real, cambiar a Wi-Fi 7 no garantiza automáticamente una mejora evidente en todos los casos. Si tu router actual es antiguo y está creando un cuello de botella, un modelo nuevo con Wi-Fi 7 puede liberar todo el potencial de tu red, sobre todo si cuentas con una tarifa de fibra óptica de alta velocidad (1 Gbps o más).

Sin embargo, para aprovechar estas mejoras, es imprescindible que tus dispositivos (móvil, ordenador, smart TV, etc.) también sean compatibles con el estándar Wi-Fi 7. Si continúas usando tecnología Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 en los equipos conectados, el beneficio será limitado.

La ubicación del router y la correcta configuración también influyen. De nada sirve invertir en el modelo más avanzado si está mal colocado, cerca de interferencias o paredes gruesas. Además, la velocidad real nunca superará la de la tarifa que tengas contratada con tu proveedor de Internet.

La compra de un router Wi-Fi 7 se justifica especialmente si tienes contratada una tarifa de Internet superior a 1 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

En qué casos compensa invertir en un router Wi-Fi 7

La compra de un router Wi-Fi 7 se justifica especialmente si:

Tu tarifa de Internet es superior a 1 Gbps y buscas exprimir al máximo la red inalámbrica.

Usas varios dispositivos de última generación compatibles con Wi-Fi 7.

Necesitas baja latencia para juegos en streaming o videollamadas de alta definición.

En tu hogar hay un alto consumo de contenidos 4K/8K o descargas pesadas.

En contextos donde la infraestructura y los equipos no estén preparados para el nuevo estándar, el salto a Wi-Fi 7 no será tan visible. Por eso, antes de decidir, analiza si tu entorno y tus dispositivos están listos para aprovechar todas sus ventajas o si es mejor esperar a que la compatibilidad sea más generalizada.

Finalmente, es pertinente indicar que Wi-Fi 7 marca un salto importante en la tecnología de redes inalámbricas, pero su impacto dependerá de la suma de router, dispositivos y condiciones de red. Solo así lograrás una conexión verdaderamente más rápida y eficiente.