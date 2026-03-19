Cofundador de Google destina 45 millones de dólares a bloquear un impuesto del 5% de su fortuna

Sergey Brin, cofundador de Google, donó 25 millones de dólares adicionales para frenar el gravámenes los multimillonarios. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El movimiento para frenar el nuevo impuesto a los multimillonarios en California, Estados Unidos, ha recibido un impulso financiero decisivo: Sergey Brin, cofundador de Google, amplió su apoyo a la campaña donando 25 millones de dólares adicionales al comité de acción política Building a Better California.

Con este monto, su contribución total alcanza los 45 millones de dólares destinados a frenar la Ley del Impuesto a los Multimillonarios propuesta por el estado, que busca establecer un gravamen del 5% sobre fortunas superiores a 1.000 millones de dólares.

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Para magnitudes individuales, el potencial impacto sobre grandes fortunas es considerable. La fortuna estimada de Brin ronda los 247 mil millones de dólares; de aprobarse el impuesto, la nueva tasa estatal le exigiría un pago de alrededor de 12 mil millones de dólares.

La posibilidad del nuevo impuesto aceleró la migración de multimillonarios como Sergey Brin de California a estados sin este tributo. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Esta circunstancia ha sido un factor relevante que llevó a varios multimillonarios a mudarse fuera del estado. Brin trasladó su residencia a una mansión valorada en 42 millones de dólares sobre el lago Tahoe, en Nevada, y declaró domicilio en Reno.

Además, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, igualmente intensificó su respaldo financiero con una reciente donación de 1,02 millones de dólares al mismo PAC, sumando un aporte total de 3 millones de dólares, y mantuvo su domicilio en West Hollywood.

Brin, sumado a sus donaciones al PAC, ha financiado campañas para gobernador del republicano Steve Hilton y del demócrata Matt Mahan, considerado una figura afín a Silicon Valley.

De qué trata el impuesto a multimillonarios en California

La ley busca imponer un gravamen del 5% sobre fortunas superiores a 1.000 millones de dólares en California.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley del Impuesto a los Multimillonarios de California plantea aplicar un gravamen único del 5% a todas las personas residentes en el estado con activos superiores a 1.000 millones de dólares.

El propósito es financiar programas estatales de educación, asistencia alimentaria y atención médica. Aunque la propuesta se encuentra en la fase de recolección de firmas, ha movilizado a múltiples figuras relevantes de la industria tecnológica.

Sumado al apoyo de Brin, Schmidt ya había realizado una primera donación de 2 millones de dólares a principios de año al PAC Building a Better California y aportó 1,04 millones de dólares a la California Business Roundtable, otro grupo de presión que combate el impuesto.

Figuras clave de la industria tecnológica, incluidos Eric Schmidt, refuerzan con millonarias donaciones la oposición al impuesto. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Las cifras no se limitan a ejecutivos de Google. El cofundador de Palantir, Peter Thiel, contribuyó con 3 millones de dólares a la California Business Roundtable, mientras que James Siminoff, fundador de Ring, sumó 100.000 dólares y el empresario de criptomonedas, Chris Larsen, 750.000 dólares.

Asimismo, Building a Better California recibió 2 millones de dólares de Larsen, 2 millones de dólares del director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, y 7 millones de dólares de Patrick Collison, director ejecutivo de Stripe.

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El Super PAC Building a Better California, respaldado por ejecutivos como Brin y Schmidt, promueve paralelamente una medida denominada “Protect Retirements” (“Protejamos las Jubilaciones”).

El Super PAC Building a Better California impulsa la medida 'Protect Retirements', que busca limitar la retroactividad del impuesto estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de medida busca debilitar el alcance del impuesto a los multimillonarios prohibiendo su carácter retroactivo. El lema del comité resume su enfoque: “Los mejores días de California están por venir”.

Sobre la estrategia del grupo, Abby Lunardini, portavoz de Building a Better California, dijo según The Guardian, que la organización está centrada en reformas estructurales a largo plazo y agradece el apoyo recibido de multimillonarios.

Según Lunardini: “Creemos en las inversiones públicas en vivienda, infraestructura y educación, pero asimismo en que los californianos merecen mayor transparencia y garantías para el uso de sus impuestos”.

En este sentido, el debate sobre la justicia fiscal y la migración de grandes fortunas podría intensificarse si la medida avanza. El resultado tendría repercusiones en la política tributaria, el mapa demográfico de millonarios estadounidenses y la capacidad de recaudación de California.