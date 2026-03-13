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Free Fire: estos los códigos de hoy viernes 13 de marzo para conseguir diamantes, skins y mas recompensas

Con códigos como FPUS5XQ2TNZK o FFKSY7PQNWHG, los usuarios pueden obtener ventajas que pueden ser útiles al momento de jugar

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Free Fire publica cada día
Free Fire publica cada día códigos que otorgan diamantes, oro o skins a sus jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Free Fire ofrece diariamente una serie de códigos que permiten a los jugadores acceder a beneficios dentro del juego, como diamantes, oro o skins. Estos códigos representan una oportunidad para quienes buscan mejorar su experiencia sin realizar compras.

Los códigos disponibles para hoy, 13 de marzo de 2026, son:

  • FPUS5XQ2TNZK
  • FFKSY7PQNWHG
  • GXFT7YNWTQSZ
  • FFM4X2HQWCVK
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FFMTYKQPFDZ9
  • FF6WN9QSFTHX
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • NPTF2FWSPXN9
  • FFCBRAXQTS9S
  • BR43FMAPYEZZ
  • ZZZ76NT3PDSH
  • FPSTQ7MXNPY5
  • FFYNC9V2FTNN
Al canjear códigos en Free
Al canjear códigos en Free Fire, es importante seguir ciertos pasos para recibir las recompensas correctamente. (Garena)

Cómo canjear códigos de Free Fire

El proceso para canjear los códigos de Free Fire es el siguiente:

  1. Ir al portal de recompensas de Free Fire.
  2. Accede con una cuenta usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X (antes Twitter).
  3. Ingresar el código de 12 caracteres en el campo indicado, sin guiones y con precisión.
  4. Pulsar en el botón de confirmación.
  5. Las recompensas pueden tardar hasta 30 minutos en aparecer en la cuenta.
Se debe verificar la validez
Se debe verificar la validez de cada código, ya que los vencidos no pueden usarse. (Garena)

Qué considerar al canjear un código de Free Fire

Al ingresar códigos en Free Fire, es clave considerar ciertos puntos para garantizar la correcta entrega de recompensas. Los códigos constan de 12 o 16 caracteres alfanuméricos en mayúsculas.

Los objetos obtenidos se encuentran en la pestaña vault del lobby, mientras que el oro y los diamantes se acreditan automáticamente al monedero de la cuenta.

Es esencial comprobar la vigencia de cada código, ya que los caducados no se pueden utilizar. Asimismo, solo pueden canjearse recompensas con cuentas vinculadas a Facebook o VK; las cuentas de invitado no son válidas para este proceso.

Si el código sigue sin
Si el código sigue sin funcionar, podría estar caducado o haber alcanzado su límite de usos. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Qué pasa si un código de Free Fire no funciona

Si un código de Free Fire no se canjea correctamente, verifica que lo hayas introducido sin errores, respetando las mayúsculas, los números y sin espacios extra. Si el inconveniente persiste, es probable que el código haya expirado o superado el límite de usos disponibles.

Además, asegúrate de iniciar sesión con la cuenta vinculada adecuada. Si el problema continúa pese a estos controles, intenta utilizar otro código vigente.

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire cumplen una función central en la dinámica del popular videojuego de Garena al ofrecer recompensas gratuitas que enriquecen la experiencia del usuario.

Estos códigos permiten obtener ventajas
Estos códigos permiten obtener ventajas o personalizaciones sin gastar dinero, facilitando el acceso a contenido especial. (Free Fire / Garena)

Estos códigos, compuestos por combinaciones alfanuméricas de 12 o 16 caracteres, permiten a los jugadores acceder a objetos virtuales exclusivos, como diamantes, oro, skins, armas, trajes y otros elementos que suelen estar disponibles únicamente mediante compras o logros dentro del juego.

Gracias a estos códigos, es posible obtener ventajas competitivas o mejoras estéticas sin necesidad de invertir dinero real, lo que democratiza el acceso a contenido especial entre la comunidad.

Las recompensas que se obtienen con los códigos de Free Fire pueden incluir desde recursos para progresar más rápido, hasta personalizaciones visuales que distinguen el perfil del jugador.

Una vez canjeados, los premios se acreditan de forma automática en la cuenta, ya sea en la pestaña vault para los objetos o directamente en el monedero para oro y diamantes. Por este motivo, los códigos son una herramienta clave para quienes buscan maximizar su experiencia en el juego sin realizar compras.

Por eso, los códigos resultan
Por eso, los códigos resultan fundamentales para quienes desean mejorar su experiencia sin comprar objetos. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para comenzar a jugar Free Fire, primero es necesario descargar la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo móvil, ya sea Google Play Store para Android o App Store para iOS.

Una vez instalada, el jugador debe crear una cuenta, que puede vincularse a plataformas como Facebook, VK o emplear un registro rápido como invitado. Al ingresar, se accede a un tutorial inicial que explica los controles básicos, las mecánicas de movimiento y el uso de armas.

El objetivo principal en Free Fire es sobrevivir en partidas de hasta 50 jugadores en una isla, donde cada participante debe buscar recursos, equipamiento y eliminar oponentes para convertirse en el último sobreviviente. El juego ofrece modos clásicos y clasificatorios, así como eventos y recompensas diarias.

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