Lista de códigos de Free Fire para canjear hoy lunes 16 de marzo de 2026

Los códigos se deben escribir de forma correcta para su validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, la comunidad mundial de Free Fire puede acceder a skins, diamantes y artículos exclusivos sin costo gracias a las combinaciones temporales que Garena habilita por tiempo limitado.

Este lunes 16 de marzo de 2026, la empresa volvió a lanzar una serie de códigos que permiten a los jugadores reclamar premios de alto valor dentro del juego sin realizar gasto alguno.

Los códigos activos suelen permanecer disponibles entre 12 y 48 horas, o hasta agotarse los cupos asignados localmente. Una vez que esto ocurre, se desactivan automáticamente, lo que exige rapidez a quienes buscan beneficiarse del reparto de recompensas.

Cuáles son los códigos de Free Fire para redimir este lunes 16 de marzo de 2026

Los códigos de Free Fire tienen vigencia limitada de entre 12 y 48 horas o hasta agotar cupos por región, exigiendo rapidez en el canje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las siguientes combinaciones están habilitadas exclusivamente durante esta jornada. Cada código puede ser redimido una sola vez por persona, ofrece recompensas distintas según la configuración de la cuenta e incluye diamantes y artículos especiales. Los códigos son:

FFMTYKQPFDZ9

FF6WN9QSFTHX

FFRSX4CYHLLQ

FFSKTXVQF2NR

NPTF2FWSPXN9

FFCBRAXQTS9S

FFSGT7KNFQ2X

FPSTQ7MXNPY5

4N8M2XL9R1G3

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Para obtener premios con los códigos de Free Fire, los jugadores deben ingresar las combinaciones en reward.ff.garena.com y tener cuentas vinculadas a Facebook, Googleo Apple. (Foto: Garena)

Cada usuario debe ingresar los códigos manualmente en reward.ff.garena.com. El proceso exige que la cuenta de juego esté necesariamente vinculada a plataformas externas reconocidas, como Facebook, Google, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado están excluidas y no son válidas para la obtención de premios.

El procedimiento requiere registrar el código de manera exacta, diferenciando correctamente entre letras y números. Según Garena, cualquier error en la transcripción anula la operación y no permite reclamos posteriores.

Cuando un código se canjea con éxito, el premio se acredita en el correo interno del juego, en un plazo que puede alcanzar hasta 24 horas desde el momento de la solicitud.

Si el usuario intenta redimir una combinación ya utilizada o expirada, el sistema devuelve el mensaje: “código inválido o expirado”. Esta verificación se activa automáticamente cuando se alcanza el máximo de canjes por región, lo que obliga a los jugadores de Free Fire a actuar de forma ágil.

En qué fechas Garena amplía el número de códigos para reclamar

Durante fechas especiales, Garena amplía la cantidad y duración de códigos de Free Fire, permitiendo obtener artículos raros y trajes exclusivos. (Garena)

Durante jornadas especiales, asociadas a efemérides globales o campañas de marcas, la cantidad y duración de los códigos suele incrementarse y se amplían las posibilidades de obtener artículos raros o trajes exclusivos.

En esas fechas más jugadores pueden acceder a recompensas que, en circunstancias normales, resultan inaccesibles. La oferta de códigos no discrimina entre jugadores que realizan gastos y aquellos que participan sin invertir dinero.

De qué trata Free Fire y cómo se puede descargar de forma segura

Free Fire se distingue entre otros títulos del género battle royale por ofrecer partidas de corta duración, generalmente de diez minutos, donde hasta 50 jugadores descienden en paracaídas sobre una isla y compiten por sobrevivir mediante la búsqueda de armas y recursos.

Es clave descargar este título desde tiendas oficiales, como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Asimismo, la personalización del personaje a través de skins y habilidades únicas ha sido un componente fundamental de su éxito.

El videojuego está disponible para sistemas Android y iOS. Se debe descargar exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. La instalación desde fuentes no oficiales representa un riesgo serio para la seguridad de los jugadores, por la posibilidad de introducir malware o sufrir robo de datos sensibles.

Por qué es peligroso descargar aplicaciones por fuera de tiendas oficiales

Instalar videojuegos desde sitios sospechosos expone al dispositivo a malware de última generación, que se oculta en instaladores piratas para robar credenciales bancarias en segundos.

Al saltar las tiendas oficiales, se eliminan las barreras de seguridad del sistema, permitiendo que troyanos tomen el control de la cámara y de archivos personales.