Sergey Brin, cofundador de Google, supera a Larry Ellison de Oracle y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

Sergey Brin superó a otras figuras como Bill Gates o Jeff Bezos en el escalafón de personajes con mayor riqueza. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Sergey Brin, cofundador de Google, ha superado a Larry Ellison de Oracle, y se convirtió en la tercera persona más rica del mundo, impulsado por el notable desempeño bursátil de Alphabet en las últimas semanas, en un contexto marcado por el renovado entusiasmo de los inversores hacia la inteligencia artificial (IA).

El pasado martes 25 de noviembre, las acciones de Alphabet experimentaron un incremento del 2,2%, situándose alrededor de 325,75 dólares poco después de la apertura de la jornada.

Según datos de Forbes, este avance se sumó al salto del 6,3% registrado el lunes y a un crecimiento acumulado superior al 75%, desde el mínimo de menos de 188 dólares alcanzado en agosto.

El valor de las acciones de Alphabet sube más del 75% desde agosto, impulsando las fortunas de sus cofundadores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En contraste, Oracle sufrió una caída de más del 4,6%, con sus acciones cotizando cerca de 191 dólares, lo que prolongó una tendencia negativa que ya había supuesto un descenso del 11% en la última semana.

Qué factores provocaron la subida de Sergey Brin en la lista de los más ricos

El reciente impulso de Alphabet se vio reforzado por un informe publicado el lunes anterior, según el cual Meta estaría evaluando la posibilidad de utilizar los chips de inteligencia artificial desarrollados por Google para sus centros de datos e infraestructura en la nube, según The Information.

De acuerdo con Forbes, el patrimonio neto de Brin se estima en 245.300 millones de dólares, lo que lo coloca como la tercera persona más rica del mundo, justo por delante de Ellison, cuya fortuna asciende a 239.700 millones de dólares.

Foto: el patrimonio neto de Sergey Brin alcanza los 245.300 millones dólares, mientras Larry Page se consolida en el segundo puesto global. (Foto: REUTERS/Jacob Silberberg/File Photo)

Por su parte, Larry Page, quien el lunes ya había superado a Ellison, ocupa el segundo lugar con un patrimonio de 264.400 millones de dólares.

En las dos últimas sesiones bursátiles, los cofundadores de Google vieron incrementarse sus fortunas en 18.300 millones y 16.900 millones de dólares respectivamente, consolidando su avance en la clasificación global de grandes patrimonios.

Por qué Larry Page está por encima de Sergey Brin en la lista de millonarios

En cuanto a la estructura accionarial, Brin posee menos acciones Clase B de Alphabet que Page, porque ha sido más activo en la venta de su participación y ha donado millones de acciones tanto de Alphabet como de Tesla en diversas ocasiones para apoyar la investigación sobre la enfermedad de Parkinson.

Meta está evaluando utilizar chips de inteligencia artificial de Google. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/Archivo)

El crecimiento de Alphabet ha reavivado la competencia por el liderazgo en capitalización bursátil. Apple, la segunda empresa más grande después de Nvidia (4,4 billones de dólares), cuenta con una capitalización de mercado ligeramente superior a 4,1 billones dólares, mientras que Alphabet se sitúa apenas por debajo de los 4 billones de dólares al inicio de la sesión.

Para que Alphabet supere este umbral y se convierta en la cuarta compañía en la historia en alcanzar un valor de mercado superior a los 4 billones de dólares —junto a Apple, Microsoft y Nvidia—, sus acciones deberían superar los 331,40 dólares.

A qué se debe el crecimiento de las acciones de Alphabet

El prolongado ascenso de Alphabet se ha producido en un contexto en el que varios inversores han manifestado su preocupación por la posibilidad de que el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial haya sobrevalorado las acciones tecnológicas.

Berkshire Hathaway invierte 5.000 millones de dólares en acciones de Alphabet, reforzando la confianza en la empresa tecnológica. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

No obstante, según Forbes, el optimismo hacia la matriz de Google se vio reforzado por la adquisición de casi 5.000 millones de dólares en acciones por parte de Berkshire Hathaway, la firma de Warren Buffett, que rara vez realiza apuestas significativas en el sector tecnológico tras su histórica inversión en Apple.

Asimismo, la semana pasada, Alphabet presentó su más reciente modelo de inteligencia artificial, Gemini 3, que recibió elogios de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y de Elon Musk, CEO de xAI.

Este lanzamiento coincidió con un repunte en las acciones de Google y una caída en las de Oracle, en un momento en que, según se Forbes, más inversores estarían apostando en contra de la firma de Ellison como parte de una estrategia más amplia de escepticismo frente a la inteligencia artificial.