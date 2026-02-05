Así son las mansiones de Sergey Brin, cofundador de Google: lujo, tecnología y vistas de ensueño

La vivienda principal destaca por la amplitud, los techos altos y el uso de materiales orgánicos como piedra fósil y madera. (Composición Infobae: Realtor.com / REUTERS/Mario Anzuoni)

Sergey Brin, cofundador de Google y una de las personas más ricas del mundo, ha protagonizado recientemente la adquisición de lujosas propiedades en diferentes estados de Estados Unidos.

Las operaciones, que suman decenas de millones de dólares, han despertado el interés público no solo por el valor y la exclusividad de las viviendas, sino también por el contexto: la inminente implantación de un impuesto al patrimonio en California ha llevado a varios multimillonarios a trasladar activos fuera del estado. Brin, sin embargo, ha decidido mantener presencia en California mientras diversifica su portafolio inmobiliario.

Sergey Brin y sus nuevas mansiones: lujo en Malibú y Lake Tahoe

En julio de 2025, Sergey Brin cerró la compra de una mansión en Malibú por 49,7 millones de dólares, una cifra notablemente inferior a los 65 millones de dólares por los que fue listada en agosto de 2024. Así lo dio a conocer Realtor.

Esta residencia, ubicada en un enclave privilegiado con vistas a la bahía de Dume, la isla Catalina y el centro de Los Ángeles, cuenta con cinco dormitorios, ocho baños, acceso privado a puntos de surf destacados y una variedad de comodidades de lujo, como piscina, cancha de tenis, bodega, sala de cine y horno de pizza.

La propiedad ha sido renovada recientemente con materiales y acabados exclusivos, entre los que destacan paredes de vidrio, pisos de roble y revestimiento japonés Shou Sugi Ban.

La estrategia inmobiliaria de Brin en Malibú se complementa con la compra anterior de otra vivienda cercana, adquirida por 13,5 millones de dólares en 2020. Aunque ambas casas están próximas, fuentes cercanas indican que el empresario planea utilizarlas de manera independiente, empleando la más antigua como casa de huéspedes.

Igualmente destacada es la propiedad que Brin compró en Lake Tahoe, según el medio citado. La mansión, conocida como Crystal Pointe, fue adquirida en diciembre por 42 millones de dólares y cuenta con ocho habitaciones, nueve baños y medio, acceso directo al lago mediante un funicular, una casa de playa privada y una residencia para invitados.

La vivienda principal destaca por la amplitud, los techos altos y el uso de materiales orgánicos como piedra fósil y madera, así como por las vistas panorámicas y la abundancia de luz natural. Crystal Pointe fue en su momento la vivienda más cara de la zona, listada originalmente en 75 millones de dólares.

Movimientos fiscales y traspaso de activos ante el impuesto a los multimillonarios

El contexto de estas adquisiciones no es casual. A finales de 2025, varias compañías de responsabilidad limitada (LLC) vinculadas a Brin fueron transferidas fuera de California, una maniobra que coincide con la inminente entrada en vigor del impuesto al patrimonio del 5% para quienes poseen más de mil millones de dólares.

Estas operaciones, gestionadas por la abogada Christine Wade, sugieren un intento de proteger activos antes de la fecha límite del 1 de enero de 2026, aunque la compra de una nueva mansión en Malibú revela que Brin no buscaría cortar completamente sus lazos con el estado.

Según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, Sergey Brin ostenta una fortuna de 266 mil millones de dólares, situándose como el cuarto hombre más rico del planeta, por detrás de Elon Musk, Larry Page y Jeff Bezos.

Larry Page y la fiebre inmobiliaria de los multimillonarios de Silicon Valley

El caso de Sergey Brin se inscribe en una dinámica más amplia entre los multimillonarios tecnológicos. Su socio en Google, Larry Page, también realizó importantes adquisiciones inmobiliarias a finales de 2025, trasladándose a Coconut Grove, Florida.

Page compró dos mansiones en la exclusiva zona, una de ellas por 101,5 millones de dólares y la otra por 71,9 millones, ambas por debajo de sus precios de lista iniciales. Las operaciones reflejan un patrón entre los ultra ricos: buscar ubicaciones alternativas que ofrezcan ventajas fiscales y mayor privacidad, sin renunciar al lujo ni a la exclusividad.

El atractivo de las mansiones de lujo en EE. UU.

Tanto las propiedades de Brin en Malibú y Lake Tahoe como las de Page en Florida comparten un enfoque en la exclusividad, la privacidad y las comodidades de alto nivel. Piscinas, canchas de tenis, casas de playa privadas, funiculares, bodegas y salas de cine son solo algunas de las características presentes en estas viviendas.

Es menester indicar que los materiales empleados, como maderas raras, piedra fósil y acabados artesanales, suman valor y distinción a los inmuebles.

En el contexto actual, las compras millonarias de estos empresarios no solo reflejan preferencias personales, sino también estrategias para adaptarse a las nuevas regulaciones fiscales y mantener el estatus en el competitivo entorno de los grandes patrimonios estadounidenses.