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Por qué un procesador moderno puede rendir mejor que uno antiguo con más núcleos

En la informática moderna, el número de núcleos ya no determina el rendimiento de una CPU

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Un Intel Core i5-12400 moderno supera en pruebas de rendimiento al antiguo i7-6950X, pese a tener menos núcleos. (Imagen referencial/Europa Press)
Un Intel Core i5-12400 moderno supera en pruebas de rendimiento al antiguo i7-6950X, pese a tener menos núcleos. (Imagen referencial/Europa Press)

Durante mucho tiempo, la regla de oro para comprar una computadora era simple: cuantos más núcleos tenga el procesador, mejor. Si veías un procesador con 10 núcleos, asumías que era superior a uno de 6. Sin embargo, en la informática moderna, esta lógica ha quedado obsoleta.

Hoy, un procesador de gama media como el Intel Core i5-12400 (6 núcleos) es capaz de superar en rendimiento general (en pruebas CPU Mark) a una antigua bestia de la gama entusiasta como el Intel Core i7-6950X (10 núcleos), que en su día costaba más de 1.700 dólares. ¿Cómo es esto posible?

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Para entender el fenómeno, primero observemos los datos:

  • Intel Core i7-6950X (año 2016): 10 núcleos / 20 hilos, 3.5 GHz Turbo. Arquitectura de 14nm.
  • Intel Core i5-12400 (año 2022): 6 núcleos / 12 hilos, 4.4 GHz Turbo. Arquitectura de 10nm (Intel 7).
Interior de un CPU encendido. Se ve un gran ventilador central girando con luz azul, módulos RAM azules, y componentes electrónicos con luces naranjas y cables.
La generación del procesador puede marcar mayor diferencia que el número de núcleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de tener 4 núcleos menos, el i5 obtiene un puntaje superior en la mayoría de los análisis (benchmarks) modernos. Estas son las causas técnicas de esta ‘victoria’ tecnológica.

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1. El Salto en el IPC (Instrucciones por Ciclo)

La razón principal es el IPC. Si pensamos en los núcleos como ‘trabajadores’, el IPC es la cantidad de tareas que cada trabajador puede completar en un solo segundo.

Con el paso de las arquitecturas (de Broadwell-E a Alder Lake), Intel ha rediseñado el ‘cerebro’ interno de cada núcleo. Un núcleo moderno es mucho más ‘ancho’: tiene más unidades de ejecución y mejores algoritmos para predecir qué datos necesitará a continuación.

  • El resultado: Un solo núcleo del i5-12400 es aproximadamente un 65% más rápido que un núcleo del i7-6950X. En el mundo real, esto significa que el i5 termina las tareas antes de que el i7 siquiera termine de organizarlas.
Vista trasera de un hombre con auriculares frente a tres monitores de computadora, en una habitación oscura con iluminación LED colorida y un gabinete de PC con luces moradas.
El avance en el IPC permite que cada núcleo del i5 moderno ejecute más tareas por segundo que los del i7 antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Litografía y Gestión Térmica

El i7-6950X está fabricado con transistores de 14 nanómetros, mientras que el i5 utiliza el proceso Intel 7 (10nm).

  • Densidad y Calor: Al tener transistores más pequeños y eficientes, el i5 puede alcanzar velocidades de reloj mucho más altas (4.4 GHz) sin derretirse.
  • Frecuencia Sostenida: El i7 antiguo, al tener tantos núcleos grandes y antiguos generando calor, suele bajar su velocidad rápidamente para enfriarse (Thermal Throttling). El i5 puede mantener su máximo rendimiento durante mucho más tiempo.

3. La ‘Autopista’ de Datos: Ring Bus vs. Mesh

Uno de los secretos mejor guardados del rendimiento es cómo se comunican los núcleos entre sí.

  • El i7-6950X utiliza una arquitectura de ‘Malla’ (Mesh): Fue diseñada para servidores. Es excelente para mover cantidades masivas de datos, pero introduce latencia (retraso). La información tarda más en viajar del núcleo 1 al núcleo 10.
  • El i5-12400 utiliza un ‘Bus de Anillo’ (Ring Bus): Es una vía de comunicación ultra rápida y directa. En tareas cotidianas y videojuegos, la baja latencia del i5 es fundamental para obtener un puntaje alto en CPU Mark, ya que el procesador no pierde tiempo “esperándose a sí mismo”.
AI, IA, inteligencia artificial y el medio, ambiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las instrucciones modernas y aceleradores especiales del i5 moderno permiten procesar tareas complejas con mayor rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Instrucciones Modernas y Aceleración por Hardware

El software actual no solo usa fuerza bruta; usa ‘atajos’. Los procesadores modernos incluyen nuevos juegos de instrucciones (como versiones mejoradas de AVX y aceleradores de IA) que los modelos de 2016 no poseen.

  • Cuando un programa moderno pide realizar una tarea compleja de encriptación o procesamiento de video, el i5 tiene una ‘herramienta especial’ para hacerlo al instante, mientras que el i7 tiene que usar sus 10 núcleos para hacerlo ‘a mano’, tardando mucho más.

5. El Factor de la Memoria (DDR5 y PCIe 5.0)

Un procesador es tan rápido como los datos que puede recibir. El i5-12400 soporta tecnologías como DDR5 y PCIe 5.0, que ofrecen un ancho de banda masivo. Es la diferencia entre alimentar con carbón a una locomotora usando una cuchara (DDR4 antigua) o una pala industrial (DDR5). El i7-6950X, limitado a memorias DDR4 más lentas, sufre ‘hambre de datos’ que impide que sus 10 núcleos brillen.

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