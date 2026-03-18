Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U: GameStop las declara oficialmente consolas retro

GameStop reclasificó la Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U como consolas retro tras un análisis de su antigüedad y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GameStop, la mayor cadena de tiendas de videojuegos del mundo, sorprendió al sector al anunciar que consolas domésticas como Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U pasan a ser oficialmente consideradas “retro”. La medida, que reconfigura el mercado de segunda mano y la percepción de generaciones completas de hardware, evidencia cómo el tiempo redefine los íconos tecnológicos.

Un nuevo estándar para lo “retro” en consolas

El debate sobre qué consolas merecen la etiqueta de “retro” ha estado presente durante años en la comunidad gamer. Si la transición de los gráficos 2D a 3D, el auge del juego en línea o la desaparición de cables de componentes son factores determinantes, nunca ha habido consenso.

GameStop, sin embargo, decidió establecer sus propios criterios, basados en indicadores como la presencia de cables de componentes, la ausencia de títulos actuales como Fortnite y el hecho de que varias de estas consolas salieron al mercado cuando George W. Bush aún era presidente de Estados Unidos.

La medida responde a la evolución de la industria y a la incompatibilidad de estos sistemas con títulos actuales como Fortnite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la Xbox 360 (lanzada en 2005), la PlayStation 3 (2006) y la Wii U (2012) pasan a engrosar una lista donde ya figuran la Sega Saturn y la Nintendo DS. Para muchos gamers, la noticia confirma lo inevitable: con casi 20 años de antigüedad, estos sistemas han dejado de ser plataformas activas para convertirse en objetos de colección y estudio.

Argumentos detrás de la reclasificación

Según el comunicado oficial de GameStop, la decisión se tomó tras un “análisis cuidadoso de múltiples indicadores”. Entre ellos, la evolución tecnológica que se refleja, por ejemplo, en la ausencia de cables de componentes en consolas actuales y la imposibilidad de ejecutar juegos modernos en estos sistemas. El hecho de que Fortnite, uno de los títulos más populares del momento, no sea compatible con estas consolas reafirma su lejanía respecto a las tendencias actuales del gaming.

Aunque algunos detalles del comunicado parecen más anecdóticos —como la referencia a la administración Bush en el momento del lanzamiento—, el fondo del anuncio es claro: la industria ha cambiado de forma irreversible, y consolas que definieron una época hoy son consideradas piezas históricas.

Las tres consolas se unen a la Sega Saturn y la Nintendo DS en la categoría retro según los nuevos estándares del minorista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la política de trade-in y campaña especial

A raíz de la nueva categorización, GameStop inició una campaña especial de trade-in para equipos retro. Hasta el 21 de marzo, quienes entreguen una Xbox 360, PlayStation 3, Wii U o cualquier consola, juego o accesorio más antiguo que estas, recibirán un 10 % adicional de crédito para futuras compras.

Además, la empresa revisó su política de recepción de consolas retro. A partir de ahora, aceptará equipos defectuosos, aunque estén incompletos o presenten problemas estéticos, siempre que puedan encenderse. Esta medida busca facilitar la recolección de hardware retro y dar una segunda vida a equipos que, de otro modo, quedarían relegados al olvido.

El legado de una generación que marcó tendencia

La reclasificación de estas consolas como “retro” no solo afecta a coleccionistas y jugadores nostálgicos, sino que también marca un hito en la evolución de la industria. Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U no solo popularizaron el juego en línea o introdujeron nuevas formas de interacción, sino que también consolidaron franquicias y experiencias que hoy siguen influyendo en el desarrollo de videojuegos modernos.

La decisión resalta el legado de una generación de consolas que marcó tendencias y cambió la historia de los videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo transforma la percepción y el valor de la tecnología. A partir de la decisión de GameStop, queda claro que lo que alguna vez fue lo último en innovación ahora forma parte del patrimonio cultural de los videojuegos. Para muchos, es el momento de redescubrir —o conservar— esas consolas que definieron una era.